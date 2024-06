Se requieren meter más camiones y reubicar paradas del transporte por el calor

Ivanova de los Reyes

Hace falta en la ciudad más paradas del transporte público, así como introducir más unidades a prestar el servicio para garantizar la calidad del mismo para los usuarios, sobre todo, durante el verano que se registran temperaturas extremas en Hermosillo, señaló Alfonso López Villa.

El dirigente de los Vigilantes del Transporte, dijo que hay mucha demanda del servicio y se cuenta con pocos camiones para una cobertura del 100 por ciento. Se cuenta con aproximadamente 380 camiones circulando y se necesita meter 150 unidades por lo menos, para mejorar el servicio en la ciudad.

También se requiere reubicar algunas paradas del transporte en ciertos sectores donde hay instaladas una cada tres o cuatro calles, y reuvicarlas en puntos donde no se cuenta con estas, además de que cuenten con sombra para que los usuarios puedan resguardarse de los rayos solares.

“Obviamente hacen falta más unidades, este problema de agudizó desde el 2019, porque en 2018 se hizo la requisa y en 2019 entraron las empresas nuevas a dirigir el servicio, entonces se agudizó bastante”, apuntó.

Refirió que, en su momento dialogaron con la anterior administración y la actual para hacer un proyecto integral, sin embargo, lo único que hicieron fue patear el bote y hacerse de la vista gorda con todas las irregularidades que se registran en el servicio de transporte público en la ciudad.

“Tenemos ya tres años con esta administración y no vemos realmente un proyecto que mejore la calidad del servicio y no solo para Hermosillo, sino para todo el estado. Parece que no les interesa la gente que esta en las paradas, las perdonas que llegan tarde al trabajo, a las citas médicas, a pa escuela, es lamentable la situación y se puede ver en todas las paradas”, subrayó.

Además de que el municipio necesita regular las paradas del transporte público, hacer un proyecto integral para instalar nuevas paradas para ciertas ubicaciones y reubicar otras de sectores donde hay demás.

“Hay muchas paradas que se tienen que reubicar y otras quitarse definitivamente, pero mientras no tengamos un proyecto integral por parte del gobierno del estado, esto va a seguir igual”, finalizó.

