Feliz Luis Romo de volver a Cruz Azul

El mediocampista externó su confianza de estar cómodo con el equipo

El mediocampista, Luis Romo, fue tajante y reconoció que su deseo siempre fue el poder vivir un tercer ciclo con Cruz Azul, a pesar del reciente interés de equipos como América y Guadalajara por sus servicios en el centro del campo.

Cruz Azul siempre estuvo por arriba de todos, con mí representante salieron varios temas, pero yo preguntaba por Cruz Azul. El fútbol te da oportunidades las que tienes que tomar y vine a Cruz Azul porque creo que aquí voy a estar cómodo”, comentó Romo en su presentación.

Asimismo, el centrocampista de la Selección Mexicana se llenó de elogios hacía su timonel, Martín Anselmi, con quién ya tuvo la oportunidad de platicar acerca del rol que tendrá dentro del campo de juego.

“Es bastante creativo, le gusta mucho mover las piezas; tuvimos una plática en el vestidor donde me enseñó todos los lugares donde voy a estar y espero estar dentro del terreno de juego. Creo que con él y las herramientas que te da vas a brillar”, agregó.

Finalmente, Luis habló sobre su reciente paso con los Rayados, donde considera no pudo dejar un legado en la institución al marcharse sin ganar títulos tras cinco torneos en la Sultana del Norte.

“Soy muy malo para poner palabras y despedirme, pero al final no dejé huella, soy muy exigente conmigo mismo y no gané nada. Fui a un club muy grande dos años y medio y no gané nada, y a eso me refería con que me hubiera gustado salir de otra manera, porque salir sin ganar nada no me encantó”, concluyó Romo.

