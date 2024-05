Sin medias tintas

Un candidato con barrio

Por Martín Romo (El Verdugo)

Un candidato con barrio…Quien demostró que tiene barrio es el candidato a diputado local por el distrito 9 local, ubicado en el sector Sur de Hermosillo, cual es el caso de Luis Miguel Vargas, como lo dejara en claro en su comparecencia de ayer ante el colectivo de periodistas de la Mesa Cancún, por haber surgido del activismo social, lo cual ha combinado con su experiencia y trayectoria como funcionario público. ¡Órale!

Toda vez que “El Cuate” Vargas, como lo apodan, es un perfil que viene desde abajo, o de hacer labor en pro de las colonias, para posteriomente darse a conocer con el famoso movimiento conocido como el de Los Malnacidos, durante el sexenio del ex gobernador panista, Guillermo Padrés, en su función de vocero, y con el que se opusieron al cobro de la tenencia vehicular, que finalmente lograron eliminar. ¡De ese pelo!

Lo que significa que Vargas Delgado ha sido un luchador social con causa, pero precisando que siempre ha coincidido con la ideología del PRI, y es por lo que hoy por hoy también es dirigente del priísmo hermosillense, de ahí el porque en el actual proceso electoral sea el abanderado de Fuerza y Corazón por Sonora, con la intención de ganar la elección y llegar al Congreso del Estado. ¿Cómo ven?

De eso se deduce que Luis Miguel es un contendiente de tierra, a diferencia de su contrario, que representa a la vieja política, pero camuflajeado con las siglas de Morena, como es el cabecilla cetemista, Oscar Ortiz, y es por lo que ya adelantara que va contra la marca del partido morenista, y no contra la persona, por tener a su favor el trabajo de campo que ha realizado desde los 17 años, cuando iniciara en esas lides. ¡Ni más ni menos!

Aunado a que también aflorara que lo que le va a beneficiar a Vargas, es la inconformidad que ha trascendido que hay contra la postulación de Ortiz Arvayo, al haber sido por la vía de la imposición, y es por eso que el grueso de los verdaderos militantes de los morenos no lo aceptan, de ahí que anticipan que, llegado el momento de la votación del próximo 2 de junio, en ese momento le darán la contra en las urnas. ¡Tómala!

Pero al margen de esa división que dan cuenta que hay al interior de Morena, por esa y otras nominaciones a los diferentes cargos de elección popular, lo cierto es que “El Cuate” ya dejó constancia de “cocerse aparte”, al para empezar por no contar con ningún “padrino” político, por ser de los venidos desde a raz del suelo, o picando piedra, y es por eso que de entrada ya está enarbolando varias propuestas ciudadanas. ¡Mínimo!

Y una de ella tiene que ver con la regularización de los terrenos de las invasiones que hay en su jurisdicción distrital, así como la denominada “Juego Limpio”, para apoyar a los deportistas que resuletan lesionados en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, que serían las de resaltar, pero sobre todo la promesa de que él sí regresará a los barrios, hasta cuatro veces por semana, de llegar a favorecerlo el voto del electorado.

¡Va para largo la huelga!…Y por si quedaban dudas la que ya ayer se evidenció que va pa´largo, es la huelga que mantienen los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad de Sonora (Steus), como lo exhibe la manifestación que ayer realizaran algunos de sus afiliados, en el marco de una asamblea informativa que realizaran, pero no para votar por levantamiento o su continuidad. ¡Palos!

Pues con pancartas en mano protestaron para advertir que no permitirán que se le ponga fin a ese movimiento huelguístico que hoy ya cumple 24 días, por considerar que es una burla los supuestos $73 pesos de incremento que les están ofreciendo al mes las autoridades universitarias encabezadas por la rectora, María Rita Plancarte Martínez, y que es algo que secundara la dirigente del Steus, Lourdes Rojas Armenta. ¡Zaz!

En lo que es una rebelión sindical que era de esperarse, por como Plancarte todavía “les picara la cresta”, al proponerle a los profesores adheridos al Staus que regresaran a las clases en línea, en lo que es una propuesta que ha sido calificada como una falta de respeto al derecho de huelga, y por eso señalan con más ganas seguirán “derecho la flecha” con ese paro para demandar mejores condiciones salariales, y no es para menos.

O séase que eso es lo que está cosechando doña María Rita, por la política de cerrazón que ha implementado, como ya igual lo han denunciado los representantes de las diferentes agrupaciones estudiantiles, al revelar que ha sido más fácil ver y dialogar con el gobernador, Alfonso Durazo, para exponerle su preocupación sobre esa paralización, porque lo que es ella hasta la fecha no se ha dignado a recibirlos. ¡Así de soberbia!

Es por eso que ya se le conozca como la candil de la calle y oscuridad de su casa, lo que ha propiciado que los del Steus sigan con las banderas rojinegras colocadas, y sin que se vea para cuando puedan quitarlas, por tachar de insuficientes los ofrecimientos que les ha hecho, que son un alza al sueldo del 6.5%, además de un 2% en prestaciones, y 5% adicional para otros apartados. ¡De ese tamaño!

Inicia era de “apagones”…Aun y cuando era algo que ya se veía venir, pero los que no dejaron de sorprender son los “agagones de luz” generalizados registrados la tarde noche el martes en más de una veintena de Estados, entre ellos Sonora, al ser rebasada la capacidad de generación y suministro de la CFE, dizque por el “calor”, y eso que todavía no empieza el verano a su máxima y ardiente expresión. ¡Qué tal!

Porque por encima de que el líder de la Unión de Usuarios de Hermosillo, Iganacio Peinado, se lamentara de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se prepara y previene con más infraestructura para evitar esas interrupciones del servicio eléctrico, lo cierto es que lo que realmente sucede es que hoy en día ya no tienen lo que le llaman un Margen de Reserva Operativa para hacerle frente a ese aumento en la demanda.

Así estuvo esa una falla en cadena, que muy seguramente es consecuencia del como han venido dejando fuera a algunas empresas privadas que generaban energía y se la vendía a la “Comisión”, por lo que es un faltante que desde ya estarían resintiendo, como lo dejara entrever el propio Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), que es un organismo del gobierno federal, por lo que así está ya esa emergencia. ¡Pácatelas!

A ese grado ya no se está dando abasto el llamado Sistema Interconectado Nacional (SIN), por como varias plantas fueron desconectadas por esa urgencia que se generara, y en lo que tal vez sea el inicio de unas constantes suspensiones, a partir de que lleguen los calorones de más de 45 grados centígrados, y que de antemano saben que se van a presentar, pero pues no tienen cómo producir más “corriente”. ¿Qué no?

Por cierto, que ese “apagón” afectó el segundo debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), ahora entre los candidatos a la alcaldía de Navojoa, y en el que la “candidota” del “palero” Partido Sonorense (PS), una tal Berenice Jiménez Hernández, volvió a dar la mala nota, al proponer que a los “tiradores” de droga se les cobren impuestos, y es que un día antes su suspirante de Guaymas se quedó literalmente mudo.

Carpetazo a una muerte…Al que todo hace indicar que ya le dieron “carpetazo” es al caso de la muerte de la joven, Paula Josette, de 23 años de edad, quien el 14 de mayo del presente año murió tras una visita conyugal en el Cereso No 2 de Hermosillo, porque el titular de la Fiscal General de Justicia del Estado, Gustavo Salas, ya “se lavó las manos” al sostener que por su parte ya judicializaron ese misterioso asunto.

Y es que de acuerdo a Salas Chávez, fueron más de seis personas las consignadas, entre funcionarios y empleados de esa exhibida cárcel, pero asegurando que no contaba con información precisa, por lo que así está la ligereza con la que abordara un preoceso que es de tal relevancia, por haber un fallecimiento de por medio, después de visitar a un reo de nombre, Carlos Alexis Romero, contra el que no procedieron. ¡Ñácas!

Si se analiza que se manejó que la causa del deceso de Paula Josette había sido un infarto fulminante, cuando estilan que ni siquiera padecía males cardíacos, y es por lo que su madre, Bricelda Arizona, ha denunciado y sostenido que se trató de un asesinato, y es por lo que ahora tendrían que demandar por su parte, porque Gustavo Rómulo y sus sabuesos dieron por buena esa versión que a nadie convenciera. ¡Vóitelas!

A tal extremo que Salas asentó que: “Sería pertinente que el tribunal nos diera los datos respecto de cuáles fueron las resoluciones que al efecto se realizaron por parte del Juez que llevó el asunto en su momento”, cuando son los primeros que deberían de requerirlo para estar al tanto, por ser los que realizaron las investigaciones, pero a como está el hermetismo, es que suponen que no quieren “pisar callos”. ¿Será?

Y en tanto que persiste la controversia y la falta de claridad, en torno a ese presunto homicidio, al que continúan sin tocar ni con el pétalo de una rosa, es al Coordinador Estatal del Sistema Penitenciario, Nicollino Giuseppe Mariano Cangiamilla Enríquez, aun y cuando es el responsable de la operación de esas prisiones.

