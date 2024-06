Descarta Jaime Lozano renunciar al Tri; “No hay forma” afirmó

El director técnico fue cuestionado ante la caída de la selección ante Uruguay

Agencias

“No hay forma”, estas fueron las palabras de Jaime Lozano al ser cuestionado sobre su supuesta renuncia en caso de perder el encuentro de este sábado ante Brasil.

El fuerte descalabro de la Selección Mexicana ante Uruguay, generó especulaciones sobre la permanencia de Lozano en el banquillo nacional, sin embargo, el timonel fue claro en su postura de continuar al frente del equipo, no solo para la próxima Copa América, sino de cara al Mundial del 2026.

“Creo mucho en los procesos, hay señales donde alguien podría pensar en esto, sé que necesitamos resultados, que estamos preparando una Copa América y sé que estos juegos te dejan un gran aprendizaje, hay que confiar y darle oportunidad al que se la ha ganado, no podemos crucificar porque un resultado no determina una carrera, son gente joven, pero seguro que este partido les quedará grabado, creo en los procesos, en la selección y en mi cuerpo técnico”, señaló.

Lozano afirmó que eran de esperarse las críticas y las voces que piden que dé un paso al costado, especialmente tras de la abultada derrota ante los charrúas, aunque a decir del técnico, el voto de confianza se lo dio el grupo de jugadores que están comprometidos con su proceso.

“Es normal cuando hay un resultado como éste, la gente me ha mostrado mucho su apoyo, hay gente molesta por el resultado, pero lo que importa es ver un grupo fuerte, unido, que cree en el proceso y eso se mostró recién terminado el juego. Hay mucha unión y eso es importante, estabilidad y ganas de sacar esto adelante”. Apuntó.

“La intención fue salir a ganar y nos pegaron fuerte, prefiero jugar con este tipo de rivales que con otros que no te obligan a esforzarte y sacas un resultado más convincente, no siempre vas a poder jugar con este tipo de potencias porque vamos a sacar más aprendizaje que en otros partidos”, argumentó.

Brasil será el último ensayo de México antes de empezar su camino en la justa internacional, Lozano enfatizó en que buscarán dar una mejor versión de la que se vio en el Empower Field at Mile High en Denver, Colorado, en el que más allá del marcador, el Tri proponga un partido más competitivo y equilibrado.

Tenemos que crecer en funcionamiento, tenemos que sacar buenos resultados sabiendo que estamos preparando una Copa América. Salimos muy lastimados, son dos cosas que nos costaron mucho trabajo y no pudimos resolver y nos pegaron porque en este nivel te equivocas y lo pagas.

“El resultado importa y las formas también y mucho. Lo que hemos trabajado es evidente y también en lo que fallamos ante Uruguay, ante este tipo de rivales lo vas a pagar. Valoro que a pesar de la adversidad el grupo no se vio con desconfianza como esconderse, no querer el balón, cada uno querer salvarse y eso lo valoro porque es un grupo fuerte, hay que mejorar en esas dos cuestiones como cuando perdemos el balón y lo vamos a hacer porque nos falta más trabajo para no sufrir en ellos”, concluyó.

