Propone Beltrones mejorar finanzas fronterizas con porcentaje de importaciones de productos

Los municipios son la base para lograr el desarrollo de México por ello, desde el Senado, fortaleceremos sus capacidades institucionales y alternativas financieras para que inviertan en infraestructura en beneficio de sus habitantes, dijo el candidato Manlio Fabio Beltrones en el foro “Diálogos por la Democracia” organizados por COPARMEX.

Mencionó que, en el caso de las ciudades fronterizas como San Luis Río Colorado, estamos analizando y vamos a presentar en su momento una propuesta en el Senado para que un porcentaje de los recursos que ingresan a través de Aduanas de México, se queden en los municipios para destinarlos exclusivamente a obras de infraestructura y servicios.

“Estamos estudiando muy puntualmente esta propuesta de que los impuestos que generan por importaciones y exportaciones se queden para inversión productiva en las fronteras”, explicó Beltrones Rivera ante el empresariado.

En el caso de San Luis recordó que en 1994 siendo gobernador de Sonora, gestionó ante el Ejecutivo federal, la concesión por 30 años de los ingresos del puente Río Colorado que le dio a esta ciudad a Puerto peñasco y a Plutarco Elías Calles ingresos anuales para obras en agua potable, en pavimentación, electrificación.

“Aquí tenemos la bendición que desde 1994 hay ingresos cercanos a los 70 millones de pesos anuales repartidos entre San Luis, Plutarco Elías y Puerto peñasco, este año se vence la concesión, no se si ya se hizo la solicitud para otros 30 años, no la vayan a perder, esto no es automático”, dijo.

Por la Coparmex, organizadora de este foro en San Luis Río Colorado, estuvieron su presidente José Enrique Carrasco Encinas además de Víctor Ontiveros y Daniel Valencia de Grupo Centre empresarial y un grupo de 30 empresarios de esta ciudad.

