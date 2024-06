Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Sin sorpresas Claudia Sheinbaum resulta ganadora de elección presidencial

No hubo sorpresas y tal y como lo mostraban las encuestas la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, se alzó con el triunfo y realmente hará historia una vez que se convierta en la primera presidenta de México.

Un triunfo que a las mujeres nos llena de orgullo, sin importar de quien se trate, el hecho de ser congénere ya es motivo de satisfacción y lo mismo hubiese ocurrido con el triunfo de Xóchitl Gálvez, quien anoche mismo reconoció que los números no la favorecieron.

Y no es sorpresa, la irrupción en el mundo nacional de la panista, apenas inició meses atrás, mientras que Sheinbaum Pardo tenía años trabajando para heredar a su mentor Andrés Manuel López Obrador.

No es que le regatee el triunfo, para nada, reconocemos su preparación y capacidad, pero también tenemos claro que de no contar con el apoyo del presidente López Obrador, no la habría tenido tan fácil.

El triunfo de Sheinbaum y de los demás candidatos federales que forman la fórmula de Morena fue contundente, y mucho de ello tuvo que ver con el respaldo del primer mandatario, quien hizo mutis ante los señalamientos del INE y siguió apoyando a los suyos, total, ya sabemos que para él las instituciones no son importantes.

Otra cosa que se observó en esta elección fue el descarado negocio para comprar votos y las casillas especiales fueron claro ejemplo.

Cabe señalar que tanto la coalición de Fuerza y Corazón por México como la de Sigamos haciendo historia se responsabilizaron unos a otros, la cuestión es que la gente no va de gratis a realizar filas y menos con el clima tan espantoso como tenemos en Hermosillo, así que quien haya pagado gastó una buena lanita…

Algunos dicen que se pagaba hasta tres mil 500 pesos, otros dicen que solo recibieron 500 así que a lo mejor alguien les “hizo el gane” con su lana.

Cerrada disputa por Hermosillo; Toña y Lola con mínima diferencia

Hasta entrada la noche la diferencia entre los votos de los candidatos por la alcaldía de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán y María Dolores del Río, era sumamente escasa, por lo que a menos que en la madrugada alguien haya logrado despuntar, seguramente la elección se definirá en tribunales.

Anoche, tanto Toño como Dolores se declararon vencedores y ambos realizaron sendos festejos.

Para hoy ya estará más claro el panorama y sabremos quien se perfila como el o la próxima autoridad municipal.

Por su parte, quien se vio poco durante esta jornada electoral fue Celida López y Froylán Gámez y hoy están convocando a una conferencia de prensa…

Veremos si lograron la hazaña de ganarle a Manlio Fabio Beltrones, quien realizó una ardua campaña por tierra y a ras de suelo como está de moda decir a la fecha, aunque según dijo el dirigente estatal del PRI, Rogelio Díaz Brown la tarde del domingo, los números les favorecieron por lo que andaba celebrando el triunfo.

Lo importante fue que a pesar de que en redes sociales se difundieron una serie de hechos de violencia, la autoridad estatal descartó que estos hubieses ocurrido y con el paso de las horas se corroboró que tales incidentes habían sido malos entendidos, por lo que se puede decir que los hermosillenses en particular y los sonorenses en general pasamos la prueba!

