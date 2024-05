Implementan programa “jardines de lluvia escolares” en la UTN

Se trabaja en coordinación con escuelas de Secundaria con la asesoría del Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad Estatal de Arizona

Redacción Entorno Informativo

Como parte de los esfuerzos interinstitucionales para el cuidado del agua y un mejor aprovechamiento del vital líquido, la Universidad Tecnológica de Nogales (UTN) participó en la implementación del programa “Jardines de Lluvia Escolares”.

La institución educativa de nivel superior informó que el proyecto se puso en marcha en el campus universitario y en las secundarias Técnicas No. 3, 73, 76 y 77, así como en la secundaria Estatal No. 38 y secundaria General No. 5 de la ciudad fronteriza.

Para la implementación del innovador programa se contó con la colaboración de asesores científicos de El Colegio de la Frontera Norte México y de la Universidad Estatal de Arizona, que ayudaron a transformar los patios escolares en espacios verdes que captan y aprovechan este valioso y escaso recurso.

La representante del Consulado General de los Estados Unidos en Nogales, Michelle N. Ward, dio a conocer el compromiso en seguir recaudando fondos para continuar con la iniciativa.

Los jardines de lluvia, también llamados “infraestructura verde”, permiten recoger y retener el agua de lluvia para conservar las plantas y ayudar a recargar los acuíferos del subsuelo.

