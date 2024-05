Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sigue polémica por bailarín exótico en liceo particular

Como si la sociedad no estuviera ya suficientemente dividida, el caso del joven “stripper” que participó en un show en honor a las madres de familia de una escuela primaria particular, ha ocasionado opiniones encontradas, ya que unos opinan que las señoras pueden divertirse como gusten y otros reprochan el hecho.

Sin embargo, lo cuestionable no es el espectáculo del joven, quien por cierto ya se identificó en redes y pidió sus cinco minutos de fama, ya que se quejó que no se proporcionó su nombre y aclaró que no es bailarín exótico, sino fisicoculturista, modelo y le gusta también el kickboxing, además de ser creador de contenido por lo que pidió que lo busquen en sus redes.

Pero devolviéndonos al tema central, no se cuestiona el gusto que tengan las señoras por los bailarines, sino que el espectáculo se haya ofrecido en un plantel escolar, aunque sea privado, y peor, supuestamente católico.

Por cierto, también la Arquidiócesis de Hermosillo, aclaró que el citado Liceo, aunque lleva el nombre de un Santo, no pertenece a su adscripción, así que se lavó las manos del hecho, y por supuesto llamó a las buenas enseñanzas.

La cuestión es que en redes sociales muchas personas han criticado la doble moral de una sociedad, como la de los hermosillenses y pidieron respetar los gustos de cada quien, y tienen razón, pero insisto, para todo hay un lugar, y la escuela, aun cuando sea privada, no es el mejor sitio para un espectáculo de bailes exóticos.

Ya que si usted quiere hay sitios para ello, así como para quienes gustan de escuchar música que hace apología del narco, cuyos exponentes, que se dicen cantantes, aunque sus voces son poco agradables al oído y aun así están millonarios, o casos como el payaso que en la Expogan provocó que una mujer mostrara “sus niñas” y supongo que a eso van, y esos lugares donde el alcohol corre como agua, para eso son y si les gusta son muy libres de ir.

Y reitero, los gustos o preferencias de cada quien, son muy respetables, pero hay que saber en dónde y ante quien mostrarlos… Por cierto, parece que la SEC no ha terminado de analizar el caso y no ha tomado una decisión o al menos no la ha dado a conocer sobre posibles sanciones, sobre todo por otro terrible antecedente en ese lugar.

Encuesta muestra a Fuerza y Corazón por arriba de Morena en Senadurías, diputaciones y alcaldías

Este jueves se dieron a conocer resultados de una casa encuestadora en donde los candidatos de la coalición formada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) tanto en el Senado, como en los dos distritos federales de Hermosillo y en la Presidencia Municipal encabezan las preferencias.

Claro, cada coalición y partido trae sus propios números, pero se ha visto que Manlio Fabio Beltrones y su compañera Lilly Téllez, han tenido buena aceptación, tanto que todos sus contrincantes no les han quitado el guante de la cara.

En el mismo caso está Antonio “Toño” Astiazarán, quien inicio con buenos números y se ha mantenido en forma ascendente, mientras que Ernesto Gándara en el distrito federal cinco ha tenido gran acogida y Jorge “El Travieso” Arce podría dar la sorpresa en el distrito tres… Veremos qué pasa el dos de junio.

Correo electrónico [email protected]

Comparte esto: Facebook

X