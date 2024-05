Sin medias tintas

¡Que va al alza “El Toño”!

Ponen en un dilema a SEC

Apelan caso de feminicida

Atiende propuesta Manlio

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Que va al alza “El Toño”!…Y como era de esperarse, el que dan cuenta que ayer llegó con los bonos al alza, al dominguero debate que por la tarde organizara el Instituto Estatal Electoral (IEE), es alcalde con licencia y actual candidato a la reelección por la Presidencia Municipal de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, en el que también participaron los otros tres contendientes a la alcaldía. ¡De ese pelo!

Eso derivado de que Astiazarán Gutiérrez ha seguido convenciendo a propios, extraños, y hasta los contrarios, y para prueba está el que ahora se le unieran a su causa del Frente Fuerza y Corazón por Sonora dos regidores de Morena, y uno del Partido Verde, en lo que consideran que es producto de la división que ha provocado la imposición de María Dolores del Río como candidata morenista, al ser tachada como una advenediza. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que ante esa adhesión “El Toño” Astiazarán escribiera en su cuenta de X que: “Gobernar para todos, sin ver colores ni partidos, significa poner a la H por encima de militancia e ideología. “Agradezco mucho a los regidores Araceli Berrelleza, Carlos Noperi y Rafael Cruz que se sumen a nuestra lucha, para que los cambios que vivimos en Hermosillo continúen”. “QueSueneLaH”. ¿Cómo ven?

A ese grado ha aflorado que a “La Lola” del Río se le ha empezado a desgranar la mazorca, o más bien su dividido “equipo”, como también lo refleja que igual “saliera por piernas” el ex Director de Participación Social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeson), Luis Rodríguez, que era uno de sus coordinadores de campaña, y quien junto con sus promotores optó por sumarse a la labor proselitista de Antonio. ¡Tómala!

Con lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que a la también llamada “Lola Tandeos”, así le está “saliendo el chirrión por el palito”, con esa desbandada de la que ya está siendo objeto, a menos de 20 días de que ya tengan lugar las elecciones del próximo 2 de junio, al revertírsele la campañita de golpeteo que promovido contra Astiazarán, y con la que por lo que se ve, a todas luces lo ha fortalecido. ¡A ese punto!

Para quien dude de lo anterior, es que del Río Sánchez lejos de restarle adeptos al “Toño”, la realidad es que le ha sumado, y hasta de los propios, que se suponía que estaban con ella, lo que habla de que a ese grado le perdieron la confianza, por estar catalogada de ser una política de doble cara, y es por lo que en las preferencias electorales nomás no ha pintado, por como en el pasado hasta el agua racionara. ¡Pácatelas!

Eso habla del porque de la seguridad con la que el “Presimun” aliancista en receso llegara a esa debatida, en la que también se vio las caras con la abanderada chapulín de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera Grijalva; y el desconocido “candidote” del Partido Sonorense (PS), un tal Juan Ruiz Palafox, al que sólo en su casa conocen, y es por lo que se estila que va en caballo de hacienda para repetir como “El Colorado”.

Ponen en un dilema a SEC…Contrario al papel de comparsa que ha desempeñado, el que ahora sí habló claro para poner los puntos sobre las íes, es el de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna, en torno al exceso en que incurriera el colegio privado, Liceo San Agustín, luego de que el pasado Día de las Madres lo celebraron con “strippers”, o bailarines encuerados, lo que causó un escándalo viral. ¡Palos!

Pues Luna Salazar dejó asentado que es necesario que se respeten los espacios educativos de los estudiantes, por ser los segundos hogares de los menores, y donde llevan a cabo su formación, luego de que en el interior del plantel antes mencionado, fuera donde se realizara ese deschongue con alcohol, que se hiciera público al difundirse a través de la redes sociales, por lo que a ese grado estuvo ese mal ejemplo. ¡De ese vuelo!

Es por lo que el representante de los paterfamilias apuntillara que: “Si las personas quieren hacer lo que gusten y mande con su pensamiento y con su cuerpo no hay ningún problema, no se trata de doble moral. Se trata de que vayan a los lugares adecuados para eso, pero en una escuela no se vale”, y ante lo cual el dueño de ese centro escolar ha guardado silencio, haciendo valedero aquello de que ¡El que calla otorga!

Y como para que quedara más claro es por lo que Cecilio apuntillara que: “Se trata de que respeten los lugares. Si van a una iglesia van a rezar y respetar, si van a una escuela es un lugar donde sus hijos pasan un gran número de horas y pasan a recibir formación, conocimientos y buenas prácticas”, a lo que en nada le abona esa clase de bochornosos espectáculos sólo para adultos, que caen en lo denigrante y lo que le sigue.

De ahí que, aunque reconociera que la agrupación que encabeza no tiene una injerencia directa, al no ser la autoridad competente, pero apuntó que: “Yo le solicito y exhorto al Secretario de Educación (SEC) -Aarón Grageda Bustamante- que aplique toda la normatividad en ese caso y si la normatividad dice sobre suspensión es un riesgo que deben de enfrentar”, por lo que habrá que ver como procede esa instancia educativa. ¿Será?

Apelan caso de feminicida…Vaya que en base a lo revelado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, el que sí que tiene todo un reto es el Juez que lleva el sonado proceso del presunto feminicida, Hilario Beltrán, acusado de matar a balazos en Obregón a la joven, Alma Lourdes, en el interior de una carnicería de la que era gerente, en agosto del 2023. ¡Vóitelas!

Ya que a pesar de las evidencias que incriminan Hilario, de 70 años de edad, como el supuesto homicida, y que incluso constan en videos, la defensa del tachado de matón apeló la decisión de admisión de las mismas presentadas por el Ministerio Público ante el Juzgado donde se le enjuicia, por haber actuado con alevosía, ventaja y todo lo que se le parezca, y es por eso de la demanda de justicia de los familiares de la víctima.

Al decir que: “El Ministerio Público ofreció las pruebas y también la defensa y el Juez determinó admitir las que juzgó prudente, pero la defensa del inculpado apeló esa decisión del Juez, en cuenta que admitió pruebas del Ministerio Público y esto no nos va a permitir fijar la nueva audiencia para que se fijen las posiciones de la defensa y de la acusación, porque va a tener que esperarse hasta que se resuelva esa apelación”. ¡Qué tal!

Así que debido a ese recoveco legal al que recurrieran los abogados de Beltrán el pasado 30 de abril del presente año, es por lo que Acuña Griego precisara que ahora tendrá que esperarse un tiempo, que podría ser de tres meses o más, para resolver el tema de la apelación y fijar una nueva audiencia, la cual podría ser entre julio y agosto, por lo que así es que han continuado alargando ese enjuiciamiento. ¡Ni más ni menos!

Con todo y que no quedara en claro, si entre los citados elementos probatorios rechazados estaba o no la cuestión de la edad del imputado, ante la posibilidad de que se le dicte una sentencia de hasta 70 años, más una adicional por acoso, con lo que pasaría el resto de sus días en la cárcel, por haberle arrebatado la vida a una madre, y solamente por reclamarle el que dejara de acosar a su hermana, que también ahí trabajaba.

Atiende propuesta Manlio…A las que por fin hubo alguien que las escuchara es a las de la Asociación Nacional de Estancias Infantiles en Hermosillo, presidida por Guadalupe Villalobos López, después de que los diputados del Congreso del Estado las ignorara una y otra vez, al igual que las instituciones que tienen que ver con ese sector, como es la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), donde vejeta Aarón Grageda. ¡Ups!

Lo anterior luego de que el aspirante a senador por el Frente Fuerza y Corazón por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, firmara con Villalobos López y compañía el compromiso denominado “Pacto por la Primera Infancia”, mediante el cual se establecen medidas concretas de apoyo en educación, salud, alimentación y bienestar para los niños sonorenses de 0 a 4 años, y que es lo que desde hace rato han venido demandando.

Y es que a partir de la visión y lo adelantado por Beltrones Rivera, esa parte de una estrategia para restituir los programas que en el actual sexenio federal de la 4T se han eliminado, y es por lo que sostuviera que: “El compromiso en el Senado es ver cómo restituimos las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo”, por lo que ese sería el sentido de esa iniciativa, que finalmente está siendo atendida, después de tantas gestiones.

Razón por la cual es que Villalobos dijera con todas sus letras que: “Tenemos años tocando las puertas de los Congresos y no están legislando para el pueblo ni para la sociedad, nosotros lo hemos vivido, nadie nos ha contado y como usted dice es un derecho que no tienen por qué estar limitando ni coartando”, y es que hasta el 2019, antes de esa cancelación, en Sonora operaban 229 estancias para atender a 320 mil infantes. ¡Órale!

Lo que explica el porque Manlio resaltara que esa vendrá a ser una de sus propuestas más importantes en la presente campaña electoral, en aras de darle celeridad una vez que ocupe el escaño senatorial, y para el que se dice que prácticamente ya está “amarrado”, ya sea por la vía plurinominal, o mediante el voto en las urnas, por como se asegura que hoy en día es el más posicionado entre el electorado. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X