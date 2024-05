Sin medias tintas

¡“Fallan” contra coalición!

Dicen “María Dolores No”

Tildan de cobarde al de MC

Continúa fletado el “Gober”

¡“Fallan” contra coalición!…Los que salieron a señalar y evidenciar que la Sala Regional del Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha estado “enguerando”, o postergando el fallo sobre la impugnación presentada por el registro a destiempo de la Candidatura Común de los Partidos Morena, PT, PVEM, PES y Panal, son los de los institutos políticos de la oposición. ¡Zaz!

Casi por nada es que Rogelio Díaz Brown, el líder del priísmo sonorense, apuntillara que: “Los dirigentes del PRI, PAN y PRD exigimos y pedimos al presidente de la Sala Regional de Guadalajara que resuelva este caso conforme a derecho, que haga su trabajo, que se apegue a la ley y que no permitan que Morena meta las manos en procedimientos de las autoridades electorales”, para que en pocas palabras no se deje intimidar.

Tan es así que “El Roger” Díaz Brown recordara que desde el pasado 29 de abril le solicitaron que interviniera y determinara por la vía per saltum los recursos de apelación contra esa registrada “al bolón” de los candidatos morenistas y sus aliados, presentados por igual ante los órganos electorales locales, pero de eso ya han pasado 20 días hábiles, sin que haya una definición, por lo que así han estado de tardados. ¡Palos!

No en balde es por lo que quienes integran la Coalición Fuerza y Corazón por Sonora están dejando entrever que de parte del TEPJF también hay una evidente dilación y omisión para concretar una resolución, por ser hora de que no han tenido una respuesta, después del esperado “palo” que les diera el Tribunal Estatal Electoral (TEE), al actuar con una evidente parcialidad, al validar esas irregulares candidaturas comunes.

Así está esa exigencia para los magistrados de esa instancia electorera, para que ya resuelvan esa impugnada que interpusieran en tiempo y forma, porque nomás les han estado dando largas, a pesar de que sostienen que les asiste la razón jurídica, porque no obstante y que no cumplieron con los tiempos, el ladeado del Instituto Estatal Electoral (IEE), Nery Ruiz Arvizu, actuó con dolo y favoritismo, al aún así aceptarles el registro.

Y para quien dude de lo anterior es que cuestionaran que: “Si no es así, ¿Cómo se explica que el Instituto Electoral de Sonora haya tardado más de 15 días en integrar y remitir el expediente de la impugnación al Tribunal de Sonora? ¿O cómo se explica que el Tribunal Electoral de Sonora tuviera que ser obligado por la Sala Guadalajara a resolver la impugnación ante la evidente dilación y omisión de resolver el caso?”.

A ese grado ventanean que han retrasando ese trámite que iniciaran el 3 de abril del presente año, para llegar al presente estado de cosas en el que todavía están a la espera de una dictaminación definitiva, y que es por lo que sospechan que le están apostando a que transcurra el tiempo para que ya no pueda hacerse nada, si se toma en cuenta que si les dan la razón ya no se alcanzarían a reimprimir las boletas para la votación. ¡Ups!

Toda vez que le periodo de las campañas electorales ya concluirá el próximo miércoles 29 de mayo, y que es cuando comenzará la veda electoral, es decir, del jueves 30 de mayo, al 2 de junio, que es cuando tendrán lugar las elecciones, y es por lo que están alzando la voz Rogelio Manuel y los representantes panistas y perredista, Gildardo Real y Joel Ramírez, respectivamente. ¡De ese pelo!

Aunque de última ya ayer por la tarde trascendió que finalmente ese atortugado tribunal federal falló contra los tricolores, albiazules y amarillos, al terminar de avalar esa ilegal apuntada de los morenos y sus partiditos “paleros”, y es por lo que Real Ramírez denunciara que es algo que ya veían venir, por la obvia “cargada” que intuían que había para solapar esa ilegalidad. ¡Ni más ni menos!

Dicen “María Dolores No”…Y quienes ya se abrieron de capa son los fundadores y promotores del Movimiento Morena Sonora, al convocar a una rueda de prensa para gritar: “Claudia Sí, María Dolores No”, exhortando a los ciudadanos, militantes y seguidores de la Cuarta Transformación a diferenciar el voto en favor del candidato, Antonio “Toño” Astiazarán, para que continúe como alcalde de la Capital. ¡Tómala!

Con lo que más menos así están haciendo valedero aquello de que ¡Para que la cuña apriete debe ser del mismo palo!, a partir de que lamentan que hayan hecho a un lado a sus mejores cuadros, para postular a ex panistas que han fallado en los encargos públicos y ni siquiera representan los principios de la 4T, que son el no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México, que consideran es el caso de la Lola del Río.

A ese extremo es que aflorara la división que se sabe que hay al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como consecuencia de la imposición de María Dolores del Río Sánchez como candidata a la alcaldía hermosillense, de entrada, al echarle en cara que falló como Secretaria de Secretaria de Seguridad Pública, además de que tandeó el agua cuando fuera alcaldesa por el PAN en el 2006. ¡Pácatelas!

De ahí que Luis Rodríguez dijera que: “Lo decimos fuerte y claro, Claudia Sí, María Dolores del Río no. Nuestra causa es por Hermosillo, es por eso que llamamos a toda la militancia, a todos los simpatizantes, hacer el voto diferenciado. En la secrecía de la urna, hagan conciencia en lo mejor para sus familias, nosotros como fundadores de Morena les decimos que este pronunciamiento es impulsado por valores obradoristas”.

Además de que resaltaron el beneficio que ha implicado la buena relación entre el gobernador, Alfonso Durazo, y el alcalde con licencia, Astiazarán Gutiérrez, lo que permitió que no se perdiera tiempo en peleas y rencillas políticas, sino que esa buena amistad hizo posibles proyectos que beneficiaron a la ciudadanía, aunado a que “ha trabajado sin llorar”, y con una visión hacia el mejor Ciudad del Sol de la historia. ¡Órale!

En lo que es algo que coincidió, José ‘Pepe’ Celaya, ex candidato a la Presidencia Municipal por el PT en el 2021, y es por lo que propusieran votar por Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República, y por “El Toño” Astiazarán para que repita en el Ayuntamiento, por la excelente chamba que ha realizado, y que de esa forma a la “Capirucha” le siga yendo bien, ya que los buenos resultados logrados hasta ahora hablan por él.

Tildan de cobarde al de MC…Ahora sí que por si algo le faltara al actual caldeado proceso electoral 2024, en el que han asesinado a decenas de candidatos, pues resulta y resalta que ahora terminó en tragedia un cierre de campaña de Partido Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuando el miércoles en la noche colapsó el escenario con un saldo de 9 muertos y 63 heridos. ¡Vóitelas!

Sin embargo, quien vivió para contarlo es el abanderado presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien se encontraba en ese mitin con otros candidatos, cuando se les vino encima toda la estructura del templete, por una atípica y repentina tolvanera provocada fuertes ráfagas de viento que se presentaran sorpresivamente, por lo que así estuvo ese trágico hecho que terminó por enlutar los actuales comicios que han tenido de todo.

No obstante, lo que pone en entredicho a los organizadores de ese acto, es que antes el gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, emitió un video mensaje en sus redes sociales para alertar a la población, y en específico de esa ciudad, sobre intensas lluvias y tormentas; a lo que habría que agregarle la “calidad” con la que armaron ese tinglado del que Álvarez Máynez salió corriendo, como lo exhiben los videos. ¡Ouch!

Pero al margen de lo que arrojen las investigaciones que ya se hacen con relación a ese acontecimiento que a ha impactado todo mundo, independientemente de que no estén involucrados con la política, ciertamente que es un suceso que le abonará a desalentar la votación el venidero 2 de junio, y en el ínter a lo que serán los demás eventos de clausura, por el miedo no andar en burro, y es por lo que muchos habrán de replegarse.

Si se analiza que si de por sí “el horno no estaba para bollos”, pues ahora con más razón porque el temor y la mala percepción se pondrán “píor” con ese derrumbe que tuvieran los de MC, de cara a la jornada en la que se espera que los mexicanos salgan a votar, de ahí que habrá que esperar a que llegue esa fecha para evaluar que tanto efecto pudiera tener esa desgracia, y para lo cual ya solamente faltan 9 días. ¿Qué no?

Y para los que pudieran pensar que eso tal vez llegara a beneficiar Álvarez Máynez, al hacerlo aparecer como un mártir, más bien ya lo están tachando de ser un cobarde, por como en lugar de ayudar a varias mujeres que estaban a su lado, por el contrario las hizo a un lado y echó a correr, a diferencia de otro hombre que sí protegió a unas féminas, por lo que así ha estado la condena contra él, y no es para menos. ¡Ñácas!

Continúa fletado el “Gober”…Al que todo hace indicar que no lo han distraído las grillas electorales es al Ejecutivo Estatal, Alfonso Durazo Montaño, como lo denota el que ha seguido promoviendo al Estado, y para prueba está el que ahora sostuviera un encuentro con directivos de la empresa japonesa Mitsui de México, para cabildear su posible instalación en territorio sonorense. ¡De ese vuelo!

Luego entonces con ese fin es que Durazo Montaño les expusiera los distintos escenarios de desarrollo industrial con los que cuenta Sonora, en lo que son las áreas de infraestructura, parques industriales en colaboración con el sector privado, así como sectores de energía y minería, además de comercialización en la agroindustria y capitales, lo que representa una gama de opciones para los inversionistas. ¡Mínimo!

Y es que ese corporativo originario de Japón ya tienen una trayectoria en el País desde 1955, abarcando rubros como el de la energía, tratamiento de aguas, siderurgia, química, automotriz y alimentaria, siendo sus principales ámbitos de negocios los que tienen que ver con productos como el hierro y acero; así como los enfocados a alimentos; e igual proyectos de infraestructura; de Movilidad, y recursos minerales y metales.

Lo que significa que es un consorcio mundial que se las sabe de todas todas, por en todo estar, como lo demuestra que Mitsui opera a través de una extensa red que comprende 154 oficinas distribuidas en 66 naciones, además de contar con 533 filiales y compañías asociadas en todo el mundo, y es por lo que dicen que el “Gober” les hiciera hincapié en el potencial que representa el Plan Sonora de energías renovables.

O séase que así estaría el ganar ganar, en caso de llegar a cristalizarse una inversión con ese emporio asiático, por estar asociado a conglomerados como el de Komatsu Maquinaria, Hino Motors y Subaru, que cabe aclarar que ya tienen presencia en la Entidad, por lo que esa es la misión en la que está Durazo, quien sí que ha seguido proyectando a lo grande, por lo que habrá que esperar el resultado de esa encerrona. ¡Así el dato!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X