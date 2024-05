Sin medias tintas

Que no es de fiar Rectora

Alerta a “Prepa” amenza

¡Presenta Plan “El Toño”!

Como hijo pródigo Manlio

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que no es de fiar Rectora…Y a la que la volvieron a “batear” por su falta de seriedad y por no ser de fiar es a la rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, luego de que el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) rechazara el último ofrecimiento salarial que les hiciera, para que levanten la huelga que hoy ya cumple 21 días, después de que la estallaran el pasado 15 de abril. ¡De ese pelo!

Tan es así que la dirigente del Steus, Lourdes Rojas Armenta, una vez más exhibiera y le mandara a decir a Plancarte Martínez, el que tenga la más mínima formalidad en los ofrecimientos que les hace, como el más reciente, el cual no contempla ningún compromiso, en cuanto a fechas y porcentajes, por lo que así de “volada” está esa propuesta, y es por lo que ya le reviraran que le harán una contrapetición. ¡Tómala!

Al manejarse que así se las gasta María Rita, por de a cómo ofrece una cosa para terminar con la “bronca”, pero a la hora de la hora hace otra, como en el movimiento huelguístico del 2023 se las hiciera a los profesores afiliados al Staus, quienes ya después le batallaron para que les cumpliera lo prometido, total que ya habían quitado las banderas rojinegras, y que es algo que Rojas y compañía no quieren que les suceda.

Es por lo que Lourdes adelantara que: “Se va a dar una contrapropuesta a la administración en relación a que haga una exposición que mande cómo se van a establecer esos porcentajes que ellos manejan, del incremento salarial, de la reparación de los salarios que están por debajo del salario mínimo”, a partir de que les ofrecen un aumento del 10.09% para los niveles del 1 a 5 del tabulador, y del 6.5% para el resto de los niveles.

Luego entonces así están de encontradas y punteadas las posiciones en esas tirantes negociaciones que hasta hoy no han fructificado, luego de que Plancarte recalcara que ya no habrá nada nuevo que les ofrezcan, por dizque ya ser lo único que está dentro de las posibilidades financieras de la Unison, aun y cuando el pero radica en que no les están garantizando eso que les están planteando, y es por lo que continúan trabados.

Al punto de que Rojas Armenta señalara con todas sus letras que doña María ha mentido con “todos sus dientes”, respecto a los datos y cálculos que ha hecho, tocante a lo que sería el costo de la reestructuración de los salarios mínimos que están demandando, y es por lo que en la presente semana les estarían exponiendo las condiciones que se requieren para llegar a un acuerdo, y terminar con esa paralización de actividades.

Por lo que así están los estirones y jalones entre ambas partes en pugna, al rechazar la política de imposiciones de Plancarte, quien a pesar de los pesares, y en un arrebato de soberbia, según ella ya está prometiendo que no se perderá el semestre por ese paro, con todo y que lo único cierto es que ya van para un mes en esa condición, por lo que así ha seguido fallando en esas frustradas negociadas. ¡Pácatelas!

Pero eso y más puede esperarse, si ante su fracaso nomás se ha lavado las manos, al salir con que las recurrentes huelgas que ha enfrentado la “Máxima Casa de Estrudios” durante su administración, y las anteriores, no son por una falla de la institución, sino derivado de una falta de recursos, por los topes salariales que le ponen los Gobiernos Federales y Estatales a las universidades. ¡Así la escupida pa´rriba!

Alerta a “Prepa” amenza…Vaya que las que siguen sin escaparse de la creciente violencia son las escuelas, y para prueba está el que ahora la semana pasada resguardaran el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) No 37 de Obregón, tras lanzarse una alerta a través de las redes sociales, sobre una supuesta agresión armada que habría de suscitarse, la cual afortunadamente resultó falsa.

No obstante, y a como están las cosas de riesgosas e inseguras, es por lo que ya no se descarta nada, y más porque además aflorara que el jueves anterior la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), notificó a las instancias policiales sobre el hallazgo de un mensaje encontrado al interior de esa “Prepa”, y es por lo que dispusieran de las medidas pertinentes para evitar cualquier peligro hacia la comunidad escolar. ¡Zaz!

Razón por la cual es que ante ese clima de temor que cundió, y no es para menos, es por lo que el viernes activaron un protocolo para la protección y cuidado del estudiantado, consistente en la revisión de los útiles escolares en planteles federales de educación media superior, a fin de prevenir y detectar la presencia de objetos y sustancias nocivas, pero sobre todo probables artefactos explosivos, e incluso armas. ¡Vóitelas!

Eso aunado a que de forma muy especial, y en lo que pasa la psicosis estudiantil provocada por esa falsa alarma, lo que son los elementos de las distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno brindaron acompañamiento durante el ingreso al Cbtis No 37; a la par de que se dijera que investigarán a conciencia la naturaleza sobre esa amenza, que a todo mundo dejara en ascuas, y temiendo lo “píor”. ¡Ups!

De ahí que ante ese inseguro escenario que ya está afectando a los centros educativos, es por lo que consideran que al que no le queda jacatarse de que en el sistema de Educación Básica no existe ese riesgo, es al titular de esa área, dependiente de la SEC, Ricardo Aragón Pérez, pasando por alto el que ya existe un antecedente de las balaceras que en su momento se han registrado frente a Primarias, kínderes y Secundarias.

¡Presenta Plan “El Toño”!…Quien sí que se estará abocando a fondo para resolver el abasto de agua en la Capital es el candidato a Presidente Municipal de Hermosillo por un segundo periodo, Antonio “Toño” Astiazarán, al presentar el Plan H2O para garantizarle ese servicio a los hermosillenses, ya que entre las propuestas contempla hasta una desaladora para Bahía de Kino con energía solar. ¡Qué tal!

Con ese fin es que Astiazarán Gutiérrez anunciara esa estrategia acuática con una visión, no de un trienio, sino a 20 años, la cual presentó ante ex alcaldes, presidentes de cámaras empresariales y organizaciones que estudian el manejo hídrico, quienes reconocieron la trascendencia y utilidad que tendría, una vez que les delineara los principales puntos que incluirá, con la meta de cuidar y reutilizar mejor el vital líquido.

Casi por nada es por lo que “Presimun” con licencia destacara, que desde el inició su gestión en el 2021, el abastecimiento del agua potable ha sido una de sus prioridades, por lo que es momento de avanzar en más soluciones, para que los ciudadanos puedan tener la tranquilidad de que se continuará con las acciones para que sea una dotación más eficiente y suficiente en los próximos años. ¡De ese tamaño!

Y entre las medidas a aplicar “El Toño” Astiazarán expone que está un esquema de monitoreo de la red de distribución, mismo que medirá en tiempo real el abastecimiento, desde los pozos hasta los hogares, lo que permitirá conocer cuánto se desperdicia en el trayecto, debido a tuberías en mal estado; así como también medidores para detectar fugas en las casas, y que de esa forma sólo se pague lo que se consume. ¡Mínimo!

Además de que pretenden poner en práctica una modalidad de tratamiento y aprovechamiento de las aguas residuales para la industria, y referente a eso puso como ejemplo a la Planta Ford que opera en la Ciudad del Sol, que es una de las que se proyecta que utilice ese recurso para el proceso de pintado de sus vehículos, por lo que así está esa planificación para asegurarle los 400 litros de consumo diario a cada ciudadano.

Si se analiza que hoy en día Agua de Hermosillo (Aguah) le inyecta 140 millones de metros cúbicos al año a la red, en lo que es una demanda que ha ido en aumento año con año por el crecimiento de la población.

Como hijo pródigo Manlio…Ahora sí que por encima de las grillas de los improvisados, el que dan cuenta que ha seguido avanzando en su campaña como candidato al Senado de la República por la alianza Fuerza y Corazón por Sonora es Manlio Fabio Beltrones, como lo denota el que acaba de hacer valedero aquello de que es profeta en su tierra, por como lo recibiran como hijo pródigo en su natal Villa Juárez.

Aunque estilan que no es de a gratis el que sus coterráneos le refrendaran su respaldo y confianza, alrededor de un emotivo y festivo acto que encabezara, sino que es producto de que Beltrones nunca llega solo, sino que más bien lo acompañan lo buenos resultados que ha dado en los cargos que ha ocupado, desde la gubernatura, hasta su función de senador y diputado federal, y en dos ocasiones en esas últimas responsabilidades. ¡Órale!

No en balde es por lo que en ese encuentro que tuviera con sus paisanos del Sur del Estado, se recordara el como durante su gestión como Mandatario Estatal, tuvo el acierto histórico de elevar a categoría de Municipio a la antigua colonia Irrigación, en tanto que ya como legislador, y desde el Congreso de la Unión, cabildeó y promovió importantes obras, entre ellas todo el concreto hidráulico de sus principales avenidas. ¿Cómo ven?

Lo anterior habla del porque Beltrones Rivera “cayera en blandito”, en el marco de esa gira que hiciera entre lo villajuarenses, por ese positivo antecedente que dejara, y que todavía hasta hoy perdura, y es por lo que el aplauso fuera generalizado, y ratificandole que en esa municipalidad, casi casi tiene el voto asegurado para la venidera elección del 2 de junio, que ya está a menos de un mes. ¡Esa es la percepción que hay!

Y por cierto que Manlio sigue sumando adeptos hasta de los contrarios, por como ayer domingo en Cajeme, y desafiando líneas de los cacicazgos gremiales, resulta y resalta que liderazgos cetemistas le solicitaron su mediación para que los trabajadores de esa central obrera tengan acceso a medicamentos y mejores servicios de salud del Seguro Social, como antes igual lo hicieron afiliados de la CTM en el Norte de la Entidad.

Ante lo que Manlio Fabio les respondió que es algo que ¡Sí se puede!, por haber tiempo y manera de resolverlo desde la tribuna senatorial, como ya lo ha hecho antes, a la vez que les agradeciera el que se unieran a su red ciudadana de apoyo denominada “Suma lo Bueno”. ¡A ese grado!



