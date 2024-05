Sobresale Sonora en Macro Regional de Atletismo en la cuarta jornada

Los atletas sonorenses atraparon 6 primeros lugares, 5 segundos y 3 terceros, en las acciones en Culiacán



Redacción Entorno Informativo

La delegación sonorense de atletismo se ubicó entre los tres primeros lugares en 14 pruebas, en la cuarta jornada del Macro Regional de la especialidad, que tuvo lugar en Culiacán, Sinaloa.

En actividades de pista y campo celebradas la tarde y noche del jueves, en la instalación atlética del ISDE, los atletas de Sonora consiguieron 6 primeros, 5 segundos y 3 terceros sitios, en el arranque de las categorías Sub 16 y Sub 23 en las dos ramas.

Sonora lució en grande en los relevos, al llevarse tres títulos de macro-región (Zona “A”), tras conquistar los dos de la Sub 16 Combinado 1,000 metros, pues ganaron tanto el femenil (Perla Ochoa, Ana Rosa Álvarez, Rebeca López y Danna Loyola, con 2:25’70), como el varonil (Carlos Haros, Jaudiel Villalobos, Jesús Herrera y Ángel Rivera con 2:05’67), además de agregar el de la Sub 23 Mixto 4X400 (Christian Valdez, Ana Cristina López, José Manuel Rodríguez y Nicole Armenta con 3:38’27).

La actuación se adornó con un 1-2-3 en lanzamiento de martillo Sub 23 varonil, ya que el seleccionado nacional, Jesús Eduardo Chávez, refrendó su calidad al coronarse por un mejor disparo de 65.04 metros, seguido de los también sonorenses Miguel Trevizo (51.51) y Ángel Anduaga (45.81).

Los otros dos lideratos fueron individuales, ambos en la Sub 23 femenil, uno de la velocista Yéssika Jorquera, quien cruzó la meta de los 100 metros planos con un tiempo de 11:98, y el otro de la saltadora triple, Valeria Uribe, al registrar 12.08 metros.

Los segundos lugares restantes fueron para: Emily Robles (salto triple en la Sub 23 con 11.77), Christian Valdez (400 metros en la Sub 23 con 48:40), Nicole Armenta (400 metros en la Sub 23 con 58:30) y Rebeca López (300 metros en la Sub 16 con 41:62).

A su vez, los saltadores de longitud, Edith Cruz (en la Sub 16 con 4.94 metros) y José Manuel Ángel (en la Sub 23 con 6.75), completaron los terceros lugares sonorenses en las actividades de este jueves.

