Maestras y padres de familia de las estancias infantiles de Sonora bloquean calles del Centro para exigir un alto al cierre de estos espacios

Ivanova de los Reyes

Maestras y padres de familia de estancias infantiles de Conservando los Valores de Familia (Covafam) Sonora, se manifestaron este lunes por fuera en las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil ubicadas en el Centro de la ciudad y bloquearon algunas vialidades ante el cierre de estos espacios.

Desde aproximadamente las siete de la mañana, las maestras del Sistema de Educación Inicial (SISEIN), bloquearon las calles Horacio Soria y Jesús García a altura de la avenida Morelia, así como la Elías Calles y Jesús García, para exigir un alto a la suspensión ilegal de las estancias infantiles del estado, bajo el argumento de que no cuentan con carpetas de protección civil.

Lizeth Villalobos López, presidenta de COVAFAM Sonora, expuso que entre las violaciones de las que son objeto las estancias infantiles, son: el cobro de carpetas de revalidación o programas internos de protección civil, que haya un circuito de alarma, el pago de renta y reubicación de extintores.

“Las están listas desde febrero pasado y no nos las quieren recibir porque no hay un pago de derechos, y por derecho constitucional no debieran cobrar las carpetas de revalidación o programas internos de protección civil”, refirió.

“Eso corresponde a presupuestos de los estados, no de los ciudadanos, han ejercido otros presupuestos pero no lo que corresponde para los niños y las niñas, por eso nosotros estamos buscando que se cree un Instituto Estatal de Educación Inicial, que se opere a través del Sistema Estatal de Educación Inicial (SISEIN)”, dijo.

Villalobos López señaló que estas acciones por parte de CEPC son, con la finalidad de generar un mayor costo de operación y cerrar las estancias infantiles del estado.

¿A donde van a ir los niños cuando cierren estos espacios?, cuestionó….”existen graves accidentes, muchos niños han perdido la vida a nivel nacional porque ya no cuentan con estos espacios, ahí están las estadísticas, y nosotros no vamos a permitir que empiece a crecer esta serie de violaciones, exigiendo algo que no nos corresponde”, puntualizó.

Resaltó que estancias infantiles fueron declaradas esenciales durante la pandemia del Covid-19 y hoy buscan cerrar estos espacios, llegando en conjunto con otras autoridades a inspeccionar lo cual es ilegal.

“Nos llama la atención que quieren cerrar las estancias infantiles y no, tenemos que abrir más estancias infantiles y que sean gratuitas, las mamás y los papás no tienen porque estar pagando la operación de las mismas, si la misma ley establece que así no debe ser, pero no quieren hacer las reformas que les toca.

En ese sentido, pidieron a las autoridades del gobierno del estado que dejen de violentar a las estancias infantiles, que reciban las carpetas que avalan la seguridad de estos espacios, y que se suscriban los convenios que siempre han venido haciendo desde el 2017.

“Queremos una protección civil con una mesa abierta y que realmente se apegue a la necesidad de las y los ciudadanos, y que realmente se apegue a los niños y niñas, cómo es por lo que fue creada”, finalizó.

Comparte esto: Facebook

X