Acopia Sonora cinco preseas más en Atletismo en los Nacionales Conade

Del total de medallas, una fue del máximo color, además de dos plateadas y par de broncíneas, en las actividades dentro de la capital jalisciense

La delegación sonorense de atletismo conquistó cinco preseas en la tercera jornada de actividades en la Perla Tapatía, repartidas en una de oro, dos platas y par de bronces.

En las competencias efectuadas la tarde noche del domingo en Guadalajara, Jalisco, Alana Paola Armenta se colgó la medalla de oro en lanzamiento de disco Sub 18, la cual fue su segunda presea en los Nacionales Conade 2024, ya que el sábado ganó el cetro en impulso de bala.

Las platas fueron de Abdiel Iván Nieblas (impulso de bala Sub 16) y de Juan Francisco Ibarra (400 metros con vallas Sub 18), en tanto que los bronces los obtuvieron Marco Yocupicio (salto triple Sub 18) y Azul Espinoza (lanzamiento de disco Sub 18).

Armenta se colgó su segunda presea de máximo color debido a que mandó la bala una distancia de 43.11 metros, en esa prueba Sonora hizo el 1-3, pues Azul Espinoza (35.30) logró el bronce; la plata quedó en poder de la capitalina Valentina Cabello (35.90).

Por su parte Abdiel Iván Nieblas terminó en la segunda posición en impulso de bala, debido a una marca de 15.30 metros, en tanto que Juan Francisco Ibarra también quedó subcampeón en 400 metros con vallas, tras detener el reloj en 53:55; en el caso de Marco Yocupicio finalizó tercero mediante un salto de 13.41

