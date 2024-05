Para Puerto Peñasco ¡Sí hay de otra! Con Movimiento Ciudadano: El Pato De Lucas

Por primera vez Puerto Peñasco tendrá la oportunidad de tener un gobierno a la altura de sus habitantes con Alan Rentería como presidente municipal; Herme Damián como diputado al distrito II local y con Myriam Hernández, como diputada del distrito 1 federal; indicó Ernesto El Pato DE Lucas, a quienes les dijo frente a miles de rocaportenses que será un gran aliado de esta gran fuerza naranja como Senador de la República.

Con la Ola Naranja el día de ayer se vivió, vivimos más que una agenda de campaña, un momento de fiesta porque todos los candidatos y las candidatas, ciudadanos libres, buenos y nuevos de Movimiento ciudadano, se comprometieron a sacar a Puerto Peñasco del abandono en que lo tienen la vieja política.

Desde lo local y con apoyo desde el Senado y la Presidencia con Jorge Álvarez Máynez lograremos hacer de este municipio de Sonora el gran destino del norte y no sólo una fachada para el turismo.

Las y los habitantes del puerto ya no tienen que esperar más para liberarse del clan que desde hace 12 años lo tiene sometido a vivir en vialidades llenas de baches, a agua que debería ser potable pero no lo es y a un aire contaminado por el basurón; no han sido capaces de cambiar la realidad de las familias y que en cada proceso vienen a prometer, pero no cumplen.

Con el equipo naranja de Movimiento Ciudadano, para Puerto Peñasco: ¡Sí hay de otra!

Comparte esto: Facebook

X