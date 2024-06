Acopia Sonora cinco medallas en atletismo en los Nacionales Conade

Los atletas sonorenses se llevaron dos de oro, una plata y par de bronces en las competencias en la Perla Tapatía

Redacción Entorno Informativo

Por segunda jornada consecutiva la delegación sonorense de atletismo ganó cinco preseas en los Nacionales Conade 2024, ya que repitió su actuación con dos medallas de oro, una de plata y par de bronces en Guadalajara, Jalisco.

En las pruebas celebradas la tarde noche del sábado en la capital jalisciense, los metales áureos fueron para la lanzadora de bala Alana Paola Armenta (Sub 18) y la saltadora de altura Michelle Suárez (Sub 16).

La de plata quedó en poder del lanzador de martillo Leonardo Olvera (Sub 16) mientras que los bronces fueron para Keila Nathalie Fu (bala Sub 16) y José Ramón Tasabia (decatlón Sub 18).

En el caso de Alana Paola Armenta, logró impulsar la bala hacia una marca de 13.44 metros para superar a Karla Nava (13.16) y Alondra Castillo (12.28), de Baja California y Campeche, respectivamente; a su vez Michelle Suárez saltó 1.53 metros con lo que doblegó a la tamaulipeca María López (1.51) y a Lucía Velázquez (1.51) de Nuevo León.

Por su parte Leonardo Olvera, de lanzamiento de martillo, quedó en segundo (60.53) pues se colocó detrás del campeón, el bajacaliforniano Leonardo Jasso (60.61), dejando en tercero al oaxaqueño Héctor Fuentes (56.07).

En el decatlón, Tasabia consiguió el bronce tras sumar 5,765 puntos, en tanto Keila Fu concluyó tercera por enviar la bala a una distancia de 11.48 metros.

