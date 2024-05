Sin medias tintas

¡Sigue caos en la Expo-Gan!

¡Sigue caos en la Expo-Gan!…Donde ha continuado habiendo un caos vial es en la Expo-Gan 2024, al grado que el Departamento de Tránsito Municipal ha sido rebasado en su operar por el trafical que se aglomera en esa feria ganadera, de ahí que ya anunciaran que durante la tardes y noches cerrarán la circulación en el cruce y retorno del Periférico Sur y bulevar De los Ganaderos, bajo el puente. ¡A ese grado!

Toda vez que, de acuerdo a lo reconocido por el vocero de esa instancia, dependiente de la Policía de Hermosillo, Ovier Quintero, tal bloqueo de esas vialidades forma parte de una estrategia extra para hacerle frente al carrerío que se presenta en esa área, que abarca desde el frente del Cereso No 1, hasta la carretera a la salida a Sahuaripa, como consecuencia del récord de asistentes y la aglomeración registrada. ¡Ñácas!

Ya que, aunque son los sábados cuando más han abarrotado esa Exposición Ganadera (Expo-Gan), con asistencias de 40 mil y hasta más de 52 almas, que ha sido la máxima cifra en su historia, por lo que las “colas” de autos han llegado hasta el parque de La Sauceda, por ser tal la gente que ha acudido, pero también en los lunes, cuando se supone que ni las gallinas ponen, igualmente se hacen unos filones. ¡De ese pelo!

Casi por nada es que Quintero Pérez dijera que es imposible evitar ese tipo de congestionamientos, tanto viales como humanos, por tratarse de la fiesta ganadera que está catalogada como la más grande del Noroeste de México, pero con todo y esos tumultos han logrado mantener la fluidez del tráfico, y sin que hasta hoy se hayan registrado hechos que lamentar, como son los clásicos accidentes vehiculares. ¡Así el dato!

Para el caso el funcionario policial señaló que en todo momento se han apoyado en la vigilancia aérea, mediante el sobrevuelo de drones, por ser con los que monitorean los sectores de los estacionamientos, para determinar en que momento tienen que cerrarlos por llegarse al tope de su capacidad, además de que también han tenido que recurrir al control manual de los semáforos, para tener una mejor operación de los mismos.

O séase que ese es el reto que han tenido hasta el momento, y con un saldo blanco, en lo que ya es la recta final de esa también llamada “pachanga del pueblo”, que ya concluirá el próximo domingo, y en la que los de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), encabezados por Juan Carlos Ochoa Valenzuela, sí que han “bateado” como nunca antes, por las millonadas de pesos que han captado, y sólo por concepto de entrada$.

Porque si a eso se le suma lo de la venta de cheve, cuyos precios “e$tán por los cielo$”, así como las demás vendimias, y la renta de piso que cobran, pues sí que está vez han hecho un negociazo redondo, del que habrá que ver si es cierto que Ochoa Valenzuela da cuentas claras, no como sus antecesores, que hasta pérdidas reportaban, cuando es bien sabido que “la casa nunca pierde”, como dice la famosa frase. ¿Qué no?

Sacan a flote al de la CEDH…Quien se está confirmando que ha resultado de lo “píor” y es por lo que ya están exigiendo su destitución es el titular de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Luis Rentería Barragán, como lo acaban de demandar ante el Congreso del Estado padres de familia de varias escuelas de preescolar y primarias de Hermosillo, por su obvia omisión, encubrimiento y complicidad. ¡Zaz!

No en balde es que aflorara que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya iniciara una investigación de oficio, por la posible revictimización en la que incurrió un médico legista de la CEDH, por realizarle una revisión fuera de protocolo a una niña de 5 años que sufrió abusos sexuales en el mal afamado colegio “católico” Liceo San Agustín, como públicamente lo denunciara la madre de la afectada. ¡Pácatelas!

Y es que ante esa ventaneada que “le pegaran” a Rentería Barragán, terminó reconciendo que el exhibido doctor a su cargo, sí llevó a cabo esa ascultación física, por lo cual le aceptó su “renuncia voluntaria”, aun y cuando de antemano sabía que es una práctica que vulnera los derechos humanos de la víctima, y que constituyen un delito grave, pero al parecer la intención era la de facilitarle el que se diera a la fuga. ¿Será?

Así que por lo anterior le están pidiendo a los diputados el cese de Luis Fernando, y que se le vincule a proceso por su probable corresponsabilidad en ese hecho, además de su negligencia, al manifestar que ni siquiera estaba enterado de ese proceso, cuando es un caso por el que se ha solicitado justicia en todas las instancias, como la SEC y Procuraduría de la “Defensa” del Menor, hasta que llegaron a esa institución.

Eso explica el porque de la airada petición que les están haciendo a los tachados de alcahuetes legisladores locales, para que no sigan encubriendo las ilegalidades y excesos que una y otra vez le han imputado a Rentería desde su llegada a ese cargo, como el de esta ocasión, en el que mínimo pecó de omiso y permisivo, al no turnar ante la autoridad competente a un galeno que a todas luces se pasó de deshonesto. ¡Tómala!

Venden “charolas” pa´votar…Y a 18 días de que tenga lugar la que ha sido calificada como la madre de todas las elecciones, como es la que habrá de celebrarse el próximo 2 de junio, dan cuenta que lo que es en Sonora algunos grupos políticos ya están cayendo en la desesperación y acciones delictivas, como ayer lo revelara el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR), Francisco Sergio Méndez. ¡Vóitelas!

Pues en base a lo destapado por Sergio Méndez, según esto ya han descubierto la compra y venta de credenciales de elector en diferentes regiones de Sonora, no obstante y que advierte que es una irregularidad que: “Tiene penalidad de hasta 12 años de cárcel, se han detectado en algunos lugares y estoy integrando las carpetas, se están integrando con lo que corresponde a delitos de naturaleza federal”. ¡De ese tamaño!

Aun y cuando Francisco Sergio precisara, que son anomalías que: “Se van a derivar a la Fiscalía especializada, en la Ciudad de México, aquí las integramos”, y es por lo que quiere suponerse que no dio mayores detalles al respecto, o con referencia a quienes sorprendieron haciendo esas machincupas polacas, como tampoco las ciudades en que las realizaran, y muchos menos los partidos a los que pertenecen.

A no ser y que al de la FGR en la Entidad también le esté dando por fomentar la grilla, por aquello de que se está en la recta final del actual proceso electoral, en el que habrá de votarse por quien será la primer mujer que ocupará la Presidencia de la República, por no interpretarse de otra forma el que Sergio no aportara el más mínimo dado sobre eso, y por el contrario sí dijera que algunos ya están cayendo en una actitiud desesperada.

Escuchan a padres de ABC…El que le ha seguido prestando oídos a los que no han sido escuchados es Manlio Fabio Beltrones, el candidato a senador por Fuerza y Corazón por México, y para prueba está el que ahora se reuniera con padres de la guardería ABC, que se incendiaria en el 2009, con un saldo de 49 niños muertos, ante quienes se comprometió a abogar para que por fin se les haga justicia. ¡De ese vuelo!

Luego de que en la víspera de que se cumplan 15 años de esa tragedia, que será el venidero 5 de junio, Beltrones Rivera les prometió formar parte de una Comisión Legislativa que le exija al Estado Mexicano soluciones y un esquema justiciero pleno para las víctimas; así como el avancen en las investigaciones que determinen la causa que generó esa tragedia, que inició en una bodega contigua a esa estancia infantil. ¡Ouch!

De ahí que Manlio Fabio dijera que: “No vamos a dejar que una próxima legislatura se quede sin un grupo de trabajo para el tema ABC, y que lo sepan desde ahorita, que vamos a seguir exigiendo que exista continuación de este grupo”, a fin de que el Poder Judicial Federal realice las diligencias para que se cumplan las sentencias condenatorias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto contra 10 inculpados. ¡Mínimo!

A ese punto es que Beltrones empeñara su palabra, en acto de acercamiento con los demandantes, en el que estuvo acompañado por la senadora, Silvana Beltrones Sánchez, quien lamentó que dentro de las omisiones y obstáculos que aun presenta ese siniestro, está la renuncia del IMSS a reconocer a 35 infantes como lesionados, y que resultaron con afectaciones, como en su momento lo ha ventilado en la tribuna senatorial.

Motivo por el cual es por lo que le agradecieran a Manlio su apertura al diálogo, para que desde el Senado promueva que nuevamente les abran las puertas a una respuesta, después de que el actual gobierno de la 4T se las ha cerrado en los últimos seis años, de ahí que hasta los del Partido del Trabajo (PT) en Cananea se le unieran a su causa en días pasados, como antes los han hecho cetemistas de diferentes municipios. ¡Qué tal!

