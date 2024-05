Todavía pueden revisar perfiles de los candidatos en la página del IEE

El 96% de candidaturas han registrado su perfil en sistema “Conóceles”: IEE Sonora y el sistema estará habilitado hasta el próximo 2 de junio para que conozcan las propuestas.

Redacción Entorno Informativo

El 96 por ciento de los perfiles de quienes aspiran a una diputación local o integran una planilla de ayuntamiento en Sonora, ya se encuentran registrados en el Sistema Candidatas y Candidatos “Conóceles”, implementado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE Sonora) para que la ciudadanía esté en posibilidad de emitir un voto informado este 2 de junio.

En sesión extraordinaria celebrada este miércoles 29 de mayo, en donde se presentó el Informe Cuantitativo de los datos capturados, la consejera electoral, Alma Lorena Alonso Valdivia, explicó que hasta el momento en la plataforma se puede encontrar la información de 684 registros, de un universo de 709 candidaturas.

“Son cifras favorables, recordemos que es la primera vez que se implementa en Sonora, con anterioridad los ciudadanos y ciudadanas llegaban a la urna y ahí sabían quiénes eran sus candidatos y candidatas, y no tenían la oportunidad de emitir un voto razonado porque no conocían la trayectoria, ni las propuestas, no conocían la oferta electoral, y estas herramientas informáticas privilegian el acceso a esa información”, detalló.

La presidenta de la Comisión Temporal del Sistema Candidatas y Candidatos “Conóceles”, recordó que el registro y la publicación se pusieron en marcha desde el pasado 20 de abril, fecha en que arrancaron las campañas electorales en la entidad, y desde entonces más de 31 mil sonorenses han accedido para enterarse quienes son las personas que aspiran a un puesto de elección popular.

El sistema estará habilitado hasta el próximo 2 de junio para que la ciudadanía conozca sus propuestas, trayectoria política, laboral y académica, sus datos de identidad, así como si pertenecen a algún grupo en situación de vulnerabilidad.

