Se reúnen senadores electos con Claudia Sheinbaum

La senadora de la República electa por el estado de Sonora, Lorenia Valles Sampedro asistió a la Primera Reunión con Legisladoras y Legisladores Electos de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, convocada por la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo para definir la ruta de trabajo de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión.

Al respecto, la senadora electa declaró que la agenda legislativa incluirá las veinte

iniciativas presentadas el pasado 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que, de manera inmediata, se impulsará prioritariamente reformar la ley del

ISSSTE; eliminar la posibilidad de reelección; reestructurar el Poder Judicial; establecer que las personas adultas mayores reciban la pensión universal a partir de los 65 años, y el respeto a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

También señaló como prioridades la inclusión en la Constitución del apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años, previo a que reciban la pensión universal de personas adultas mayores; y la beca universal para las niñas y niños de escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

“La victoria electoral del domingo 2 de junio es la mejor expresión de la legitimidad popular en la Cuarta Transformación. El pueblo refrendó su confianza en este proyecto de nación”, aseveró la senadora sonorense.

“El pueblo reconoce la urgencia de cambios fundamentales en la Constitución para seguir garantizando los derechos de las personas, la soberanía, la seguridad y el acceso a la justicia. Las encuestas realizadas recientemente demuestran que poco más de 80%

de las mexicanas y mexicanos aprueban la reforma al Poder Judicial para que las autoridades judiciales sean elegidas mediante el voto popular”, manifestó.

Asimismo, recordó que el segundo piso de la Cuarta Transformación se construirá desde el Senado de la República, a través de un nuevo marco jurídico para fortalecer los derechos sociales, combatir la corrupción, erradicar la discriminación y garantizar el bienestar en cada hogar del país.

Finalmente, Lorenia Valles aseguró que el compromiso, tal y como lo enfatizó la Doctora Claudia Sheinbaum es: ¡no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México!

