Sonora gana cinco preseas en Atletismo

REDACCIÓN ENTORNO INFORMATIVO

Fueron dos del máximo color, por una de plata y par de bronces, en la jornada inicial de la pista y campo en la Perla Tapatía

Una cosecha de cinco medallas logró el atletismo sonorense, dos de oro, una de plata y par de bronces, en la primera jornada de acciones en Guadalajara, Jalisco.

En competencias celebradas la noche del viernes, las preseas del máximo color fueron para los saltadores de longitud Luis Carlos Espinoza (Sub 18) y Jaudiel Villalobos (Sub 16), tras coronarse campeones nacionales.

Mientras que la plata la consiguió la lanzadora de jabalina Sara Ramírez (Sub 18) y los bronces quedaron en poder de las velocistas Alessandra Morales (Sub 18) y Rebeca López (Sub 16), quienes terminaron en terceros puestos en los 100 y los 300 metros planos, respectivamente.

Curiosamente los dos saltadores sonorenses atesoraron el máximo metal con un salto de 6.58 metros; Espinoza se llevó el oro superando al poblano Jonathan Bolaños (6.54) y a Luis Requejo (6.49), de Chihuahua; en tanto que Villalobos le ganó al también chihuahuense Alán Madrid (6.37) y a José Galván (6.28) de Tamaulipas.

La lanzadora de jabalina Sara Ramírez finalizó con la plata, por un disparo de 37.67 metros, en donde Baja California hizo el 1-3, pues Ayretza Romero (40.45) conquistó la medalla dorada, mientras que el bronce fue para su compañera Karla Ledesma (34.86).

Por su parte Alessandra Morales quedó tercera en los 100 metros planos tras cruzar la meta con 12:57, ahí la sinaloense Jennifer Tirado (12:39) ganó el oro y la coahuilense Luciana Delgado (12:46) la plata; en el caso de Rebeca López, en los 300 planos, culminó detrás de las tapatías Areli Ambrocio (40:41) y Valentina Tovar (40:55) que le dieron el 1-2 a Jalisco.

Comparte esto: Facebook

X