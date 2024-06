Salvan a mujer de incendio; Agente municipal y bomberos

La fémina de la tercera edad fue sacada de la vivienda por el oficial de la Policía Preventiva, Jesús Francisco Vieda Grijalva

Ivanova de los Reyes

Una mujer de la tercera edad que quedó atrapada en su vivienda durante un incendio fue rescatada por un agente de la Policía Municipal y elementos de Bomberos durante la madrugada de este viernes, en la colonia Valle Verde.

En entrevista, el oficial relató que se encontraba haciendo un recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 103 junto a su compañera, cuando recibieron un reporte a la 01:40 horas de un domicilio en llamas y que en el interior se encontraba una persona de la tercera edad.

De inmediato acudieron al domicilio ubicado en las calles Paseo de la Colina y Paseo Valle Verde, del céntrico asentamiento.

Agregó que al llegar no se observaba humo del inmueble, sin embargo, “por la relevancia del reporte opté por brincarme el cerco, inspeccioné el lugar y en la puerta principal por un hoyito ví que salía humo, entonces empecé a tocar la puerta y escuché a la señora pidiendo auxilio y me desesperé, comencé a patear la puerta, si la aflojé, pero no la tumbé”, dijo.

En ese momento, llegaron los bomberos a quienes les pidió una herramienta denominada “pata de chivo”, para forzar la puerta y poder ingresar a la vivienda, donde llegó hasta la primera recámara sin localizar a la mujer.

Posteriormente, salió del inmueble y se percató que los bomberos intentaban abrir la reja eléctrica de la cochera, por lo que ingresó nuevamente y quitó el seguro del motor eléctrico para que pudieran ingresar con su equipo especial y localizar con vida a la mujer en la última recámara.

“La señora estaba inconsciente, pero se le dieron los primeros auxilios para salvar su vida. Se encontraba sola, según los vecinos vive sola en la vivienda”, comentó Vieda Grijalva quien agregó que la fémina fue trasladada a un hospital.

El agente municipal, mencionó que, al parecer la causa del incendio fue por un corto circuito.

Comparte esto: Facebook

X