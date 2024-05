Sin medias tintas

“Enseña el cobre” Rectora

E$ un negociazo Expo-Gan

¡Llegarán nuevos doctores!

Engrillan lío laboral en UES

Por Martín Romo (El Verdugo)

“Enseña el cobre” Rectora…La que terminó de “enseñar el cobre” al convocar al Sindicato de Trabajadores Académicos (Staus) a regresar a sus labores para impartir clases en línea es la Rectora de la Universidad de Sonora (Unison), María Rita Plancarte, pasando por alto que la institución está en paro por la huelga que estallara el Sindicato de Trabajadores y Empleados (Steus) desde hace 23 días. ¡De ese pelo!

Porque de acuerdo a su miope e insesible “juicio”, Plancarte Martínez argumenta que la Ley Federal del Trabajo no impide que las demás actividades se lleven a cabo, en especial las académicas, mientras está la paralización de los empleados que están ejerciendo su derecho, cuando lo cierto es que las instalaciones universitarias están cerradas, pero a ese grado está de desesparada, al intentar que no se pierda el semestre.

Ante lo que se intuye que así ya se está viendo perdida doña María, al dejar entrevar que ese movimiento huelguístico del Steus podría alargarse, y con ello alterarse todos los procesos y programas académicos, entre ellos el de la programación de los cursos de verano, por lo que ahora sí que “cae más pronto un hablador que en un cojo”, después de que días atrás se ensoberbiara y dijera que: “El semestre no se va a perder”. ¿Será?

Luego entonces así está la unilateral propuesta ventilada por María Rita, a través de un comunicado que enviara, porque ni para eso ha dado la cara, y con la cual le “está echando más leña al fuego”, por como ha ignorando el que están sin operar los campus, como resultado de que permanecen colocadas las banderas rojinegras, en tanto no se llegue a un acuerdo en la negociación salarial que hoy por hoy está estancada.

Sin embargo, Plancarte no esperó mucho por la respuesta, luego de que los del Staus le respondieran que las condiciones actuales no están dadas, o no son las adecuadas, como para asegurarles una educación a distancia a todos los estudiantes, por lo que en lugar de querer que otros le hagan la tarea, mejor debería de fletarse en tratar de llegar a un arreglo con los enhuelgados, en vez de estarles sacando la vuelta de esa manera. ¡Zaz!

Con lo que sí que le queda aquello de que si ¡En qué cabeza cabe! Creer que los profesores le iban a seguir su juego, de entrada por el trato que se sabe que les ha dado, y que manejan que no ha sido nada bueno, aunado a que es obvio que siempre van a solidarizarse entre los mismos sindicatos, y es por lo que prácticamente ya le mandaron a decir que “se rasque con sus propias uñas”, que dicen que deben ser muchas. ¡Pácatelas!

Así está el doble discurso con el que se ha seguido conduciendo, porque por una lado llama a ser empáticos con la Unison, pero por otro no está respetando la garantía de huelga, al pretender que se reinicie el quehacer escolar, cuando es de las cosas que deben estar paralizadas, y es por eso del llamado que en contraparte le están haciendo, para que se aboque a buscar soluciones que terminen con ese conflicto laboral. ¡Tómala!

Al señalarse con “dedo de fuego”, que al margen de los ofrecimientos de sueldo y prestaciones que se le han hecho a los del Steus, está la actitud informal y de falta de seriedad que ha asumido Plancarte Martínez.

E$ un negociazo Expo-Gan…Quien vaya que se está quedando corto al reconocer que la Expo-Gan está volviendo a ser negocio es el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), Juan Carlos Ochoa Valenzuela, cuando siempre se ha sabido que más bien es un negociazo redondo, al salir con que en los últimos años se habían mantenido “tabla$”, e incluso hasta con pérdidas. ¡Ajá!

No obstante, y que Ochoa Valenzuela aceptara, que con la nueva administración que encabeza se volvió a la época de las “vaca$ gorda$” con la organización de esa feria, como lo refleja que en la pasada edición del 2023 de esa Exposición Ganadera (Expo-Gan), ya captaran alrededor de $15 millones de pesos de ganancias, por lo que esperan que en la del 2024 en curso les vaya mejor, por las entradas récord que están teniendo.

Y para muestra está que el pasado 4 de mayo ingresaron 52 mil 007 almas, a esa llamada “fiesta del pueblo”, superando la marca anterior de 44 mil 551 visitantes en una noche del 2017, precisándose que la capacidad máxima de la sede de la Unión Ganadera es de 60 mil personas, por lo que nomás en ese día obtuvieron más de $3.6 millones de pesos por concepto de taquilla, más la vendimia de “cheve” que es carísima. ¡Órale!

Casi por nada es por lo que Juan Carlos adelantara que ya no sólo están pensando en mejorar los re$ultado$ de la del año pasado, sino que además ya están proyectando lo que será la del 2025, con todo y que el destino de esas millonarias utilidades siempre ha estado en el limbo, aunque ahora prometen que se canalizarán para obras en la misma UGRS, y el saneamiento de las finanzas, lo que estaría por verse. ¿Qué no?

Para el caso es que Ochoa dijera que: “La Unión Ganadera estaba en un problema financiero grave cuando nosotros la recibimos, estamos trabajando para sacar a la Unión de su crisis financiera. Calculo que en los tres años de ser presidente estaría entregando las finanzas sanas económicamente y con muchos activos hacia el frente”, y para lo cual sí que tendrá “lana”, por como e$tán “bateando” a lo grande, y por el “puro centro”.

¡Llegarán nuevos doctores!…Y en la que ayer hubo una buena nueva para Sonora es en la conferencia de prensa “mañanera” del “Prejidente”, Manuel López Obrador, luego de que el director general de IMSS Bienestar, Zoé Robledo Aburto, anunciara la puesta en marcha de un programa mediante el cual enviarán más personal médico al Estado para reforzar la atención en la región. ¡De ese vuelo!

Ya que en base a lo destapado por Zoé Alejandro, es un plan que pondrán en operación en lo inmediato, o del próximo 16 de mayo en adelante, mismo que de entrada contempla la llegada de 136 doctores generales, los cuales serán distribuidos en 106 Centros de Salud, así como 45 médicos especialistas que prestarán servicio en cinco hospitales de la Entidad, por lo que así se eficientará esa área que es una de las más demandadas.

De ahí que a como la pongan, pero esa revelación que hiciera el chiapaneco de Robledo Aburto, sí que es otro buen síntoma del como han fructificando las gestiones que ha venido haciendo en ese saludable ámbito el gobernador, Alfonso Durazo Montaño, al punto de que es por eso ya se considera que la Entidad es un referente en la implementación de esa nueva estrategia de salud federal. ¡Ni más ni menos!

En lo que deducen que no es un acierto producto de la casualidad, sino del de a cómo Durazo Montaño a promovido la construcción de infraestructura hospitalaria, equipamiento y basificación de la plantilla laboral, y es por lo que el sistema de IMSS Bienestar ya se ha consolidado por estos lares, con el fin de garantizarle el acceso a mejores servicios médicos a los ciudadanos, es decir, de la más óptima eficiencia. ¡Así el dato!

Es por eso que el “Gober” en sus redes difundiera que: “Me da gusto informar que hoy se presentó el programa de arribo de personal médico a Sonora para incorporar, a partir del 16 de mayo, a 136 médicos generales en 106 centros de salud y a 45 médicos especialistas en cinco hospitales del Estado. Seguimos trabajando de la mano del gobierno federal para brindar servicios de salud de calidad a las y los sonorenses”.

Engrillan lío laboral en UES…Donde está claro que “seguirá de amor la llama” es en la Universidad Estatal de Sonora (UES), después de que el Tribunal Laboral declarara inexistente la huelga que hiciera el Sindicato Único de Trabajadores, derivado del recurso de nulidad que interpusiera el catalogado de grillo rector, Armando Moreno Soto, pues con eso se ha hecho perder lo avanzado, o el acuerdo pactado. ¡Palos!

Si se analiza que el pasado viernes los sindicalizados votaron a favor de ponerle fin a ese lío, tras aceptar los ofrecimientos que les hiciera la autoridad universitaria, vía la mediación del Gobierno del Estado, sin embargo, y tras determinarse esa inexistencia, ahora está en duda si la UES les validará lo acordado, y además el tiempo que permanecieron sin trabajar, que debe traducirse en el pago de salarios caídos. ¡Mínimo!

Al destacarse que en el presente proceso de revisión contractual y salarial 2024, habían logrado un aumento del 4% al salario, y 2% en prestaciones, así como el otorgamiento de 30 plazas para maestros con cinco años de antigüedad, una bolsa de $5 millones de pesos para bono extraordinario, promoción para 40 trabajadores administrativos y de servicio, además de apoyo para terapias para personas con discapacidad, entre otros.

Aun así, y por Moreno Soto haberse ido por la libre, olvidándose de sus tiempos de lidercillo en la Unison, y después de que, hasta el Ejecutivo, Alfonso Durazo, le valorara su buena disposición al jerarca del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Estatal de Sonora (Sutues), Martín Terán Gastélum, resulta que por eso de nuevo volvieron a quedar como al principio, o en una indefinición, en cuanto a esa conciliación.

No en balde es por lo que Terán Gastélum ya advirtiera, que en las próximas horas informarán sobre la estrategia legal que seguirán, en virtud de no compartir los razonamientos jurídicos en los cuales basó su resolución el Juez en materia laboral para darles pa´tras, a raíz de que Armando nuevamente complicara las cosas, y es que a todas luces no quiere pasar a la historia como el que provocó la primera huelga de la UES.

Correo electrónico:

