Inician actividades hockey, esgrima, raquetbol y golf en Nacionales Conade

Tres de esos deportes empezaron sus acciones en la capital jalisciense y uno de ellos se puso en marcha en suelo campechano

En la reanudación de las competencias en los Nacionales Conade 2024, Sonora inició acciones en cuatro deportes, tres de ellos en Jalisco (hockey sobre pasto, esgrima y raquetbol) y uno en Campeche (golf).

En el arranque del hockey sobre pasto, el equipo sonorense Sub 18 varonil dividió honores tras vencer 2-0 a Quintana Roo y caer 6-0 ante Baja California, en tanto, el Sub 15 de la misma rama, empató 2-2 con el IPN y sufrió un revés de 5-2 contra Guanajuato; mientras que el Sub 15 femenil perdió 4-1 frente al IPN.

Por su parte, la seleccionada nacional Leonela Osorio encabezó el arranque del raquetbol sonorense con un importante triunfo tras derrotar a la chihuahuense Ivanna Balderrama en cinco disputados sets (11-9, 6-11, 8-11, 11-3 y 11-8) para avanzar a los cuartos de final de la categoría U21 femenil.

En otros resultados, Julián Jacobo Méndez también consiguió un triunfo en la U14 al pasar 3-0 sobre el coahuilense Freddy Padilla, mientras que Erika Guadalupe Niebla cayó en su duelo de 16vos de final en la U16 femenina.

En la disciplina de esgrima, Carly Monserrat Méndez Figueroa terminó en la novena posición en Espada Femenil 12-13 años, pues llegó hasta los 16vos de final en donde cayó ante la regiomontana Grecia Alejandre; la sonorense culminó en el segundo sitio del Grupo “B” de la primera etapa luego de ganar cinco de siete combates.

Con sede en la capital campechana, el golf también tuvo su primera jornada, ahí la sonorense Valentina Wahnnatah Hurtado terminó la etapa inicial empatada en la segunda posición en 15 años y menores femenil, con 76 golpes, mientras que, en la misma categoría, pero en la rama varonil, David Artee Delgado está en el sexto peldaño (77)

