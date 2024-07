La cucaracha es un riesgo para la salud humana: Investigador de la Unison

Elías Quijada

En temporada de calor varios animales salen al exterior por las altas temperaturas, como grillos, ciempiés, chapulines, alacranes y cucarachas, este último, es invasivo y representa un riesgo para la salud humana al ser portadora de bacterias, salmonela, cólera y, en casos extremos, tifoidea.

Alf Enrique Meling López, profesor investigador del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad de Sonora, dijo que las cucarachas es de los pocos animales que entran a las viviendas y causan serios problemas, porque son clasificadas como plagas y de riesgo para la salud humana al trasportar también gusanos cuando hay mucha presencia de artrópodos.

“No se recomienda que se tengan en casa, hay gente que las cuidan, pero el problema es que tienen una sustancia con olor rancio que transmiten o cuando son aplastadas y atraen a más de su especie que se pueden introducir a los hogares con infecciones peligrosas o dañar a los alimentos”, expresó.

Explicó que existen métodos para mantener a insectos alejados de los hogares, como el uso de servicios de fumigación, los cuales utilizan productos para erradicar a animales como las cucarachas que no tienen efecto negativo en la salud de los humanos.

“Para aquellos que no quieren gastar dinero, hay métodos caseros interesantes y efectivos como el pepino, no mata a las cucarachas, pero las ahuyenta; se muele la fruta y se puede combinar con otro olor al trapear la casa. Otra forma es bicarbonato de calcio con harina y algún endulzante, el insecto es atraído por los aromas y la harina con el bicarbonato hace efecto en el aparato digestivo y hace que la cucaracha muera”.

“También otra alternativa que evita la entrada de zancudos y demás animales es la utilización de cloro comercial con agua, el cual se echa en los vertedores de la taza del baño, lavamanos, lavaderos y se tapan, el olor fuerte espantará a los insectos”, reveló.

