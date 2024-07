Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

+ Malas obras de la Sedatu

+ Mete duda caso Channel

+ Protestan contra alcaldes

+ ¡Ignoran saqueo de agua!

Malas obras de la Sedatu…Y el que se está confirmando que fue un “cochinero” de obra es el Centro Cultural Ágora construido en Hermosillo, bajo el auspicio de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuyo titular es el burócrata de Román Meyer Falcón, porque solo así explicarse el que lo hayan dejado con una seria de fallas de lo más elementales, por una evidente falta de supervisión. ¡Zaz!

Casi por nada es por lo que Meyer Falcón tuviera que venir a checar el dato, o la serie de “detalles” y anomalías que presenta la construcción, al punto que adelantara que contemplan hacer válida la garantía con el contratista que ganó la licitación para levantar esa edificación que “hicieron con las patas”, como dice el dicho, por los vicios ocultos y visibles que tiene, y así subsanar las malas condiciones en que está. ¡Palos!

En lo que es una revisión que se está haciendo a petición del Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, a raíz de que le asignaran al Ayuntamiento ese defectuoso edificio, con el fin de que ahí se realicen actividades culturales, que es para lo que originalmente se diseñara, pero que no han podido llevarse a cabo por el mal estado en que se encuentra, por dejarlo a media en muchas de sus áreas. ¡Pácatelas!

Es por lo que entre otras cosas verificaran lo referente a los equipos de enfriamiento, así como la carencia de un barandal y la filtración de humedad que ya hay, además de la instalación de energía eléctrica que lo abastece, la cual quedó subsanada con la colocación de un nuevo centro de carga, que tuvo un costo de poco más de $2 millones de pesos, con inversión directa del Municipio. ¡De ese pelo!

De ahí que el funcionario federal prometiera que buscarán una solución rápida para subsanar todos esos problemas, pero si va estar como lo que duraron para construirlo, pues ya estuvo que no lo hicieron, si se toma en cuenta que ya se está en la recta final del actual sexenio, y es que si para hacerlo tardaron todo el trienio de la ex alcaldesa de Morena, Célida López Cárdenas, no se cree que de aquí a septiembre hagan los arreglos.

Pues no solamente son las irregularidades del Centro Cultural Ágora, ubicado en la colonia Cañada de los Negros, sino también en lo que tiene que ver con una ciclovía que se le agregó sobre la calle Narbona, y que lo conecta con el Parque Madero, la cual tiene una red de alumbrado que tampoco funciona, porque todo hace indicar que no lo conectaron; e igual cuenta con unos desagües no aptos, que es por lo que ya están tapados.

O séase que así está el rosario de deficiencias que refleja ese proyecto, a todas luces inconcluso, en lo que es algo que ya se ha vuelto un distintivo de la Sedatu, como es el dejarlos a medio terminar, con lo que pasan a convertirse en unos auténticos “elefantes blancos”, como el Mercado Popular que igualmente quedara en las mismas en el barrio de Las Minitas, y puras de esas burocracias son las que ha impulsado Román. ¡Vóitelas!

Ante lo que habrá que ver hasta qué punto le dan respuesta a Astiazarán Gutiérrez, que, si por la víspera se saca el día, no se cree que sea mucha, ante la indolencia y negligencia que ha mostrado Meyer, porque de no habérsele hecho ese requerimiento, júrenlo que así habrían dejado ese desastre, y sin el más mínimo equipamiento. ¡Ni más ni menos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mete duda caso Channel…Del que no ha vuelto a saberse nada, es del sonado caso de la muerte de la perrita Channel, ocurrida el pasado el 22 de junio en la Veterinaria Animal Kits, localizada en Residencial Santa Fe, cuando su dueño la llevó a que le practicaran una limpieza dental, pero al recogerla varias horas después se la entregaron muerta, diciéndole que falleció durante el procedimiento. ¡Ajá!

A no ser y que en ese hermetismo con el que ahora está llevando ese proceso la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), haya influido el que aflorara que una de las dueñas de ese negocio es la ex diputada panista, Susana Saldaña Cavazos, al grado de que ha trascendido que incluso ya ha amenazado al propietario de esa canina de la raza Pomerania, Gilberto Genaro Garzón Munguía. ¡De ese vuelo!

Porque lo último ventilado es que le habían solicitado una fecha al Juzgado Oral del Supremo Tribunal de Justicia, para lo que sería la formulación de imputación por la probable comisión del delito de responsabilidad médica técnica, la cual según esto iban a definirla en unos días, pero hasta ahora no se ha sabido si ya tuvo lugar, que es lo más probable, aunque no han informado nada. ¿Cómo ven?

Y es que contrario a la versión que manejaran los de Animal Kits, ya hay un certificado de la necropsia realizada a esa mascota de compañía por una veterinaria particular, el cual coincide con la practicada por el perito veterinario de la Fiscalía Estatal, y en ambos se determinó que la causa del deceso fue un paro cardiorespiratorio provocado por un shock hipovolémico, al parecer por una caída, y no por la anestesia.

Luego entonces hay que ver que más novedades salen a flote, y de la presunta relación de la de por sí controvertida de Saldaña Cavazos con ese changarro, por aquello de que pudiera haber visos de influyentismo. ¿Será?

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Protestan contra alcaldes…Ahora sí que para los que dicen que ¡Los lunes ni las gallinas ponen, “pos” ahí tienen la sospresiva protesta que ayer realizaran ante el Palacio de Gobierno los de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de los Ayuntamientos, de la que es secretario general un tal, Martín Ríos Quintero, para denunciar supuestas violaciones a los contratos colectivos de trabajo. ¡Tómala!

Toda vez que de acuerdo a lo ventilado por Ríos Quintero, como consecuencia de esos incumplimientos por parte de los gobiernos municipales, es por lo que acudieron a solicitar la intervención del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, para que actúe como mediador con los alcaldes, y exhibiendo en especial al de extracción morenista de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, como lo evidencia el que hasta una lona le sacaran. ¡Ñácas!

En ese sentido pusieron como un mal ejemplo de esos atropellos, el que no se les pagan muchas de las prestaciones que ya están establecidas en los convenios laborales que en su momento pactan; en tanto que ya con la aviada también ventanearon la falta de medicamentos en el Isssteson, e igualmente el déficit de médicos, lo que a la postre provoca largas esperas para la programación de citas. ¡Mínimo!

Así “agarraron corte parejo” al descolgarse de diferentes ciudades del Estado, para externar su malestar, y es por lo que “ya entrados en gastos” por el estilo propusieron la creación de un tribunal especializado para atender las quejas de los trabajadores, lo que no suena mal, porque eso reduciría las posibilidades de que tengan que salir a las calles para demandar que las autoridades, que son sus patrones, les cumplan.

Sin embargo, lo que causa extrañeza de ese levantamiento, es que previamente no hubiera un posicionamiento sobre esas diferencias, que hiciera notar que ya se había agotado el diálogo y las negociaciones, salvo con Elías Retes, que es con el que han “andado de pique” desde hace rato, por presuntos despidos injustificados, por lo que habrá que ver cual es el efecto de esa rebelión sindical. ¡Esa es la impresión que hay!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

¡Ignoran saqueo de agua!…Vaya que en torno a la que los mariachis callaron, como reza la popular expresión, es con relación a la protesta que recién hicieran los habitantes de Bacoachi contra el emporio minero del Grupo México, por la extracción de agua que están haciendo del arroyo que lleva el mismo nombre de ese municipio, ya que están afectando los niveles de los pozos de los que se abastecen. ¡Órale!

A tal extremo ya llegó la inconformidad de los ciudadanos de por esos lares, que optaron por bloquear la circulación de las pipas de esa compañía de Jorge Larrea, para evitar que sigan extrayendo ese vital líquido de manera indiscriminada, como denuncian que lo han hecho en los últimos meses, pero resintiéndose más ahora, por las altas temperaturas que se han registrado, con lo que se ha notado la falta de presión acuática.

Ya que, a decir de uno de los manifestantes, de nombre Fernando Ramírez, según esto: “La empresa minera, antes de este mes, por casi tres meses estuvo sacando pipas de 30 mil a 35 mil litros de agua, unas 22 a 23 pipas cada quince minutos, del lugar denominado Rancho La Churea”, equivalentes a 63 mil 363 metros cúbicos, una cifra que consideran demasiado grande para el acuífero del Río Bacoachi. ¡De ese tamaño!

No en balde es por lo que, al observar la disminución en el pozerío de agua potable, los moradores de esa localidad, así como de comunidades de Arizpe, como son Chinapa y Buenavista, decidieron plantarse en el punto llamado el Cañón de Evans, para impedir que siguiera operando ese piperío, en tanto que el Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Ariel Monge, ¡bien gracias!, al no decir ni media palabra.

Si se analiza que hasta ahora de parte de Monge Martínez no ha habido ningún pronunciamiento al respecto, como tampoco de los tachados de contaminadores del Grupo México, a pesar de que poco a poco los están “dejando secos”, cuando la prioridad del agua debe ser para consumo humano, y no para las minas. ¿Qué no?

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X