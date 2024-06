Sin medias tintas

Se rebelan las guarderías

Habrá una ola de calorón

¡Aclara el punto “Gober”!

Exhibe nivel “El Borrego”

Por Martín Romo (El Verdugo)

Se rebelan las guarderías…Y a las que sí que ¡Ni como ayudarlas!, como dice la popular expresión, es a las promotoras de las estancias infantiles afiliadas a la organización Conservando los Valores de Familia (Covafam) Sonora, de la que aparece como representante, Lizeth Villalobos López, por como la mañana de ayer bloquearon varias calles del sector Centro para exigir un alto al cierre de esas guarderías. ¡Tómala!

Toda vez que así estuvo la rebelión frente a las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de la que es titular, Armando Sánchez Castañeda, y las cuales se ubican en la esquina de las avenidas Morelia y Horacio Soria, para demandar parar lo que consideran unas suspensiones ilegales de esos establecimientos en el Estado, bajo el argumento de que no cuentan con planes de protección civil. ¡De ese pelo!

Ya que, de acuerdo a lo denunciado por Villalobos López, maneja que entre las presuntas violaciones de las que son objeto esos negocios, está el cobro de carpetas de revalidación, o programas internos de protección civil, y el que les están requiriendo el que haya un circuito de alarma, así como la reubicación de extintores, entre otras regulaciones, cuando por lógica suponen que es lo mínimo con lo que deben de cumplir.

Sin embargo, y en base a lo que están ventilando, se deduce que pretenden que todos esos requisitos a cumplir les salgan de a gratis, dizque porque con esas acciones lo que buscan es generarles un mayor costo de operación, como parte de una estrategia para obligarlos a cerrar, cuando lo único que se percibe es que les están requiriendo el cumplir con la normatividad más elemental, para que puedan funcionar. ¡Mínimo!

Pero lo que es Lizeth y compañía, sí que están llegando a los extremos, a pesar de que no están cumpliendo con las normas, por como en pleno inicio de semana se aparecieran con un grupo de maestras de esos albergues, a las que llevaron para apostarlas en varios de los cruceros más transitados que están en las inmediaciones del edificio de Protección Civil, provocando un inesperado caos vehicular. ¡Pácatelas!

Y es que por encima de que están violando la reglamentación, todavía quieren imponer condiciones, a la hora en que están pidiendo que Sánchez Castañeda les reciba las carpetas, que dizque avalan la seguridad que tienen en esos lugares, cuando las han hecho por su cuenta, y sin la anuencia de esa dependencia; aunado a que igual se están quejando porque los operativos de inspección los hacen en conjunto con otras autoridades.

Así que a raíz de esa protesta se intuye que ahora “los patos le están tirando a las escopetas”, y en un mal momento por parte de Villalobos, porque hace apenas unos días que se cumplió el 15 aniversario del trágico incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, en el que murieron 49 niños, y es por lo marcharan por justicia, mientras que hay otros que le están poniendo peros a esas reguladas para que eso no vuelva a suceder.

Con todo y eso están denunciando un acoso, como también lo ventilara la directora de la estancia infantil El Jardín de Valvie, Janeth Cortez, según esto porque los quieren clausurar sin los protocolos adecuados, pero reconociendo que no cuentan con las actas de Protección Civil, supuestamente porque el Gobierno del Estado no ha entregado el recurso del Presupuesto Estatal para ese efecto. ¿Será?

Habrá una ola de calorón…Como sobre aviso no hay engaño, es que desde ya están alertando para lo que se pronostica que podría ser la semana más calurosa del año, con unas ardientes temperaturas que llegarían a los 48 grados centígrados, provocada por un efecto de un anticiclón en los niveles medios de la atmósfera, como lo está advirtiendo el Sistema Meteorológico Nacional. ¡Así “se sudará la gota gorda”!

En lo que es una ola de calor extremo que empezó a sentirse el pasado domingo, pero que estaría alcanzando su máxima intensidad entre hoy martes y el “juebebes”, con un aumento en los grados que rondarán los 50, como igualmente ya lo confirmara la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y es por lo que ya están exhortando a prevenirse y protegerse, no exponiéndose al “sol..dado”. ¡Vóitelas!

Porque derivado de lo que están vaticinado los meteorólogos, el día más caliente sería mañana miércoles, con cuando menos unos 46 grados Celsius asegurados, pero de ahí pa´l real pudieran aumentar más, además de que la sensación térmica sería mucho mayor, en lo que es una incidencia candente que se resentiría principalmente en las regiones del Valle del Yaqui y Mayo, así como en la latitud central del Estado.

En pocas palabras así se está teniendo un caluroso inicio de semana, más lo que falta, después de que previamente las condiciones climáticas se habían mostrado hasta cierto punto benignas, si se analiza que prácticamente ya estamos a mediados de junio, que es cuando el verano arrecia, contrario a otras Entidades del País, en las que sí que han estado padeciendo unos calorones atípicos, o fuera de lo normal. ¡Zaz!

Es por eso de la recomendación que están haciendo, de no sólo tomar más agua, sino también precauciones, para evitar los mal afamados “golpes de calor”, por aquello de que pueden llegar a ser fatales. ¡Glúp!

Por lo pronto quien ya se puso a actuar “en caliente” en materia preventiva es el alcalde, Antonio Astiazarán, al adelantar que habilitarán albergues del Ayuntamiento para resguardar a las personas en situación de calle, y a quienes estén en condición vulnerable y soliciten el apoyo, como en la Casa Galilea y el Centro Hábitat Café Combate, donde en esos tres días habrá áreas refrigeradas, y se les brindará comida y bebidas.

¡Aclara el punto “Gober”!…A querer y no, pero al que sí que le asiste la razón es al gobernador, Alfonso Durazo Montaño, tocante a que exageraron con la alerta de viaje que recién acaba de emitir Estados Unidos, por los últimos hechos violentos registrados en San Luis Río Colorado, y es que salvo esa “burbuja” de violencia en esa frontera, se ha mantenido un control, ya que hasta hubo una positiva reacción. ¿Qué no?

Tan es así que el Ejecutivo Estatal resaltara, que quienes el pasado día 3 del presente junio privaron de la vida al Comisario de Seguridad de esa ciudad fronteriza, Gerardo Camacho, y su escolta, Jesús Ortiz, ya están detenidos, y que generalmente son hechos que en su gran proporción están asociados a personas que han optado por construir un entorno de riesgo, y en algunos casos una carrera criminal. ¡A ese punto!

Es por lo que ante ese ¡S.O.S! gringo hiciera énfasis en que: “No hay en este momento ningún elemento que lleve a generar una preocupación adicional. Hemos sido testigos de un proceso electoral sin ningún incidente, pasaron las Fiestas del Pitic sin ningún incidente, la Expo-Gan sin incidentes. En fin, la vida en el Estado transcurre en un marco de seguridad pública, no sin hechos de violencia”. ¡Ni más ni menos!

Para el caso es que Durazo aclarara que: “No prejuzgo el caso del jefe de la Policía de San Luis, eso le corresponde a la Fiscalía General de Justicia, pero según la estadística, no hay ningún motivo de preocupación. Me parece que es una consideración exagerada respecto a los riesgos, y es por lo que hiciera esa precisión, y con los ejemplos de las mencionadas festividades que se celebraron con “saldos blancos”.

Aun y cuando lo que también “metió ruido” en esa localidad, es el feminicidio de la hermana del famoso cantante de regional mexicano, Virlán García, cual es el caso de Dayana Gabriela, ocurrido dos días después que el de Camacho, pero también de inmediato arrestaron al presunto asesino, un tal Julián Alfonso, quien era su pareja sentimental, y entrenador en el gimnasio, por lo que ya está siendo procesado. ¡Qué tal!

Exhibe nivel “El Borrego”…Quien está confirmando ser un político de altura, y no nomás por su estatura física es el hoy ex candidato a diputado federal por el distrito 5 de Hermosillo, Ernesto “El Borrego” Gándara, por como hasta en el resultado adverso que tuviera en el pasado proceso electoral, aun así tuvo la actitud para renocerlo y agradecedrle a los más de 78 mil ciudadanos que votaron por él. ¡Órale!

A tal grado mostró entereza y nobleza Gándara Camou, que hasta a su contrincante ganador, el morenista, Jacobo Mendoza, le deseo éxito y que este a la altura de lo que reclaman y merecen los hermosillenses, después de que el saldo final de los sufragios no le favoreciera, y es por lo que en un video que difundiera en las redes sociales dijera que cada quién saque sus propias conclusiones de la elección del 2 de junio. ¡Ups!

En tanto que para aquellos que se están preguntando que si qué le depara a Ernesto después de esos comicios, es que señalara con todas sus letras que: “Ustedes me conocen, saben que siempre estaré mirando hacia el futuro y con la frente en alto, aquí nadie se va al retiro, muchísisimas gracias por su confianza, seguimos adelante, seguimos de pie, y vamos por más”, con lo que dejó en claro que todavía hay “Borrego” para rato.

De ese tamaño está el posicionamiento exhibido por el también ex alcalde capitalino, y ex contendiente a la gubernatura en el 2021, y que es considerado una figura de la política sonorense, pero al que no se le han dado las circunstancias y condiciones de triunfo en las dos últimas contiendas en que a participado, a pesar de que es de los cuadros priístas que es muy bien visto, pero se ha estado enfrentando a la buena racha de Morena.

Correo electrónico: [email protected]

