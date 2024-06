Sin medias tintas

¡Ahora es la Lola Pataleos!

Hace la llorona el del PAN

Utilizará el puerto la Ford

Llamado a tiempo a padres

Por Martín Romo (El Verdugo)

¡Ahora es la Lola Pataleos!…Y vaya que se sigue demostrando que no hay “píor” ciega que la que no quiere ver, por como la que continúa sin reconocer el histórico y contundente triunfo del reelegido alcalde electo de Hermosillo, Antonio “Toño” Astiazarán, es su rival de la coalición por Morena, María Dolores el Río, por como ha seguido con sus “chillidos y pataleos”, al no aceptar que la perdió el pasado 2 de junio.

Porque hasta ahora para la también apodada Lola Tandeos no ha sido suficiente el que Astiazarán Gutiérrez, del Frente y Fuerza Corazón por Sonora, alcanzara una votación de 155 mil 468, con lo que se convirtió en el Presidente Municipal más votado en la historia de la Capital, superándola con 21,379 sufragios, pero ni así le ha quedo claro el rechazo del que la hicieran objeto los hermosillenses en las urnas. ¡De ese pelo!

Ya que en franca rebeldía y por encima de que el Consejo Municipal Electoral ya le entregara la constancia de mayoría al “Toño” Astiazarán, lo que es del Río Sánchez está ensoberbiada, y lejos de aceptar su vergonzosa derrota, ya dejó entrever que podría seguir haciendo su show, al irse por la vía de la impugnación, y no es para menos, por ser el única “candidota” morenista que fracasó en las alcaldías más importantes. ¡Zaz!

Sin embargo, y luego de realizarse el reconteo de más de 50 paquetes electorales, ante la demanda de los simpatizantes de la Lola del Río, que incluso llegaron a manifestarse, por presuntas irregularidades, una vez que se cotejaron ante la presencia de los representantes de todos los partidos, finalmente se oficializó el gane de Antonio para el periodo 2024-2027, pero ni así ha quedado conforme, al continuar montada en su macho.

Tan es así que después de eso exigieron el voto por voto, y la contabilización de todo el proceso, pero obviamente que no le siguieron el juego, y es por ello que le dieron pa´ tras, y ahora se habla de que se iría por la vía legal ante los tribunales electorales, como una forma de justificar su fiasco electoral, y con lo que al final se está viendo más mal, por los miles de votos que le sacaran de diferencia. ¡Pácatelas!

Es por eso que en el presente inicio de semana se verá qué tan lejos lleva su berrinche María Dolores, para ver si es cierto que va del dicho al hecho, y dizque sólo para hacer el ridículo, por considerarse que no existen elementos como para que pueda cambiarse el resultado, en un empecinamiento que es de entenderse, después de que se quedara sin chamba, y es por lo que intuyen quiere negociar para que “le tiren con algo”. ¿Será?

Pero por su parte Astiazarán ya le dio vuelta a esa hoja y de nuevo está abocada a la chamba, no sin antes agradecer el respaldo ciudadano recibido, y adelantando que: “No les vamos a fallar, vamos a responder con resultados a este generoso voto de confianza de los ciudadanos”, resaltando que: “Gobernaremos con los pies en la tierra, para quienes votaron por nosotros y también para quienes no votaron por nosotros”. ¡Mínimo!

A ese grado es que triunfara “El Toño”, después de que rebasara el máximo de votantes que se habían recibido antes, con los 144 mil 263 obtenidos por Alejandro López Caballero, y no en balde es que dijera que: “Lo único que me ocupa y preocupa es hacer bien mi trabajo como Presidente Municipal y debemos responder a la confianza con resultados”, porque a su juicio 3 años son muy pocos para enfrentar tantos retos.

Hace la llorona el del PAN…En una más de los que se resisten a reconocer que “la perdieron” en la elección de hace dos domingos, está el caso del candidato a diputado panista por el distrito 8 de “Hornosío”, el desconocido de Luis Estevané, luego de que por voz del cabecilla estatal del panismo, Gildardo Real Ramírez, advirtieran que buscarán anularla, al manejar que hubo graves anomalías. ¡Ajá!

Más menos en esos términos es como “El Gilo” Ramírez y compañía le estarían “tirando pedradas al sol”, en esa intentona de anulación, porque según ellos manejan que hubo personas ajenas a las funciones electorales, que manipularon los paquetes electorales, y es por lo que mínimo pedirán que se reponga esa votada, además de que amenazan con que presentarán denuncias penales contra los responsables, lo que estaría por verse.

Aun así, y desde que Real Ramírez dijo que todavía están analizando los mecanismos que habrán de seguir para darle forma a esa impugnada, se ve que sólo se trata de una estrategia mediática, por suponerse que a esa conferencia de prensa a la que convocaran, ya deberían haber llegado con un plan definido de defensa, a partir de las presuntas pruebas con las que dicen contar, porque a la hora de la hora salieron con pura verborrea.

Ante lo que se duce que Gildardo y sus huestes solamente están tratando de desviar la atención, en torno a “la pela” que les pegaron los de Morena, por como no ganaran ninguna diputación, y es por eso que “se la están haciendo de tos” a la morenista, Ely Sallard, que es la que le ganó a Estevané Hernández, cuando es un perfil de la nueva política, que dicen que no está relacionada con esa clase de trampas. ¡Vóitelas!

Utilizará el puerto la Ford…De la que sí que ya empezarán a verse los primeros resultados es de la Modernización del Puerto de Guaymas, y para prueba está que el gobernador, Alfonso Durazo, acaba de anunciar un plan piloto que a partir del presente mes implementará la Planta Ford de Hermosillo, para el envío de vehículos desde ese punto portuario, hasta a Lázaro Cárdenas, Michoacán, el cual antes se hacía por tierra.

O séase que a ese punto está el interés que ya está despertando esa modernización portuaria, y no es para menos, por la revelación que hiciera Durazo, tocante a que de los 13 frentes de obra que la conforman, lo que es hasta ahora siete ya se encuentran terminados; en tanto que el año pasado se intervinieron tres tramos de la carretera Guaymas-Chihuahua, por lo que así ya está en vías de ser toda una realidad en su totalidad. ¡Qué tal!

Y para quien dude de lo anterior, para muestra está el que ya atrajera el interés de la mencionada ensambladora de autos, por los beneficios económicos que proyectan que les representaría, por las ventajas que les significaría el hacer sus traslados por mar, como los que hoy en día llevan a cabo a territorio michoacano por carretera, con los consabidos riesgos y costos que les implica. ¡De ese vuelo!

De esa forma es que poco a poco, pero viento en popa, se ha estado cristalizando uno de los proyectos que serán de los disntintivos y detonantes del sexenio de Durazo Montaño, como lo exhibe el que también ventilara que ya se espera la visita de representantes de la Comisión Europea y del Puerto de Amberes, para conocer esa remodelada, y además el firmar un convenio para la administración del mismo. ¡Órale!

amado a tiempo a padres…Y aunque es una tarea que deben hacer todos los años, sí que no está de más el llamado que está haciendo el dirigente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Cecilio Luna Salazar, para que las ceremonias de graduación que están por realizarse, al acercarse el fin del actual ciclo escolar, sean lo menos onerosas posible, y que además se extremen las medidas de protección. ¿Qué no?

Casi por nada es por lo que Luna Salazar le está recomendando a los papás el tener una mayor supervisión durante la celebración de esos festejos de fin de cursos, particularmente en los niveles de bachillerato y superior, que es donde más “se deschongan” los estudiantes, al incurrir en desmanes que llegado el momento pudieran tener consecuencias fatales, como ya ha ocurrido, y es lo que pretende evitarse. ¡Es la intención!

Es por lo que Cecilio, ahora sí que pusiera los puntos sobre las íes, al remarcar que: “Hay que tener un poquito de cuidado en ese sentido. Muchas veces puede ser un poquito pesado para nosotros llevarlos a los distintos lugares, pero eso nos puede evitar alguna tragedia o demás, y en ese sentido no está de más extremar los cuidados y apoyarlos”, como dando a entender que sobre aviso no habrá engaño. ¡De ese tamaño!

Eso bajo la visión de que, si bien se entiende que algunas de esas acciones pudieran implicar un poco más de trabajo para los paterfamilias, pero a final de cuentas pueden representar un esfuerzo extra que ayude a concluir esas celebraciones estudiantiles con saldo positivo, que es lo que se busca, y además respaldando el exhorto de las autoridades educativas, para que sean austeras y fomentando la convivencia familiar.

Ciertamente que más debe extremarse esa línea de prudencia, después del exceso en que incurrieran en el pasado Día de las Madres en el Colegio Liceo San Agustín, donde hasta bailarines bichicoris le llevaron a las mamás para que se “divirtieran”, y dicen que hasta con “cheve”, y sin que hasta la fecha se supiera que el de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda, procediera en consecuencia. ¡Así la impunidad!

Correo electrónico: [email protected]

