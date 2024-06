Asesorarán a hermosillenses que laboraron legalmente en EU

Con apoyo de autoridades municipales el ayuntamiento asignará una oficina para recibir a personas potencialmente beneficiarias de programas gubernamentales de Estados Unidos

Redacción Entorno Informativo

El Secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Florencio Díaz Armenta, anunció que el próximo miércoles 26 de junio se activará una oficina a la que podrán acudir personas que laboraron legalmente en Estados Unidos, o sus descendientes, a informarse si son beneficiarias de algún pensión, jubilación o apoyo por discapacidad.

Con ese fin se activará un espacio en la Dirección de Servicios de Gobierno del Ayuntamiento de Hermosillo, que se ubican en la calle Nicolás Bravo 48 entre doctor Hoeffer y Doctor Paliza, donde la gente será atendida en horario de oficina por personal del Consulado General Americano con sede en Ciudad Juárez, detalló el funcionario.

“Cualquier persona que nos está viendo, que nos está escuchando que haya trabajado o que su familiar haya trabajado en Estados Unidos con número de Seguro Social, lo mejor que puede hacer es venir a que le informemos si tiene algún beneficio, derecho al pago de una pensión, o algún recurso guardado, y se le va a tramitar para que se le haga la entrega”, explicó.

Recomendó a quienes acudan llevar algún documento que exhiba el número de Seguro Social norteamericano, el cual el personal del gobierno estadounidense consultará en las bases de datos que correspondan.

“El chiste es que puedan aprovechar si existe por ahí algún derecho que hayan adquirido al haber trabajado en los Estados Unidos de manera formal”, añadió.

Aclaró que la cita del 26 de junio próximo no aplica para las personas que en un tiempo laboraron en aquel país al amparo del convenio entre México y Estados Unidos conocido coloquialmente como “Los Braceros”, debido a que a ellos no se les otorgó un número de seguridad social y por lo tanto no se les encontrará en las bases de datos a consultar

