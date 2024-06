Hablando Franco

Judith Franco Ainza

A 15 años de la tragedia ABC el dolor y coraje perdura por la falta de justicia

Hoy se conmemora la peor tragedia sucedida no solo en Sonora, ni en México, sino en Latinoamérica, con la muerte de 49 niñas y niños de meses o de escasos años, quienes se quemaron o inhalaron humo que les arrebató la vida en el incendio de la guardería ABC del IMSS en el cinco de junio de 2009.

Son 15 años de dolor de sus padres, de sus familiares, de los amigos de estos, más las secuelas que han enfrentado los sobrevivientes y peor, el batallar con la burocracia del propio Instituto Mexicano del Seguro Social que les ha regateado la atención, sobre todo porque algunos están por llegar a la mayoría de edad o algunos ya lo hicieron y tratan de “lavarse las manos” porque ya son adultos.

Pero el acabose, como dicen las familias, es que a 15 años de la tragedia no hay quien se haga responsable del hecho y no porque haya prendido un fósforo y lo lanzara, tal vez fue un accidente por las razones que sean, pero el local no era el adecuado para operar como guardería y alguien lo permitió.

Además, carecía de lo más elemental en materia de prevención y, aun así, voltearon para otro lado y ahí si hay responsabilidad por omisión, eso es lo que reclaman los papás, quienes también debieron estar conscientes de los riesgos que había, porque hasta los señalaron, como la carencia de una puerta de salida de emergencia, pero nunca imaginaron que les costaría la vida a sus hijos.

En fin, hoy habrá una serie de actividades y ojalá que la tragedia no se olvide, pero sobre todo, no se repita, por la negligencia y la corrupción que sigue imperando en México.

Pide Ernesto Gándara transparencia en resultado de elección

Aunque la excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, reconoció que la votación del pasado domingo no le favoreció, está pidiendo el conteo de actas, voto por voto, casilla por casilla, porque han aflorado muchas irregularidades y las tradicionales “urnas embarazadas”.

Posiblemente el sentido de la votación no se cambiará, pero dará tranquilidad a los ciudadanos sobre la transparencia en el proceso.

Por cierto, Ernesto “El Borrego” Gándara, dijo que detectaron 40 mil votos que no fueron contabilizados por el PREP, los cuales “andan volando” por lo que también pidió a las autoridades electorales el voto y aseguró que luchará hasta el final para defender la votación y esa cantidad no es cualquier cosa y sobretodo, le daría el triunfo… Veremos.

Tras ejecución de mando policiaco BC emite “código rojo”

Luego de la ejecución del jefe de la Policía Municipal de San Luis Río Colorado, nuestros vecinos de Baja California emitieron un “código rojo” y suspendieron actividades que estaban previstas realizar en forma conjunta en esa frontera, ya que temen el efecto cucaracha y que los delincuentes vayan hacia esa ciudad.

Y es que no es cualquier cosa que le arrebaten la vida al jefe de la Policía Municipal y a su escolta, y lo peor, que un civil haya salido lesionado, pero eso pasa en un país en donde se ponderan los abrazos a los balazos.

Por lo pronto hay dos detenidos como presuntos involucrados en el hecho, dicen que uno es exagente estatal, aunque el fiscal, Gustavo Rómulo Salas, no aportó mayores datos para no entorpecer las indagatorias y ojalá que los detenidos sean realmente los responsables y no resulten chivos expiatorios.

