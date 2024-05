Fundadores de Morena llaman a votar por Toño Aztiazarán; Dicen “Claudia Sí, María Dolores No”

Los manifestantes conforman el Movimiento Morena Sonora, siguen siendo militantes, porque son fundadores del partido, operadores y militantes fieles a los principios que pregona el Presidente López Obrador, dijeron

Agencias

Los fundadores y promotores del Movimiento Morena Sonora, gritaron “Claudia Sí, María Dolores No”, e hicieron un llamado a los hermosillenses, la militancia y simpatizantes de la Cuarta Transformación para que diferencien el voto y hagan un voto útil en favor del candidato Antonio “Toño” Astiazarán, para que continúe como alcalde por el bien de Hermosillo, debido a que María Dolores del Río falló como Secretaria de Seguridad Pública y tandeó el agua cuando fue alcaldesa panista.

En conferencia de prensa, donde había fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional y del Partido del Trabajo que han luchado junto a Andrés Manuel López Obrador desde que la derecha intentó desaforarlo y acamparon en el plantón de Reforma en 2006, lamentaron que el movimiento haya hecho a un lado a sus mejores cuadros y postulado a expanistas, que han fallado en los encargos públicos y ni siquiera representan los principios de la Cuarta Transformación, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

“Lo decimos fuerte y claro, Claudia Sí, María Dolores del Río no. Nuestra causa es por Hermosillo, es por eso que llamamos a toda la militancia, a todos los simpatizantes, hacer el voto diferenciado.

En la secrecía de la urna, hagan conciencia en lo mejor para sus familias, nosotros como fundadores de Morena les decimos que este pronunciamiento es impulsado por los valores obradoristas, por el gran legado del Presidente, siguiendo su ejemplo de pensar siempre en el bienestar del pueblo”, aseguró Luis Roberto Rodríguez Terán.

Éste recordó que la excelente relación entre el Gobernador Alfonso Durazo y el alcalde con licencia Antonio Astiazarán, permitió que no se perdiera tiempo valioso en peleas y rencillas políticas, esa buena amistad hizo posibles proyectos que beneficiaron a las familias hermosillenses que más lo necesitan.

Además, indicó que el ahora candidato de la oposición, Antonio Aztiazarán “ha trabajado sin llorar”, con una visión hacia el mejor Hermosillo de la historia y sin estar señalando, como pretexto, a los rezagos que dejaron los alcaldes del pasado.

“Es por eso que les pedimos que su voto sea útil, votemos por Claudia y votemos por ‘el Toño’, porque la verdad, como Presidente Municipal lo ha hecho bien, en estos poco más de dos años, sí merece que le demos continuidad a sus proyectos, de la mano con el apoyo desde el Gobierno Federal con la doctora Claudia Sheinbaum, en la constitución del segundo piso de la Cuarta Transformación ahí es donde con el Toño le puede ir mejor a Hermosillo”, agregó.

Comparte esto: Facebook

X