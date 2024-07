Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

+ Hace promesa Sheinbaum

+ ¡Tragedia de ex boxeador!

+ Alerta muerterío de peces

+ Un ¡Muelle de 10! en Kino

Hace promesa Sheinbaum…Y como en política y el servicio público las formas son fondo, es por lo que está demás el señalar, que al margen de que se refrendaran los diferentes programas que hay en marcha en Sonora, con la venida en conjunto que acaban de hacer AMLO y la “Presi” electa, Claudia Sheinbaum, la principal señal que queda, es que ésta última tenga en un muy buen ánimo al gobernador, Alfonso Durazo.

Porque contrario que lo que se dice, ciertamente que los hechos no mienten, a partir del trato cordial, y hasta apapachador que Sheinbaum Pardo le prodigara a Durazo Montaño, y siendo atestiguado por el propio “Prejidente” saliente, Manuel López Obrador, quien cuando menos “se lo encargó”, así como los diferentes proyectos que están en curso, entre ellos el considerado punta de lanza, como es el Plan Sonora. ¡Mínimo!

Toda vez que de entrada no puede pasarse por alto que se trató de una gira de tres días, es decir, que empezó el pasado viernes, y terminó ayer “dormingo”, y en medio de unos calorones de más de 40 grados centígrados, por lo que a ese punto es que Claudia y Andrés Manuel “aguantaron vara”, como parte de esa atención que le brindaran a Alfonso, después de que llegaran a Puerto Peñasco, donde durmieron. ¡De ese pelo!

Y sí que fue un recorrido que hicieron a ras del suelo, toda vez que lo realizaron por vía terrestre, como acostumbra López Obrador, por lo que ahora sí transitaron por gran parte del Estado, ya que el sábado se trasladaron a El Desemboque con los seris; y posteriormente de ahí se transportaron hasta San Carlos; y ya ayer estuvieron en Vicam, entre los yaquis, por lo que fueron periplos intensos por carretera. ¿Cómo ven?

Con lo que Sheinbaum constató de primera mano la herencia y el compromiso que le dejará López, al evaluarse lo que la será segunda etapa de la Planta Fotovoltaica de Peñasco; así como los avances del Plan Seri, con el acueducto que llevará agua a zonas marginadas por décadas; y por igual la Modernización del Puerto de Guaymas; y el seguimiento del Plan de Justicia Yaqui, con la restitución de casi 50 mil hectáreas.

Luego entonces así se deduce que estuvo la confirmación de todas esas proyecciones que hay en la Entidad, que formarán parte del segundo piso del gobierno de la Cuarta Transformación (4T) que encabezará Claudia a partir del próximo mes de octubre, y es por lo que aseguran que se diseñó esa visita en ese sentido, para ponerla al día, en cuanto a lo que se ha estado haciendo en el sexenio que está por terminar, más lo que falta.

Ante lo que concluyen que en esos términos se dio la distinción para con el “Gober”, por la forma en que prácticamente se asegurara la continuidad de esas trascendentales obras, y con el aval del todavía Mandatario de la Nación, a fin de que sigan “viento en popa”, como hasta ahora, por ser parte de lo que distinguirá a la administración de la 4T por estos lares, y en el ámbito de las energías renovables. ¡Así el dato!

Tan se ha denotado esa buena vibra entre Sheinbaum y Durazo, que previo a su llegada llegó a preguntarsele la posibilidad de que pudiera integrarse a su gabinete, ante lo que manifestó y aclaró que su intención es la de culminar su gestión, expresando que: “Estoy muy contento aquí como gobernador”, “No, no, no, estoy muy contento aquí como gobernador”. Así la definición de quien podría volver a recibir a AMLO en septiembre.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Tragedia de ex boxeador!…Ahora sí que “tanto va el cántaro al agua”, que quien terminó matando a un cristiano de un “borrachazo” en Obregón es el ex boxeador, Orlando “El Siri” Salido, luego de que el pasado viernes en la madrugada se metiera con todo y carro a un casa, con un saldo de un muerto y tres lesionados, al conducir a exceso de velocidad y alcoholizado, porque hasta una hielera llevaba. ¡Zaz!

En lo que es algo que ya se veía venir, por los problemas con “la tomada” que siempre ha tenido el ex campeón mundial de boxeo y también ex diputado local por el Partido del Trabajo (PT), aunque ahora las cosas ya pasaron a mayores, luego de que en una pick up Dodge RAM color plata, modelo 2022, con placas de Arizona, derribara la barda posterior de un domicilio, y un cuarto donde estaban dos personas durmiendo.

Eso porque el percance lo ocasionó alrededor de las 2.00 horas, por lo que sus moradores tuvieron ese impactante despertar, entre ellos una pareja de esposos, José Luis “N”, de 61 años, quien después falleció mientras recibía atención médica por diversas heridas; y Blanca Estela “N”, de 53 años, que sufrió múltiples facturas; así como uno de sus hijos que también se encontraba en la vivienda. ¡Pácatelas!

Mientras que como era de esperarse, a Salido Rivera, quien viajaba solo, lo reportaban grave, y bajo custodia policial en un hospital donde lo atendían medicamente, pero lo que es hasta ayer todavía no se había reportado la condición que presentaba; en tanto que los familiares de la víctima fatídica de ese enésimo exceso en el que incurriera, ya están demandando justicia, y no es para menos. ¡A ese grado!

De ahí que está de más el apuntillar que “Siri” Salido así está yendo de la gloria al infierno, por no haber sabido manejar el éxito que obtuviera como pugilista, después de salir de albañil para convertirse en monarca, porque ya antes había enfrentado varios escándalos, como el agredir a su esposa, robar cerveza de un Oxxo y golpear a los guardias de un “Antro”, pero en esta ocasión sí que ya se fue de paso, y ¡Literal!, ¡Tómala!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alerta mortandad de peces…La que no descartan que pudiera ser consecuencia de un nuevo derrame minero, es la mortandad de peces que ahora se presentara en el Río Yaqui el fin de semana, y que recordara la del Río Sonora provocada en el 2014 por el emporio de mineras del Grupo México, aunque hasta ahora todo son especulaciones, por aún estarse en la fase de análisis para determinar las causas. ¡Ñácas!

Sin embargo, de la Comisión Estatal del Agua (CEA), cuyo titular es un tal, Ariel Monge Martínez, ya emitieron un comunicado para precisar que no han detectado una posible fuente de contaminación, luego de recibirse el reporte sobre esas muertes en serie y en serio de esa fauna acuática, en el citado afluente, específicamente en la zona del Rancho Agua Caliente, localidad de Cumaripa, municipio de Cajeme.

No obstante, y derivado de esa emergencia, ya hubo una reacción coordinada de las instancias gubernamentales estatal y federal, entre ellas las Profepa y Semarnat, para implementar los protocolos correspondientes, mediante los que se contempla la toma de muestras, las cuales ya se encuentran en laboratorio, y cuyos resultados manejan que podrían estar en unos más menos siete días. ¡Cuando menos!

Ya que, aunque parezca increíble de creer, pero hacen saber que en Sonora, con todo y ser una región minera por naturaleza, pero lo que es hasta ahora no se cuenta con un laboratorio de esos, y es por lo que las evidencias recolectadas tienen que enviarse a uno privado, y estar en espera como cualquiera ciudadano, por lo que así está el atraso en ese ámbito, a pesar de las catástrofes que ya se han registrado. ¡Vóitelas!

Casi por nada, y con carácter de mientras, o en lo que se despejan las dudas sobre ese extraño suceso, después de que tras un operativo de inspección no se detectara una posible fuente contaminante, lo que es el alcalde cajemense, Javier Lamarque, para prevenir riesgos ya prohibió el acceso a los paseos campestres de alrededor del poblado de Hornos, cercanos a la presa del Oviáchic, para que no tengan contacto con las aguas. ¡Glúp!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Un ¡Muelle de 10! en Kino…Vaya que las que han seguido llegando a “muy buen puerto”, son las acciones de gobierno implementadas por el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está que el pasado viernes inaugurara la reconstrucción y modernización del nuevo muelle de Bahía de Kino, que dicen que quedó ¡De 10!, en comparación con el anterior, con una inversión de $39.5 millones. ¡Órale!

Así que, después de dos años de que la tormenta tropical Kay dañara y derribara ese pasadizo que conecta con el mar, ahora ese caminadero incluye un acceso a la playa, un ancla de metal donde los visitantes podrán tomarse la foto del recuerdo, así como bancas de acero que antes estaban en el Parque Madero, además de un módulo de baños, 18 lámparas, un arco, una rampa, y la instalación de techos con mil 410 piezas de madera.

No en balde es por lo que Astiazarán Gutiérrez destacara que: “No fue fácil porque nos dijeron que había que construir un muelle a la altura de Kino y seguro para los habitantes y visitantes. Tuvimos que hacer estudios de mareas para elaborar un proyecto ejecutivo que esté a la altura de la calidad de la obra y que pueda garantizar la seguridad para quien visite esta obra”, que sí que será un detonante para la atracción de turismo.

En esos términos está ese nuevo acierto del “Toño” Astiazarán, que, aunque estaba proyectado para concluirse en la pasada Semana Santa, pero debido a cuestiones climáticas se atrasó, pero ni eso impidió el que ya sea toda una realidad, después de que los habitantes de ese balneario votaran por ese proyecto, al formar parte del presupuesto participativo con recursos 100% municipales que ha venido impulsando el Ayuntamiento.

Razón por la cual es que consideran que ese flamante muelle vendrá a ser una de las tantas obras distintivas del trienio de Astiazarán, y al que se le suma la remodelación del paso desnivel del bulevar Luis Encinas y calle de Las Américas, al que se le agregará el también proyectado para los bulevares Colosio y Solidaridad; como por el estilo los dos libramientos vehiculares que ya están programados. ¡De ese tamaño!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X