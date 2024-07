Hablando Franco

Judith Franco Ainza

Manlio Fabio Beltrones seguirá en el PRI, pero con voto libre

El senador electo por Sonora, Manlio Fabio Beltrones no se anduvo por las ramas y con voz fuerte pero clara, se manifestó en contra de la intención del actual dirigente nacional del PRI de reelegirse en el cargo, para lo cual se requiere la modificación de estatutos, lo cual se pondrá en la mesa el próximo domingo en la asamblea nacional del tricolor.

Po lo pronto el originario de Benito Juárez, aclaró que no tiene intenciones de acudir a la mencionada asamblea nacional y advirtió que la intención impulsar la reelección hasta en tres ocasiones la dirigencia la partidista, pone en gran riesgo la existencia de dicho instituto político.

Beltrones Rivera participó en la Asamblea del Comité Directivo Estatal del PRI en Sonora, a quienes expuso sus motivos y fue enfático al señalar que su postura es únicamente a título personal y en congruencia con los principios revolucionarios del PRI, sustentados precisamente en abolir la reelección y el autoritarismo.

Además, el político sonorense, dejó entrever su intención de dar un paso a la representación popular independiente, ya que aunque será un Senador tricolor, él tiene la intención de que su voto sea libre, ya que su compromiso es con los sonorenses, así que luego no digan que no se lo advirtió.

Lamentable sería que Alejandro “Alito” Moreno saliera “con su domingo siete” y termine de darle el tiro de gracia a un partido que está en las últimas porque no han aprendido la lección y peor, que quien pretenda reelegirse sea precisamente uno de los causantes de la debacle del otrora invencible.

Por altas tarifas eléctricas comercios están restringiendo refrigeración

Este jueves se me ocurrió ir a pleno mediodía a una tienda Walmart y aunque ya había leído en X, antes Twitter, que el citado establecimiento tenía restringido el aire acondicionado, pensé que había sido algo circunstancial y pues no, parecer que será la política de la tienda para ahorrar en gastos, ya que los cobros de la CFE están bastante altos.

Preguntamos a empleados, ilusamente, que si tenían el aire acondicionado descompuesto y nos dijeron que no, que así trabajaban ahora, con ventiladores que son insuficientes ante los valores de más de 40 grados que padecemos los hermosillenses.

La única área que estaba fresca es donde están las frutas y verduras, a fin de que no se echen a perder, pero el resto de la tienda era un sopor insufrible, por lo que preferí no hacer la compra y salirme del lugar.

Parece que una estrategia similar está siguiendo la tienda Galerías, como si no fuera suficiente lo que cobran tan solo con el oneroso estacionamiento y se supone que el concepto de “mall” es facilitar al cliente la estadía y hacerla cómoda, porque pues si de sudar se trata es cuestión de ir al Centro y se encuentra lo mismo y hasta con la misma calidad.

Ojalá que los comerciantes busquen otra estrategia y “apapachen” al cliente, para que no se quejen luego de que no acude nadie a los establecimientos.

El IMSS Sonora cada vez más lejos del sistema de salud de Dinamarca

Esta semana se destacó a nivel nacional la incorporación de miles de familias, entre ellas sonorenses al IMSS Bienestar, quienes tendrán hospitalización, medicamentos y servicios de los que usted guste y mande, gratis, lo que nos parece muy bien.

Sin embargo, es lamentable que los derechohabientes del IMSS tradicional no tengamos médicos especialistas ni medicinas.

De acuerdo con quejas que llegan a la Redacción y también por visitas que hemos realizado a las clínicas, desde hace meses no hay un tipo de insulina para pacientes diabéticos ni medicamentos para las enfermedades cardiacas, incluyendo anticoagulantes y ahí si me consta porque he ido a surtir recetas y no han llegado las medicinas desde hace tres meses.

La cuestión es, si no dan atención a los que pagamos las cuotas mes a mes, ¿cómo van a brindarla a quien no hace ninguna contribución, o nosotros estaremos sufragando su atención y quedándonos sin la misma? Realmente cada vez nos alejamos más de Dinamarca.

