Presenta Rosario Robles su libro Rosario de México en Hermosillo

Ivanova de los Reyes

Rosario Robles Berlanga, ex funcionaria federal, presentó este jueves en Hermosillo su libro “Rosario de México: Testimonio de una infamia”, en un conocido hotel de la ciudad.

El libro relata su testimonio de los mil 101 días que pasó recluida injustamente en el penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, por el caso “La Estafa Maestra”.

La ex Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), manifestó que en su libro narra no sólo los agravios desde el punto de vista legal, jurídico, de todo lo que se cometió en el proceso del que fue objeto en un gobierno que no soporta a las mujeres independientes, autónomas y valientes que no se someten ante él, así como la historia de otras mujeres que viven en circunstancias peores y que no son escuchadas.

“Yo me presenté a audiencia, yo fui notificada, me encontraba en el extranjero en un viaje con mi hija Mariana cuando me notificaron que estaba citada ya en mi carácter de imputada, ni siquiera sabía que había una investigación en mi contra, la Auditoría Superior de la Federación jamás levantó una denuncia en contra mía”, expuso.

“Ni siquiera se me dio la oportunidad de aclarar, de conocer la carpeta, de saber de qué era acusada para poderme defender, y probablemente no llegar a una situación de audiencia, sin embargo, la intención la intención fue recluirme, entonces yo me presente a pesar de la opinión de mis abogados y de mi hija, de que era una trampa, pero yo siempre he creído que ‘al toro hay que tomarlo por los cuernos’, el que nada debe, nada teme, y si no me hubiera presentado era casi como declararme culpable”, narró.

Señaló que su encarcelamiento fue una venganza por parte de un gobierno que persigue a las mujeres por no someterse, y del Juez que determinó la prisión preventiva quien es sobrino de Dolores Padierna y René Bejarano, señalados adversarios suyos.

“Yo como dije desde el principio, soy inocente, aquí estoy dando la cara, regrese nadie tuvo que ir por mí a ninguna parte del mundo, y me presente, y ni siquiera, al conocer el nombre del juez me di cuenta de la trampa en que me estaba metiendo”, expresó.

Resaltó que pese al telaraña que tendieron en su contra, luego de tres años quedó absuelta de todas las acusaciones de las que fue objeto y que aclaró, nunca fueron por robo al erario público, sino, una acusación por omisión, cuyo proceso pudo haber llevado en libertad, sin embargo, le fabricaron una licencia y huellas falsas, que después de cuatro años y medio la Fiscalía de la Ciudad de México determinó que eran falsos.

Agregó que está experiencia le ayudó mucho para aprender que la injusticia sigue siendo el pan de cada día, sin embargo, no guarda rencor, ni venganza, da vuelta a la página, y a través de su libro da a conocer su verdad, y el aprendizaje de que el poder no tiene que ver con el cargo, sino con tus convicciones, tus principios y el deseo siempre de servir a los demás, sobre todo, si son mujeres.

La ex funcionaria federal, presentaría su libro este jueves a las 18:30 horas, en el Hotel Gandara de esta ciudad.

Comparte esto: Facebook

X