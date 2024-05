Sin medias tintas

Que cunden los “apagones”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que cunden los “apagones”…Aun y cuando no parezca, pero el que ya está reportando que a nivel local también se han estado presentando reiterados “apagones” eléctricos, como los que se han registrado en varios Estados del País, es el representante de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), Ignacio Peinado, al revelar que en más de un medio centenar de colonias “se ha ido la luz” en los últimos días. ¡De ese pelo!

Casi por nada es por lo que Peinado Luna ya les está haciendo un llamado a los afectados para que den parte a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de esos cortes de energía que han padecido, para que en caso de que se les averíe algún artefacto la dependencia se haga responsable, por así estipularlo la normatividad que regula su operación, con todo y lo que le “batallan”, para que llegado el momento les cumplan. ¡Zaz!

Razón por la cual es que “El Nacho” Peinado señalara que: “Es muy importante que los usuarios de Hermosillo y Sonora sepan que hacer en consecuencia si se daña un aparato producto de un “apagón”; primero, hablar al 071 para levantar el reporte, hacer un escrito dirigido a Comisión Federal de Electricidad con una narrativa de los hechos, expresar los aparatos dañados, solicitar la reparación del daño”. ¿Será?

Para el caso la queja escrita deberá entregarse en cualquiera de los dos Centros de Atención, ya sea Vado del Río, o el ubicado en Monteverde y bulevar Lázaro Cárdenas, ya que en el artículo 42 del reglamento de Servicios Públicos de Energía Eléctrica se asienta, que una vez recibido la CFE tiene10 días para responder satisfactoriamente al agraviado, o verificar, en su caso, las causas con el ánimo de resarcir el perjuicio. ¡Ajá!

Tan recurrentes ya están esas interrupciones de “corriente”, que Peinado advierte que en caso de continuar podrían tomar acciones de presión social para que la “Comisión” atienda las serias consecuencias que ya están teniendo en sectores como el de la Solidaridad, Nuevo Hermosillo, Sahuaro, López Portillo, Insurgentes, Villa Guadalupe, Jacinto López, Heberto Castillo, Miguel Hidalgo, Villa Verde, Tierra Nueva y Pueblitos.

Además de la Jesús García, Misión, Cortijo Unison, Floresta, Dunas, El Ranchito, La Campiña, San Ángel, Palo Verde, Los Olivos, Villa de Seris, La Manga, Progresista, Y Griega, Jorge Valdez y Las Minitas, más las que se sigan acumulando, por como está quedando rebasada la capacidad de abasto de la CFE. ¡Vóitelas!

Se ve “muy light” Arzobispo…Quien sí que se vio “muy light” a la hora de exhortar a votar a los sonorenses el venidero 2 de junio es el arzobispo de Hermosillo, Ruy Rendón Leal, contrario a los arzobispados de otras Entidades que han convocado a buscar un cambio de gobierno, pero todo hace indicar que en su caso está prefiriendo llevar la fiesta en paz a nivel estatal. ¡Esa es la impresión que hay!

O séase que Rendón Leal no se abrió de capa como lo han hecho algunos prelados, y por su parte asumió una postura neutral, al momento de hacerle un llamado a los feligreses católicos para participar con su voto durante la jornada electoral, para que la ciudadanía acuda con conciencia y pensando en el bien de toda la comunidad, haciendo que sea una votación participativa, alegre, entusiasta, responsable y ejemplar.

A la par de que Ruy hiciera hincapié, en que una de las recomendaciones que le hace la Iglesia Católica a quienes resulten electos, es no dejar de lado los compromisos asumidos con el pueblo, como lo es compartir el destino y buscar de manera integral las soluciones a los problemas sociales, así como ejercer el poder y la autoridad con vocación de servicio, por lo que más menos así estuvo el sermón. ¡De ese tamaño!

De ahí que se valga puntualizar que es un posicionamiento que hiciera esa grey del catolicismo, vía un comunicado que enviara Rendón, con el cual igualmente convocó a las próximas autoridades para actuar con moderación, caridad y generosidad, y así aprovechar responsablemente y sin polarización el escenario para construir los pueblos y ciudades que merece la sociedad, por lo que sobre aviso no habrá engaño. ¡Palos!

Por cierto, y con respecto a otro ángulo de esos comicios, la que desde ya descartó que se les vaya a caer el sistema por un probable “apagón”, como los que ha habido en la última semana, es la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Entidad, Verónica Sandoval, al asegurar cuentan con los equipos para garantizar el adecuado desarrollo para el gran día de, en que la gente saldrá a emitir su sufragio. ¿Cómo ven?

¡Aflora un tiburón ballena!…Y como el miedo no anda en burro, es por lo que quienes recién visitaron Bahía de Kino se vieron sorprendidos por un tiburón ballena que se acercara a la orilla de la playa, por lo que entre algunos provocó pánico, o mínimo nerviosismo, en lo que es un avistamiento que fue captado en video, mismo que difundieron por medio de las redes sociales, generando toda una expectación. Órale!

No obstante, y en base a lo informado por el Capitán de Puerto de ese balneario, Ricardo Félix Barajas, dicho tipo de escualo, que fuera detectado el pasado sábado, no representa ninguna amenaza para los humanos, ya que su fuente de alimentación son pequeños crustáceos como calamares, larvas de cangrejo y peces como las sardinas, la caballa, el atún y las anchovetas, así como plancton. ¡Así el dato!

Sin embargo, y derivado del antecedente que hay, por como tiburones blancos ya han matado a varios pescadores en distintas zonas pesqueras de Sonora, como en Yavaros y El Paredoncito Colorado, además de que también han sido vistos en Guaymas y San Carlos, y es por lo que la gente ya “está escamada”, de ahí que la mayoría experimentara miedo”, al ver a ese tiburonzote que puede llegar a medir hasta 12 metros.

Aun y cuando a decir de los lugareños, según esto el tiburón ballena suele buscar su alimento en la superficie, por lo que ya le son familiares las lanchas y quienes se dedican a la pesca, pero al tratarse de una especie protegida, es por lo que Félix Barajas les recomendara a los bañistas no molestarlo, ni acercarse a una distancia menor de 6 metros para evitar alterar su hábitat natural, y además porque no deja de ser animal.

Y más porque Ricardo dijo que ya tenía unas dos semanas en esa bahía, en lo que consideró que sí bien es algo inusual, pero a la par también es inofensivo para la gente, pero obviamente que ni diciendo todo eso los nadadores se meterán con plena confianza al agua, por el temor que provoca el catalogado como el pez más grande del mundo, según National Geographic, y el cual habita en aguas cálidas. ¡Pácatelas!

Piden un albergue “especial”…Derivado de que hoy en día hay tanto candidato prometiendo el cielo y las estrellas, y aceptando toda clase de peticiones, habrá que ver ¡¡Quién dice yo!!, ante la muy humana solicitud que están haciendo por medio de la Asociación Madres Especiales de Sonora, presidida por Martha Guzmán Maldonado, para que se construya un albergue para personas con discapacidad. ¡Es el plan!

Y es que, a partir de lo ventilado por la también integrante de la Red por la Discapacidad Sonora, ya cuentan con el proyecto, pero requieren del apoyo del Gobierno del Estado para cristalizarlo, y es por eso del llamado que le están haciendo a las autoridades de todos los niveles, así como a la sociedad civil, por ser muchas las personas en esa condición que se encuentran en el desamparo, y requieren de un espacio para ser atendidos.

Eso porque en la Entidad no hay albergues de esa clase, ya que únicamente existe uno en el País, y se ubica en la Ciudad de México, y es por eso de la necesidad que hay de un inmueble de esa naturaleza, para que ahí reciban los cuidados necesarios, atención, alimentación, y terapias física y psicológica, ya que en muchos de los casos al morir sus padres quedan en la orfandad y el abandono, y sin lo más mínimo. ¡De ese vuelo!

A raíz de eso es por lo que Martha Lorena cuestionara que si: ¿Cómo es posible que una ciudad como Hermosillo esté tan abandonada en el tema de discapacidad de niños, adolescentes y adultos en estas condiciones?, y es por eso que no tienen otra opción más que estar en casas hogar para adultos mayores, cuando ellos requieren que los atiendan de una manera especial, y con consultas médicas. ¡Así su realidad!

Al Guzmán Maldonado remarcar que: “Si bien es cierto, hay muchos niños que no tienen una red de apoyo, que se quedaron huérfanos de padre y madre, que no tienen familia, o simplemente no quieren hacerse cargo de ellos… ¿y si los animalitos tienen albergues, porqué las personas con discapacidad no?”, “Necesitamos este albergue para personas con discapacidad porque necesitamos proteger su integridad. ¡Ni más ni menos!

