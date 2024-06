Sin medias tintas

Esperan camión en solazo

Por Martín Romo (El Verdugo)

Esperan camión en solazo…Al que le han seguido “poniendo el dedo en la llaga” es al titular del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado (Imtes), Carlos Sosa Castañeda, como esta vez en que revelaran que los usuarios del transporte urbano tienen que esperar el camión en el “solazo”, porque más de la mitad de las paradas carecen de techos para protegerlos de las inclemencias del tiempo. ¡De ese pelo!

Para quien dude de los anterior está el dato ventilado por el representante de la organización Vigilantes de Transporte, Alfonso López Villa, de que cerca de un 53% de esos paraderos para los ruleteros que hay en la Capital no cuentan con infraestructura para resguardar a los ciudadanos de los rayos del Sol, o de la lluvia, por lo que como las cachoras tienen que andar buscando alguna sombrita debajo de un árbol. ¡Cuando menos!

Tan así que López Villa apuntillara que: “Hermosillo cuenta con mil 300 paradas, con paradas oficiales y de costumbre, que la mayoría de éstas están en las colonias, y casi se para en cada esquina, pero hace falta que se marquen dónde deben estar”, y de esas sólo 600 cuentan con algún señalamiento, o caseta que indique que es el sitio adecuado para esperar los camiones, por lo que así está el déficit. ¡Increíble, pero cierto!

Aun así, a Sosa Castañeda “le ha valido” esa “quemante” problemática que enfrenta la ciudadanía que es usuaria de ese sistema transporteril, y que se agrava en la actual época de los infernales calorones, porque a decir de Alfonso, simplemente ha ignorado las peticiones que le han hecho en ese sentido, y en todas las demás, a pesar de que, en ese caso de los puntos de espera, ya son 700 los que no cuentan con nada. ¡Palos!

No en balde es por lo que dijera que: “Ya no tenemos ninguna interacción, nos han negado una información, nos han tachado de mentirosos y por este tipo de cosas, no tenemos buena relación, el llamado sería a la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología (Cidue), porque las paradas son responsabilidad del Municipio, aunque también ahora es responsabilidad del Imtes”. ¡Así la cerrazón!

Por cierto, y al respecto, lo que son las paradas del recién remodelado Parque Francisco I. Madero también las dejaron sin techo, y en espacial las que están en la esquina de las calles Revolución y Morelia. ¡Órale!

Aparece polémico prófugo…Y como dijo el ciego, habrá que ver si es cierto que en Sonora nadie está por encima de la ley, para que quien no se salga con la suya de no pisar la cárcel sea un supuesto influyente de nombre, José Vicente “N”, alías “El Vicentillo”, quien tras huir por más de un año se apareció amparado para que no lo detuvieran por balear a un guardia de la caseta de vigilancia de Los Lagos. ¡De ese vuelo!

De lo que se deduce que hasta que se cansó de andar prófugo, es que el tal Pepe Chente se presentó con su abogado, ya que se encontraba evadido de la acción de la justicia, después de que la madrugada del 16 de junio del 2023, por fuera de una vivienda ubicada en la calle Lago del Cisne, en el citado exclusivo complejo resudencial, le disparó en varias ocasiones al guardia de seguridad, Mario Antonio, huyendo del lugar. ¡Zaz!

Sin embargo, y con los datos de pruebas aportados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de entrada ya se le imputó su probable responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja y brutal ferocidad en agravio del afectado, pero como exhibió un amparo, es por lo que no se le ejecutó la prisión preventiva justificada decretada, quedando también pendiente su vinculación a proceso.

No obstante, y que todas las agravantes están en contra del “Vicentillo”, ya que el perjudicado presentó cinco heridas de bala, derivado de un forcejeo que sostuvo con él en el lugar, cuando acudió al inmueble durante una ronda de vigilancia, y le pidió que le bajara de volúmen a la música, porque estaba enfiestado, pero lo amenazó con un arma larga, la cual logró arrebatarle, pero entonces sacó una pistola y lo baleó. ¡Tómala!

Aunado a que cuando posteriormente se procesó el área, y se hizo un cateo, se aseguró un arma larga tipo fusil, calibre .22, así como ocho casquillos percutidos del mismo; e incluso se hablaba de que en la casa de su padre, que se localiza en esa misma zona, se habían hallado otras, pero de lo cual ya no se supo nada, por lo que así esta esa entrega y procesamiento, que habrá que seguir de cerca para ver en qué termina. ¿Qué no?

Ya que pudiera ser una de esas historias de injusticia en las que termina imponiéndose Don Dinero, porque capaz y se apersonó porque ya llegó a un arreglo económico con el balaceado. ¿Será el caso?

“Está que arde” el Norte…Vaya que por si quedaban dudas del como persisten en seguir “maquillando” la cruda realidad, con relación a la creciente inseguridad, y los hechos de violencia, sobre todo en el Norte de la región sonorense, ahí tienen que ahora únicamente reportan las detenciones de delincuentes con arsenales, y hasta con los llamados carros “monstruo” blindados, pero sin especificar el motivo. ¡Ups!

Como lo exhibe el que ahora de la nada, o sin dar a conocer la causa, manejaran el arresto de nueve individuos que fueron atrapados por las autoridades policiacas de las tres áreas de gobierno, a los que les confiscaron armamento y varios vehículos, en unos supuestos aseguramientos realizados durante varias acciones llevadas a cabo en Caborca, por lo que así están las medias verdades que están ventilando.

Si se parte de que dan cuenta que la verdadera causal de que a esos tipos los hubieran detenido, es porque hacen saber que son de los que han participado en las constantes balaceras que se han registrado en los últimos días en esa insegura “Cabronca”, y puntos circunvecinos, y que es lo que han estado ocultado, pero que es algo que se ha sabido por la red virtual, vía los videos que se han publicado. ¡De ese tamaño!

A tal extremo han llegado los hechos violentos por estas fechas, que los jornaleros agrícolas ya no han querido regresar a trabajar a los campos, por temor a quedar entre el fuego cruzado de las bandas del crimen organizado, que una vez más han vuelto a arreciar en sus enfrentamientos por el control de esa plaza caborquense, pero lo que es para el reelegido “Munícipe”, Abraham “El Cubano” Mier, no pasa nada.

Ante lo que se intuye que al ya ser rebasados por esos grupos delincuenciales, es que mejor prefieren ocultarlo, como es el caso de Mier Nogales, que también ha guardado un cómplice silencio, haciendo valedero aquello de que el que calla otorga, por no explicarse de otra forma el que no alce la voz por los caborquenses, a pesar de eso que está pasando, al considerarse que ya parece una zona de narcoguerra. ¡Pácatelas!

“Escupe pa´rriba” Noroña…Por algo dicen que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde, y para seña está la forma en que el controvertido aún diputado federal y ya casi senador “pluri”, Gerardo Fernández Noroña, explotara contra Morena y el incumplimiento de los acuerdos que hicieron con las “corcholatas”, o los precandidatos presidenciales en la contienda interna morenista. ¡Vóitelas!

Y es que a su estilo protagónico y belicoso, Fernández Noroña difundió unos videos en los que se queja de que no cumplieron con lo prometido, porque en base a lo acordado, a él le tocaría coordinar el Senado, pero se la están dando al ex secretario de gobernación, Adán Augusto López, al que le “echó tierra” diciendo que estuvo ausente durante la campaña de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo. ¡Ñácas!

En tanto que por el estilo el polémico legislador del Partido del Trabajo (PT) también le envió un “recordatorio” al “Prejidente”, Manuel López Obrador, al señalar que prometió algo que no se hizo, como que el primer lugar era la candidatura a la presidencia; segundo la Cámara de Senadores; tercero lugar la coordinación de los diputados; cuarto gabinete; quinto una pluri senatorial; y sexto una pluri a diputado.

Lo anterior al recordar que quedó en el tercer puesto, únicamente detrás de Sheinbaum Pardo y Marcelo Ebrard, pero asegurando que con todo y eso lo están relegando, y de paso hasta criticó al mismo Ebrad y Ricardo Monrreal, porque a su “juicio” son los que se opusieron a la que será la primera mujer presidenta de México, y es por lo que está pidiendo una encuesta para designar el próximo operador en la Cámara Alta.

Más menos a ese extremo está escupiendo pa´ arriba Gerardo, pero afirmando que eso no va implicar que fomente la división, o diga barbaridades como acostumbra, sino que simplemente quiere hacer notar que no se cumplió con lo pactado, como una forma de tomar nota de algo que califica como injusto, y ante lo que Sheinbaum ya le reviró que seguirá siendo parte del movimiento, pero sin decir si lo va a mover. ¡Ajá!

Al punto de que el pasado jueves ya “lo jaló” para su casa de transición, en la que “le leyó la cartilla”, por sólo así explicarse el que hubiera salido “muy pajita”, al grado de que dijera que el haber sido convocado y recibido por ella es mejor que cualquier puesto, y que por eso se quedará con ese “hue$ito” con el que le tiraron, y ya sin chistar, con lo que se volvió a demostrar que donde manda capitana, no gobierna marinero.

