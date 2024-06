Urgente atender apagones y ajustes en cobro de energía eléctrica; UUH

Ivanova de los Reyes

Los apagones de energía, las demandas interpuestas a usuarios por adeudo de luz o uso ilícito del servicio son algunos de los temas prioritarios que urge abordar con directivos de Comisión Federal de Electricidad (CFE), por la alta demanda este verano, dijo Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH), señaló que desde hace dos meses han buscado audiencia con Hugo Martínez, gerente de zona del área de Distribución de CFE, y finalmente, se acordó llevarla a cabo en Palacio de Gobierno, sin embargo, se suspendió porque mandó a otra persona en su representación, quien no podía tomar decisiones.

“Me acompañaban los coordinadores de la Unión de Usuarios de Guaymas, Empalme, Nogales y Cananea, y al no estar presente el gerente de todo el estado y no poderse tomar decisiones al respecto, decidimos que no siguiera adelante la reunión, ante una falta de respeto hacia nosotros el no asistir el gerente cuando ya había confirmado su asistencia”, expuso.

Peinado Luna indicó que el pasado jueves se reunió con el Secretario de Gobierno, Adolfo Salazar quien se comunicó con el gerente de Distribución de CFE y está por definirse el encuentro, donde también estarán presentes el Superintendente de Guaymas y Empalme, de Nogales y otros municipios del norte del estado, para tratar todos los asuntos relacionados con el servicio como apagones, facturaciones elevadas, ajustes y demás.

“Son varios los temas, en Hermosillo saber por supuesto que están haciendo respecto a los apagones sistemáticos que se están presentando y que nos ponen en un estado de vulnerabilidad de alto riesgo para que se descompongan los aparatos al interior de nuestras casas; así también hacia el norte del estado como Cananea, Naco y Agua Prieta, donde hay una precariedad de recurso humano para atender la problemática de los usuarios de CFE en esa zona”, subrayó.

También el tema relacionado con las demandas que CFE ha interpuesto a los usuarios de ajuste por uso ilícito, pero que a través de estos actos coercitivos están amagando a los usuarios, lo que es innecesario y que consideran un abuso de poder por parte de Comisión Federal de Electricidad.

Otro punto dijo, es insistir que el acceso a la energía eléctrica sea elevado a rango constitucional y sea un derecho humano, para que los usuarios no estén en estado de indefensión ante CFE, que aprovecha estas circunstancias para hostigar y amedrentando a los ciudadanos que por alguna situación tuvieron que auto reconectarse al servicio, por ser adultos mayores, personas que no tienen empleo o que tienen enfermos, niños, entre otros.

El líder de los usuarios en Hermosillo, agregó que se prevé llevar a cabo la reunión con directivos de CFE la próxima semana para tratar estos temas, porque ante las temperaturas extremas que se registran en la ciudad y el estado de 45, 50 grados, lo primero es la salud, antes que pensar en las consecuencias.

“Por eso nosotros estamos muy atentos, en una lucha muy firme para lograr estas pretensiones y espacios en la norma jurídica y equilibrar los derechos sociales a favor de loa usuarios y que no sigan siendo atropellados sus derechos por parte de CFE, que no le importa las condiciones sociales de los usuarios”, puntualizó.

