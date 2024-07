Llaman a cuidarse de quemaduras de aguamala

Redacción Entorno Informativo

Debido al aumento en la temperatura del agua de mar es común ver a las medusas en las playas

Ante el aumento en la temperatura del agua del mar llega la presencia de medusas o aguamalas a las playas, en especial durante los meses de julio y agosto, por lo que hay que ser responsables y tener precaución, ya que el verano es temporada y no por la llegada de las lluvias, indicó Alejandra Adelaide Apolinar Romo, del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (Imipas).

“Los vientos, las corrientes traen a las medusas y les ayuda a la reproducción, mejoran las condiciones ambientales y, por eso, las vemos en la costa, porque normalmente se encuentran en aguas abiertas”, precisó la egresada de la Licenciatura en Biología de la Universidad de Sonora.

Como recomendación general comentó que, al llegar a la playa, hay que observar la arena y, si se ven esos pequeños “chicles” azules, lo mejor es no tocarlas, tomar precaución, distancia y moverse de lugar.

“En el mar o en la playa, pueden quemar; las medusas en los tentáculos tienen unas células especializadas que son urticantes y al momento de hacer el contacto se abre la célula y dispara lo que es el nematocisto, que es lo que te causa la irritación en la piel y puede ser muy muy doloroso”, aseguró.

El mejor remedio ante una picadura o quemadura por aguamala, indicó, es aplicarse agua salada, ya que agua dulce u orina sería un doloroso error.

“Se aconseja no ponerle agua dulce porque esta expande las células por la piel e irrita más; con unas pinzas, hay que quitar los tentáculos, con agua caliente de mar, agua salada, con bicarbonato se coloca y ayuda a calmar el dolor; también tomar ketorolaco o paracetamol y acudir por atención médica”

“El agua dulce y la orina ayudan a expandir las células urticantes de la piel y eso no es recomendable”, advirtió.

Explicó que una vez picado o quemado, las molestias y el dolor pueden durar de semanas y hasta meses, por lo que se recomienda también evitar el sol, no rascarse, no frotarse ni enjuagar con alcohol.

Especies

La trabajadora del Imipas puntualizó que, en Sonora, se cuenta con tres especies de aguamalas, una es una falsa medusa, y el aguamala azul,

La medusa bola de cañón ámbar (Stomolophus sp 1), que es por la que vienen a pescar productores chinos; la aguamala o medusa bola de cañón azul (Stomolophus sp. 2); y la fragata portuguesa, que es la que normalmente se ve en las playas y se conoce como aguamala.

