Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Alerta sobre gripe aviar…Quien ahora sí que “al vuelo” está desmintiendo que en México se haya registrado la primer muerte por gripe aviar AH5N2 del mudo es el fantasmal secretario de Salud, Jorge Alcocer, al negar ese deceso que de manera oficial anunciara la Organización Mundial de la Salud (OMS), al manejar que la víctima, un hombre de 59 años, dizque falleció por otras causas “subyacentes”. ¡Ajá!

Si toma en cuenta que el argumento que ayer diera Alcocer Varela, en el marco de la conferencia mañanera en Palacio Nacional “está muy volado”, al sólo justificarlo con que: “El comunicado que hizo la Organización Mundial de la Salud es bastante malo, ya que, de entrada, habla de un caso fatal, cosa que no fue así. Murió por otra causa y sin que se haya dictaminado”, y es por eso del temor que hay hoy en día. ¡De ese pelo!

No obstante, lo que pone en duda la postura del funcionario federal, es que reconociera que al enfermo se le atendió en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, y que presentaba diabetes y problemas renales, por lo que durante su atención le realizaron varias pruebas, y en una se le encontró el virus AH5N2, relacionado con ese mal de las gallinas y demás, pero aun así está rechazando que haya muerto por ese motivo. ¡Zaz!

Al asegurar que: “Este paciente no tenía nada de esto, venía del Estado de México, por esas manifestaciones de otro tipo, y el virus sabemos que regularmente afecta aves y que las infecciones en humanos que se han detectado, especialmente en trabajadores de granjas con aves, son muy leves, no llegan a estas manifestaciones”, pero en esté caso la OMS está diciendo todo lo contrario, y por algo ha de ser. ¿Qué no?

Pero a pesar de los pesares, Alcocer sostiene que hasta el momento: “No hay ninguna evidencia de transmisión humano-humano” de ese padecimiento, y que el afectado no tenía antecedentes de contacto con especies aviarías ni familiares que pudieran haber sido infectados, pero como se sabe que a los funcionarios mexicanos hay que creerles la mitad, o menos, es por eso que está en veremos la credibilidad de su versión.

Casi por nada es que se perciba con reserva el llamado que le hiciera a la población para tomar la información “con prudencia”, según él porque la alerta de la OMS no es correcta, y es por lo que a su “juicio”: “No existe ninguna razón para evitar comer pollo o sus derivados, o estar preocupado por esto”, cuando lo cierto es que el muerto sí tenía en su cuerpo esa cepa del AH5N2, aunque diga que pereció de otra cosa. ¿Será?

Aun así, es una alarma que de alguna manera impacta a Sonora, toda vez que en el último tiempo en varias granjas de Cajeme se descubrieron varios casos positivos de gripe aviar, y es por lo que tuvieron que sacrificar más de medio millón de esos animales, y aunque es un foco epidemiológico que fuera controlado, ante esa nueva amenaza que ha aflorado, no se descarta que pudiera resurgir algún brote. ¡Tómala!

Con todo y eso, y por aquello “del no te entumas”, como dice el dicho, de seguro que por estos días las mayorías van a comer pollito con miedito, así como blanquillos y todo lo referente a ese alimento. ¡Ups!

Aseguran obras en curso…Vaya que se está confirmando que tiene sus ventajas el ser muy “cuate”, o amigo del Presidente de la República, como es el caso de Manuel López Obrador, a quien “se sabe” que lo une una amistad con el gobernador, Alfonso Durazo, como lo exhibe el que ayer adelantara que antes de que concluya su sexenio quedarán terminadas las obras que están en curso en Sonora. ¡Órale!

Porque a partir de lo prometido por López Obrador, quiere suponerse que dejará asegurados los recursos para los proyectos que están en marcha, como son la modernización del puerto guaymense, la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco y la carretera Guaymas-Chihuahua, en el entendido que solamente le tocará atestiguar la conclusión de las etapas en las que actualmente se trabaja. ¡De ese tamaño!

Además de que AMLO aclarara que: “Y desde luego todo el Plan Yaqui, se va a concluir todo. Esto significa el acueducto, para que no les falte agua a los pueblos; la rehabilitación del Distrito de Riego, que ya está manejado por los yaquis, el distrito de riego que existía, pero se le está haciendo una rehabilitación completa. Y el nuevo distrito de riego va a quedar también terminado”. ¡Esa es la proyección presidencial!

Igualmente, Andrés Manuel señaló que: “El agua para los seris va a quedar también. Es un acueducto, porque tienen planta de tratamiento, desalinadora, pero ellos quieren que no sea esa agua y ya se está trabajando”, por lo que así está el plan para la recta final de su gobierno, y la evidente promesa para Durazo Montaño.

Al manejar que en lo que resta de su administración se dedicará “mucho a inaugurar obras”; en tanto que, por otro lado, y con respecto a una posible visita al Estado, en conjunto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, especificó que ya no dependerá de él, sino de la agenda de ella. ¡Qué tal!

Crearán “Zonas Frescas…Y aunque se habían tardado, pero que bueno que ya están emulando lo que hacen en algunas regiones calurosas de Estados Unidos, donde adaptan áreas para que los ciudadanos se refresquen, creando espacios con refrigeración para que ahora sí que “agarren aire”, con lo que aquí será la implementación de la estrategia denominada “Zonas Frescas”. ¡Así el acierto!

Ya que para lograr ese refrescante fin se coordinarán la Secretaría de Salud y Unidad Estatal de Protección Civil, de la que son titulares José Alomía Zegarra, y Armando Castañeda Sánchez, en aras de proteger a las personas más vulnerables ante los efectos adversos provocados por el calor extremo en la Entidad, porque por ejemplo desde ayer ya se pronosticaba que empezarían a alcanzarse los más menos 45 grados centígrados.

En lo que es una modalidad que consiste en la designación de espacios o inmuebles que cumplan con las características para brindar protección e informar a la ciudadanía de los riesgos de las altas temperaturas, mismos que pueden ser muy variados en las personas, desde los más leves como un sarpullido, hasta los más graves y potencialmente fatales, como el famoso “golpe de calor”, que pueden llegar a provocar la muerte.

Así que la idea es que cualquier lugar, sea del sector público o privado, puede ser una “Zona Fresca”, siempre y cuando cuente con las características mínimas de sombra y sistema de enfriamiento de aire, como son las dependencias de gobierno, escuelas, comercios, restaurantes, tiendas departamentales, plazas públicas, templos, clubes, entre otros, una vez que los propietarios particulares otorguen su anuencia. ¿Cómo ven?

Para el caso dan cuenta que los operadores de Salud y Protección Civil ya se han reunido con representantes de cámaras de comercio, tiendas departamentales y de conveniencia, entre otros, con la finalidad de hacer conciencia para que participen en esa cruzada humanitaria, al grado de que en algunos de esos puntos hasta contarán con agua y bebidas rehidratantes, cuando antes ni los dejaban estar en muchos de esos lugares.

¡Anuncian un programa!…Ahora sí que como para ¡Que todo México se entere!, el que ayer a nivel nacional dio a conocer el inicio del programa llamado La Clínica es Nuestra, es el Ejecutivo Estatal, Alfonso Durazo, el cual fue avalado por el mismísimo Mandatario de la Nación, Manuel López Obrador, porque para eso se enlazó a su conferencia de prensa a través de una videollamada. ¡De ese vuelo!

De ahí que, teniendo como testigo a López Obrador, Durazo Montaño detalló que para ese saludable esquema asistencial se invertirán $108.8 millones de pesos con la entrega de 220 tarjetas del Banco Bienestar, y cuyo recurso será distribuido entre los integrantes de los Comités de Salud y Bienestar de las Clínicas de primer nivel de atención del IMSS-Bienestar, por lo que así operará ese esquema de financiamiento. ¡Mínimo!

Tan es así que el gobernante sonorense explicara que esos fondos serán destinados a 12 unidades médicas en Hermosillo, así como a otras que se encuentran en zonas alejadas y en comunidades de los pueblos originarios, para aplicarlo en mejoras de infraestructura, equipamiento y mobiliario, como parte de un modelo para eficientar la prestación de los servicios médicos, y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

A tal grado ya estará siendo una realidad esa mejoría médica, que llegado el momento puede representar la diferencia entre la vida y la muerte, que de manera virtual el “Gober” anunció que este mismo fin de semana estarían haciendo llegar el resto de esa “lana” presupuestada para esos complejos clínicos localizados en las áreas urbanas y rurales de la Entidad, por lo que así está el progreso en ese terreno. ¡Ni más ni menos!

Correo electrónico: [email protected]

