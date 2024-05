Durante este fin de semana se prevé continúen las altas temperaturas en la región

MANUEL RÁBAGO PARRA / EL VIGÍA

EMPALME, Son.-Temperaturas que alcanzarán los 40 grados centígrados a la sombra se van a registrar para este fin de semana e inicio de la entrante, por lo que el gobierno municipal, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil y la dirección de Salud, hacen un llamado a la población en general para prevenir enfermedades gastrointestinales, deshidrataciones y golpes de calor.

El coordinador municipal de Protección Civil, José Arnoldo Machado Guerrero, explicó que con información del Servicio Metereologico Nacional (SMN) lo más fuerte del calor se registrará entre el sábado y lunes, que va a representar la primera onda cálida en esta región, no obstante que aún estamos en estación de primavera.

Machado Guerrero detalló que las principales recomendaciones son consumir abundantes líquidos, no exponerse por tiempo prolongado al sol, vestir preferentemente con ropa clara y holgada, utilizar sombrilla si va a salir y no exponerse a los rayos solares, y no ejercitar en las horas picos de calor.

Asimismo, si se presentan síntomas de deshidratación, como es mucha sed, boca seca o pegajosa, no orinar mucho, orina amarilla u oscura, piel seca y fría, dolor de cabeza y calambres musculares, entonces acudir de inmediato al médico.

En el caso del golpe de calor, los síntomas son piel roja caliente y seca, respiración y frecuencia cardiaca acelerada, dolor palpitante de cabeza, alteración del estado mental y del comportamiento, como vértigos, mareos, desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento; en caso de presentarlos acudir de inmediato al médico, porque de no hacerlo la persona puede hasta perder la vida en cuestión de horas.

