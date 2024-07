Sin medias tintas

Por Martín Romo (El Verdugo)

Dan color sobre paradas

Que procesarán al “Siri”

“La juega” el de la CEDH

Exhiben a titular de Sidur

Dan color sobre paradas…Y el que ya dio color, tocante a la parada de camión con rerfrigeación que apareció en Hermosillo es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, al anunciar que se trata de un proyecto prototipo de paraderos con aire acondicionado, que es el primero en su tipo a nivel latinoamericano, nacional y local, por lo que de ese nivel será esa novedad que pretenden multiplicar. ¡Qué tal!

Es por eso que se dijera, que sí que se tenía muy escondidita esa buena nueva Astiazarán Gutiérrez, luego de que de noche a la mañana ubicaran una de esas casetas, sobre el bulevar Solidaridad, esquina con calle Los Mochis, en la colonia Emiliano Zapata, porque de inicio nadie sabía en que consitía, hasta ahora en que diera detalles muy generales sobre esa proyección que pretenden llevar a cabo. ¡De ese pelo!

Tan es así que con ese fin “El Toño” Astiazarán ayer se reunió con el gobernador, Alfonso Durazo, y para el caso es que ventilara que: “Esto es lo que vengo a platicar aquí en el Gobierno del Estado para hacer sinergia. Espero pronto tenerles noticias, espero no adelantarme”, eso al ser cuestionado por los reporteros, previo a esa encerrona oficial que sostuviera, y de la que se espera que haya más noticias al respecto. ¡Órale!

Ya que en base a lo adelantado por el “Presimun” aliancista, manejó que en los próximos días se darían a conocer los detalles de la inversión, así como el si habrá más infraestructura de esa naturaleza en la Ciudad del Sol, por de entrada no precisar cuantas pudieran construirse, pero dejando entrever que las “refrís” con las que operarían serían solares, para aprovechar el solazo que por estos lares hace. ¡Así el dato!

De ahí que resaltara el que: “No existe esto ni en el País ni en Latinoamérica; en Arabia Saudita sí hay. Aquí tenemos más sol, así que hay que aprovecharlo”, por lo que de concretarse ese plan, sí que vendría a ser un antes y un después en la espera de los camiones para los usuarios del transporte urbano, que en el verano por siempre han “sudado la gota gorda” en esos puntos de ascenso y descenso. ¡Ni más ni menos!

Si se toma en cuenta que casi la mitad de las alrededor de mil 500 que existen en la Capital hermosillense carecen de una sombra adecuada, y en muchos de los casos no tienen nada, o están “pelonas”, de ahí que los ciudadanos tienen que protegerse del “sol…dado” a como pueden, para no “quemarse”, o exponerse a un “golpe de calor”, por lo que de ese tamaño sería el impacto de ese beneficio. ¿Cómo ven?

Y más necesarias se hacen esas paradas refrigeradas, por lo del famoso cambio climático, que ya está provocando el que las temperaturas cada vez sean mñas elevadas, con olas de calor como contra la que ya están advirtiendo en la presente semana, que podría causar que el termómetro llegue a los casi 50 grados centígrados, por lo que así se está viendo de vanguardista el Munícipe de Francisco Antonio. ¡Mínimo!

Aunque habrá que ver qué más informes se proporcionan, a partir de esa encerrona que sostuviera con el “Gober”, y de la que muy seguramente que dependerá el que sea una realidad. ¡Así la expectativa que hay!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Que procesarán al “Siri”…Quien finalmente emitió una versión oficial con relación al sonado accidente provocado por el ex boxeador, Orlando “Siri” Salido, es el Fiscal Estatal, Gustavo Salas, al revelar que tiene una responsabilidad directa en esos fatídicos hechos registrados el pasado viernes en Obregón, cuando en su picapón Ram se estrelló contra una casa, con saldo de un muerto y tres heridos, entre ellos él.

Porque de acuerdo a lo ventilado por Gustavo Rómulo, Salido Rivera enfrenta una serie de cargos, al asegurar que: “Hay un concurso real de delitos, hay homicidio imprudencial por lesiones calificadas, pero también imprudenciales, daño en propiedad ajena, sería una sanción importante”, de ahí que están a la espera de que supere la condición de gravedad en que está en un hospital, en el que aún se encuentra en terapia intensiva.

Casi por nada es que precisara que ya se cuenta con un mandamiento judicial, y que: “Esperamos, por supuesto que salve la vida, y ya posteriormente seguiría la causa procesal que ya existe, iniciada para que atienda el requerimiento que los tribunales deban de hacer”, después de que perdiera el control del vehículo que manejaba de madrugada, y se introdujera a una vivienda de la colonia Misión del Real. ¡Vóitelas!

En tanto que en lo referente a los exámenes toxicológicos que se le practicaron, Salas Chávez no quiso hacer público los resultados, amparándose en que forman parte de la investigación, afirmando que: “Yo no quisiera en este momento expresarla, porque forma parte del sumario que ya tiene ante el Juez”, aun y cuando es de sobra sabido que mínimo conducía en estado etílico, porque hasta una hielera llevaba. ¡De ese vuelo!

A ese punto terminó de mal “El Siri” Salido, después de que previamente ya había escenificado varios escándalos, y es que en esta ocasión acabó con la vida de una persona que dormía junto a su esposa, quien también resultó lesionada, al igual que su hija, aunque ya fueron dadas de alta, y cuyo inmueble quedó inhabitable, por lo que se vislumbra que terminará tras las rejas por un largo tiempo. ¡Así el exceso!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

“La juega” el de la CEDH…Ahora sí que ¡Para lo que estaban con el pendiente!, resulta y resalta que el que acaba de dar señales de vida es el ombudsman fantasma de la Comisión Estatal de Derechos “Inhumanos” (CEDH), Luis Fernando Rentería, al salir a promoverse con un tema que no viene ni al caso, como es el de las medidas cautelares que aplican para las personas que son víctimas de algún abuso. ¡Ajá!

Al intuirse que esa medida de protección es parte de un operar de lo más elemental que tiene la CEDH, de ahí que no sea nada nuevo, como para que Rentería Barragán lo ande cacaraqueando, como lo refleja el que esté ponderando que lo están utilizando como nunca antes, cuando es algo a lo que están obligados, y es por lo que no le queda el estarse jactando de eso, por ser de las cosas más mínimas que deben hacer. ¿Qué no?

No obstante, lo que es Luis Fernando con ese pretexto de la noche a la mañana ha implementado una campaña mediática, en eras de hacer presencia, y prueba de ello es que se ha dado a la tarea de recorrer los diferentes medios de comunicación, como una forma de contrarrestar la carga negativa que le ha generado los señalamientos que ha habido contra esa institución, en lo concerniente a lo que es su operatividad. ¡Pácatelas!

Y una evidencia de ello es que en cuanto “sacó la cabeza”, luego luego le restregaron el caso de uno de sus doctores que se sobrepasó con una menor que fuera presuntamente abusada por un infante en el Colegio Liceo San Agustín, al hacerlo fuera de protocolo, y ante cuyo cuestionamiento y “recordatorio” nomás “cascabeló”, al no ofrecer pormenores, y escudarse en que es una investigación que sigue en la Fiscalía Estatal. ¡Ñácas!

Ante lo que se confirmó que Rentería es de esos que “ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio”, ante esas irregularidades en las que han incurrido, como lo exhibe el que sin mayores explicaciones despidiera al citado médico perito, en un dizque intento por encubrirlo, y es por lo que tuviera que intervenir la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE). ¡De ese tamaño!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Exhiben a titular de Sidur…Dan cuenta que quedó más que claro, que el que no se manda solo es el titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Godofredo Gardner Anaya, como lo hiciera constar el “Gober”, Alfonso Durazo, en el marco de una visita que el pasado lunes hiciera al parque recreativo La Sauceda, para dialogar con los activistas que han estado participando en su rescate. ¡Palos!

No en balde es por lo que Francisco Salcido señalara, que se trató de un acercamiento positivo, que tuvo lugar a las 8:00 horas de la mañana, y que esperan sirva para retomar las mesas de trabajo, en torno a la reconstrucción de esa área verde, al contarse con la presencia de agrupaciones que han trabajado en esa misión rescatista, como las de Ciudadanía Activa, Creo un Bosque Urbano y Bosque Urbano Sonora.

Al decir que: “Tiene que ver con la petición de audiencia que hicimos en septiembre del año pasado con el Gobernador, respecto a las situaciones irregulares que se habían estado presentando en el proyecto de reforestación y de recuperación de La Sauceda. Como no había respuesta, se habían dado muchas fricciones entre Sidur, nosotros y la constructora que está trabajando. Había muchas cosas que estaban haciendo mal”.

Luego entonces así estuvo ese reencuentro, porque ya se habían visto anteriormente, y haciendo hincapié, en que encontraron un muy buen ánimo en el Mandatario Estatal, al punto de que trascendió que instruyó a Gardner Anaya para que reanudará el diálogo, y que se escuchen las ideas planteadas por los grupos ambientalistas, lo que contrasta con la política de cerrazón que había asumido el funcionario en cuestión.

En lo que es un cabildeo con el que volvió a demostrarse que hablando se entiende la gente, contrario a las posturas cerradas y erradas que sólo complican las cosas, como en ese caso en que llegaran al extremo de paralizar las obras, mediante los bloqueos que hicieran en los accesos a ese lugar. ¡Tómala!

Correo electrónico: [email protected]

Comparte esto: Facebook

X