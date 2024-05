Piden albergue para personas con discapacidad en Sonora

Ivanova de los Reyes

La construcción de un albergue para personas con discapacidad, solicitaron a las autoridades del estado integrantes de la Asociación Madres Especiales de Sonora.

Martha Lorena Guzmán Maldonado, presidenta de la agrupación e integrante de la Red por la Discapacidad Sonora, señaló que ya cuentan con el proyecto pero requieren del apoyo del gobierno del estado para cristalizarlo.

“Si bien es cierto, hay muchos niños que no tienen una red de apoyo, que se quedaron huérfanos de padre y madre, que no tienen familia o simplemente no quieren hacerse cargo de ellos…¿ y si los animalitos tienen albergues, porqué las personas con discapacidad no?”, dijo.

Refirió que no hay albergues para personas con discapacidad en Sonora, únicamente existe uno en el país y se ubica en la Ciudad de México.

¿Cómo es posible que una ciudad comp Hermosillo este tan abandonada en el tema de discapacidad de niños, adolescentes y adultos en estas condiciones?, cuestionó.

Guzmán Maldonado manifestó que no es posible que niños y jóvenes con alguna discapacidad estén en casas hogar para adultos mayores, cuando ellos requieren otro tipo de atención, además de terapias, y consultas médicas.

“Necesitamos este albergue para personas con discapacidad porque necesitamos proteger su integridad. Tenemos la intención el proyecto y las ganas de echar a andar este albergue, así como hay albergues para adultos mayores, para animales, nosotros también queremos un albergue para personas con discapacidad”, subrayó.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades

municipales, estatales y federales, y sociedad civil, porque son muchas las personas que se encuentran en el desamparo y requieren de un espacio para recibir los cuidados, atención, alimentación, y terapias física y psicológica.

Comparte esto: Facebook

X