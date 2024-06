Selectivo de Hockey femenil Sub 15 queda cuarta en los Nacionales Conade

El equipo sonorense disputó la presea de bronce ante Baja California, pero sufrió el revés 6-2 en ese duelo con sede en Jalisco



El equipo sonorense de hockey sobre pasto, de la categoría Sub 15 femenil, finalizó en la cuarta posición en los Nacionales Conade 2024, luego de caer este jueves 6-2 ante Baja California, en el duelo que definió el tercer lugar y la medalla de bronce, en Guadalajara, Jalisco.

Previamente, el seleccionado de nuestra entidad sostuvo su partido de semifinales en contra de Guanajuato, el cual perdió 8-1, por lo cual se enfrentó más tarde a las bajacalifornianas en la disputa del último podio disponible.

Las sonorenses avanzaron como segundo lugar de grupo con 4 puntos después de que se jugaron las fases de grupo entre el martes y el miércoles; las otras dos selecciones de nuestra entidad, la Sub 18 y la Sub 15, ambas varoniles, no pudieron ubicarse en la zona de medallas.

A su vez, en Campeche, sede del golf, los dos sonorenses –ambos de la categoría Sub 15- que vieron acción en los Nacionales Conade 2024, terminaron en el Top 10 de sus respectivas ramas, después de que este jueves culminaron las competencias en el Country Club de la capital campechana.

Luego de las tres series celebradas, entre el martes y el jueves, en el caso de Valentina Wahnnatah Hurtado, culminó en la séptima posición general con un global de 242 golpes (76, 78 y 88), en tanto, David Artee Delgado quedó en el décimo escalón (241 por 79, 77 y 85).

