Estudiantes rechazan clases en línea en la Unison

Ivanova de los Reyes

Un llamado a los docentes a no dar clases en línea hasta no resolver el conflicto de huelga en la Universidad de Sonora, al no contarse con las condiciones para ello, hizo el Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos de la institución.

Lo anterior, luego de que la administración universitaria convocó a las y los maestros a realizar las clases en línea, y cumplir con las actividades que quedaron pendientes para los días hábiles que, al iniciar la huelga, restaban para concluir el semestre.

Melissa Samaniego Encinas, presidenta del Consejo estudiantil, calificó como una falta de respeto la solicitud de la autoridad universitaria al movimiento de huelga que mantiene el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus), desde el pasado 15 de abril.

“No podemos tener clases en línea porque las y los estudiantes no contamos con las mismas condiciones, además que no se cuentan con las bibliotecas, los laboratorios e instalaciones para iniciar con las clases”, dijo.

Por lo tanto, hicieron un llamado para que la administración y el Steus retomen las mesas de diálogo, donde estén presentes autoridades del gobierno del estado, estudiantes y el Sindicato hermano Staus, para llegar a acuerdos de buena fe.

Señaló que la comunidad estudiantil está a favor de retomar las clases una vez que concluya la huelga en el alma mater, y se extienda el calendario escolar para concluir los proyectos y trabajos pendientes para cerrar el semestre.

También hizo un llamado al Steus a una mesa de diálogo eficiente y dejar de lado el ego y los formalismos con las propuestas realizadas por la autoridad, ya que está por cumplirse un mes de huelga.

“Que dejen los formalismos y el ego de lado y se sienten a la mesa y no levantarse hasta que se retiren las banderas rojinegras, por lo mismo, proponemos que gobierno del estado, sindicatos, administración y estudiantes pertenezcan a una mesa eficiente, y que exista el cuerpo estudiantil y de gobierno como testigos de que si no se llega a cumplir estos acuerdos, nosotros insistir en que se cumplan”, finalizó.

