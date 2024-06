Pesas y frontón suman cinco preseas en Nacionales en la primera jornada

Tres de esas preseas fueron en las pesas, dos de plata y una de bronce, mientras que el frontón obtuvo dos de tercer sitio



Redacción Entorno Informativo

En el arranque del levantamiento de pesas y el frontón, en Guadalajara y Campeche, respectivamente, las selecciones sonorenses consiguieron cinco medallas, dos de ellas de plata y tres de bronce dentro de los Nacionales Conade 2024.

De las cinco preseas que consiguieron ambas disciplinas, tres correspondieron a la halterofilia (dos argentas y una de bronce) y dos al frontón (ambas de tercer puesto), en la primera jornada de las dos especialidades.

En la halterofilia, las seleccionadas nacionales Karla Ortiz (Sub 23 en los 64 kilogramos) y Naomi Montes (Sub 23 en 45), se llevaron las de plata, mientras que el bronce lo obtuvo Camila García (Sub 20 en los 59).

Ortiz Petterson se quedó con la medalla argenta al izar un total de 217 kilogramos, tras levantar 93 en arranque y 114 en envión, ya que finalizó detrás de la nayarita Paulina Haro (217 por 92 y 125), quien ganó el oro; el bronce fue para la morelense Nicole Pineda (160).

A su vez Montes Coronado ocupó la segunda posición en su competencia después de sopesar 154 kilogramos (71 en arranque y 83 en envión), pues culminó detrás de la campeona y ganadora del oro, la tamaulipeca Cassandra Vélez (159 por 72 y 87).

Dos bronces en frontón

Mientras que el frontón sonorense conquistó sus dos primeras medallas, ambas de bronce, de parte de Nathalán Serrano (Juvenil “C”) y Elías Serrano (Juvenil “B”), en la modalidad de paleta goma, en el certamen con sede en Guadalajara, Jalisco

