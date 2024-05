Urge Lilly Téllez a echar a Morena del gobierno; Invita a salir a votar el dos de junio

La candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, lamentó que México sea una vergüenza internacional por violentar los derechos humanos, por lo que exhortó a votar por la vida, la paz y la reconstrucción del país

Judith Franco Ainza

Tras lamentar que México sea una vergüenza mundial al mantener la prisión preventiva obligatoria como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la candidata al Senado por la coalición Fuerza y Corazón por México, Lilly Téllez, llamó a no dejarse engañar y salir a votar por quienes no dividen ni destruyen programas sociales.

Durante su participación en el programa Aparador Político que se transmite por la radiodifusora FM105 de Guaymas, con la conducción de Ramón Barrera, y se difunde a través de las plataformas de Entorno Informativo y El Vigía de Guaymas, la actual Senadora, lamentó que el gobierno mexicano esté en la mira mundial por violaciones a los derechos humanos al mantener la cárcel obligatoria.

Lamentó que con ello se viola la presunción de que todos son inocentes hasta demostrar lo contrario, aunque en México es al revés y todos son culpables hasta que se le ocurre a Morena decir lo contrario, manifestó.

Asimismo, desmintió que de derogarse la citada prisión preventiva oficiosa vayan a salir de las cárceles más de 80 mil criminales, puesto que cada caso deberá revisarse a fondo en lo particular.

Consideró que la inseguridad es una de las graves problemáticas que aquejan a México y a Sonora en lo particular, por lo que manifestó que ya es tiempo de que se recupere la paz, que la gente pueda salir a su trabajo sin temor, que pueda circular por carreteras sin el riesgo de que lo asesinen, “lo primero es la vida, sin la vida no hay nada”, por ello dijo hay que echar a Morena porque prometieron que iba a bajar la violencia y fue lo contrario.

La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, compañera de fórmula de Manlio Fabio Beltrones, aseveró “ya demostré que no me doblo, y no me dejo comprar, ya demostré que soy leal a los mexicanos, no a los partidos políticos, cueste lo que cueste estoy defendiendo a los mexicanos, no permitamos que siga Morena con esa violencia que nos ha lastimado tanto”.

Reiteró el llamado a no permitir que el actual gobierno continúe destruyendo el sistema de salud, los programas sociales, “los sonorenses merecemos más, merecemos conservar la vida, transitar por el estado sin miedo, con buenos empleos, buen sistema de salud, sacar adelante al campo, no se dejen llevar por las mentiras de Morena”.

Por último, instó a sacar la casta, “luchemos por los sonorenses, no les regalen su esfuerzo a una bolita de parásitos, dijo al reiterar el llamado a votar por la coalición Fuerza y Corazón por México.

