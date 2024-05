Sin medias tintas

Resurge exigencia de ABC

Por Martín Romo (El Verdugo)

Resurge exigencia de ABC…Y como cada año y a un mes de que ya se cumplan 15 años del incendio ocurrido en la Guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio del 2009, en el que murieron 49 menores, los padres de familia están reviviendo sus exigiencias de justicia, y previo a esa fecha ya colocaron un nuevo antimonumento en la plaza Emiliana de Zubeldia, de una altura de cuatro metros, y un peso de 800 kilos.

De tal forma que así está esa ambientación que desde ya están haciendo los papás aglutinados en el llamado Movimiento 5 de Junio, en la víspera de lo que será una conmemoración más, como lo refleja el que por voz de Patricia Duarte dijeran que es un grito más de exigencia, a 179 meses de ese crimen de Estado que le arrebatara la vida a 25 niñas y 24 niños, en tanto que decenas resultaron lesionados en diferentes grados.

Al apuntillar que es: “Un llamado enérgico, principalmente, al Poder judicial, que a 15 años, ya tenemos sentencias firmes de los responsables del crimen de nuestros hijos y no se ejecutan, a la Fiscalía General de la República que abrió nuevas carpetas de investigación, y a la fecha no avanzan, ya estamos cansados pero no vencidos de que nos quieran seguir viendo la cara, al decirnos que va a haber justicia y no hay”. ¡Zaz!

Así está el cíclico resurgimiento de ese posicionamiento justiciero, y que muy seguramente que en esta ocasión se escuchará más fuerte, por como ya prácticamente se acabó el sexenio del “Prejidente”, Manuel López Obrador, y tampoco lo resolvió, por estarse en las mismas desde que llegó al poder y prometió el procesamiento de los culpables por esa indolencia y negligencia, pero no pasó de las mismas promesas.

Con todo y eso habrá que ver si hay algún anuncio nuevo, como los que hacen en cada “celebración” de esa fatídica catastrofe, pero sólo de tipo mediático, y a todas luces para desviar la atención y robarle reflectores a la marcha que anualmente realizan, pero con las que hasta ahora no han logrado nada, por la falta de resultados tanto de los panistas, como después de los priístas, y ahora de los morenistas. ¡De ese pelo!

“Se traba” candidato del PS…Ahora sí que como era de suponerse, en los que ya empezó a verse de todo es en los debates municipales organizados por el Instituto Estatal Electoral (IEE), los cuales iniciaron el pasado lunes con los candidatos a la alcaldía de Guaymas, porque por encima de las descalificaciones e intercambio de acusaciones que hubo, tampoco faltó el lado chusco, y hasta lo ridículo. ¡Vóitelas!

Toda vez que, durante el desarrollo de ese duelo verbal, lo que es “candidote” del recién creado Partido Sonorense (PS), Francisco Javier Villaflor Bojórquez, en tres ocasiones no fue capaz de contestar las preguntas realizadas por los moderadores, al quedarse más callado que la “H” muda, lo que habla del bajo nivel de los aspirantes de ese tachado de partidito palero, y no es para menos. ¡Increíble, pero cierto!

Pues lo que es Villaflor Bojórquez no estuvo al nivel de los otros contendientes, como son Karla Córdova de Morena; Rogelio Sánchez de la Coalición Fuerza y Corazón por Sonora; y Manuel Aguilar del Movimiento Ciudadano, con lo que se puso de manifiesto la improvisación del PS, al evidenciarse que intentaron completar las candidaturas con cualquiera, o con quien se pudiera. ¡Pácatelas!

Como lo exhibe la pena ajena que diera Francisco Javier, por no tener la estatura para esos trotes, porque no es lo mismo gritar en la calle, como lo ha hecho a lo largo de su vida de activista sin causa, porque nomás no ha llegado a ningún lado, que el confrontar ideas en un escenario formal y controlado, como el que montara el IEE, lo que a la par pone en claro porque el PS no ha pintado en el actual proceso electoral. ¿Cómo ven?

Pero eso y más se vaticinaba, si se parte de que dan cuenta que el cabecilla estatal de ese nuevo instituto político tildado de palero, Alí Camacho Villegas, sólo se dedicó a cumplir con el requisito a la hora de presentar a los abanderados a los diferentes cargos de elección popular, pero sin reparar en si daban el ancho, y por eso están aflorando perfilachos como el de Villaflor, que no pasan de ser más que puro show y folclor.

Por cierto, que la mejor debatida de todas esas que se agendaran, es la que habrán de celebrar mañana “dormingo” los aspirantes de Fuerza y Corazón por Sonora, Antonio “Toño” Astiazarán, que es el actual alcalde con licencia de Hermosillo, y que busca su reelección, y la ex panista y ahora tachada de oportunista de Morena, María Dolores del Río, a partir de “campañita” que iniciara la también apodada “Lola Tandeos”.

Que “tapan” la ola violenta…Vaya que con la que insisten en querer “tapar como el sol con un dedo” es la narcoviolencia que sigue imperando en el Norte del Estado, y en el sector del desierto de esa región, y para evidencia está el enésimo enfrentamiento ahora registrado en las latitudes de Santa Ana, donde hasta bloquearon la carretera Internacional con un trailer en llamas, después de que lo incendieran. ¡Palos!

Aunque a pesar de los pesares, o de esos hechos violentos que ya han rebasando a las diferentes “autoridades” policiales, además de que ya están al estilo de los que ocurren en el Sur del País, son sucesos que sólo se hacen públicos por los videos que los mismos ciudadanos suben a la red virtual, y es hasta cuando las operadores de “Inseguridad”, medio los salen a reconocer, porque de lo contrario terminan ocultándolos.

Y para muestra está esa tracatera con la que llegaron al grado de cerrar por un buen tiempo la Cuatro Carriles, por lo que aquello parecía una zona de guerra, pero en tanto eso sucede, lo que es el perdido Secretario de “Seguridad” ¡bien gracias!, cual es el caso de Víctor Hugo Enríquez García, como lo exhibe el que ese tramo de esa cinta asfáltica ardiera en llamas, cerca de un puente, pero sin que informara al respecto. ¡Ñácas!

Porque hasta después, o muy tardíamente, como ya se ha vuelto costumbre, mediante un escueto boletincito aceptaron que efectivamente se había sucitado ese choque armado, y que investigarían que es lo que lo había propiciado, además de dar a conocer que dicha rúa ya había sido abierta a la circulación, como una forma de minimizar esa escalada violenta provocada por los carteles de la droga que se disputan ese territorio. ¡Ups!

Si se analiza que lo único que difuden es cuando detienen a algunos sicarios, pero aseguran que es porque se les atraviesan, más que por una labor de inteligencia policial y militar, y lo cual es cada caída de casa, como dice el dicho, por lo que esa es la desventaja en la que continúan estando, y es por lo que han ido al alza esas balaceras, y que es por lo que ya están quedando algunas poblaciones en calidad de “fantasmas”. ¡Órale!

¿Hay agua pa´ tres años?…A pesar de la alarma que ha cundido porque no ha llovido, y que es por lo que la presa “Abelardo L. Rodríguez” ya se encuentra “seca”, aun así manejan que la distribución de agua potable está garantizada para Hermosillo, en base a lo asegurado por el delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Antonio Cruz Varela, e incluso dizque por todo un trienio. ¡De ese vuelo!

Eso porque a decir de Cruz Varela, una parte de ella, o de ese vital líquido que consumen los hermosillenses, es traído desde la presa El Novillo, como se le conoce a la “Plutarco Elías Calles”, a lo que se le agrega que también se han estado realizando obras emergentes para enfrentar la posible carencia de ese recurso hídrico, sobre todo en los pueblos del resto de la Entidad, en caso de que se prolongue la sequía de hoy en día.

Motivo por el cual es que el representante de la Conagua resaltara que: “Tenemos asegurado el volumen necesario para poder tener abastecimiento, inclusive si pensamos en los próximos tres años, en caso de que no lloviera, pero bueno vamos pensando ahí que el volumen está disponible, está asegurado para la población. No debemos de tener preocupación en ese sentido de lo que compete a ese sistema de abastecimiento”.

Sin embargo, y como vale más prevenir que lamentar, es por lo que el funcionario destacara que ya trabajan para que puedan distribuirse 200 litros de agua por persona al día en la Capital, ya que actualmente se dotan 400 litros por habitante, y es por lo que dijera que debe mejorarse el sistema y cultura del agua, al recordar que Sonora es un Estado semidesértico, que difícilmente puede proveer de ese elemento las 24 horas del día.

Casi por nada es por lo que exhortara a hacer un uso racional del agua que llegue a las casas, porque si bien no se va acabar de un día para otro, pero ciertamente que cada vez está más escasa, por como las llovidas ya no son tan constantes como antes, a raíz de las alteraciones que ha provocado el cambio climático, pero sin que tampoco sea como para entrar en pánico, aunque sí en un estado de conciencia de que hay que cuidarla.

Correo electrónico: [email protected]

