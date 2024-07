Sin medias tintas

Que disfraza fracaso MC

Más “lana” en uniformes

Ootra de cal para el STJE

¡Instalan radares solares!

Por Martín Romo (El Verdugo)

Que disfraza fracaso MC…A los que sí que les queda aquello de que ¡No hay “píor” ciego que el que no quiere ver! es los del Partido Movimiento Ciudadano (MC), por como ahora están justificando el que los derrotaron en el pasado proceso electoral, después de que alardearan de que iban a ganar, y es por lo que ayer les fuera “como en feria”, en la comparecencia que tuvieran ante los periodistas de la Mesa Cancún. ¡Zaz!

Y es que se jactaban de que mínimo iban a obtener la senaduría como primera minoría, dizque ganándole al candidato del Frente Fuerza y Corazón por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, pero al final su “candidote”, Ernesto de Lucas Hopkins, ahora sí que terminó como un “Pato a la naranja”, cual es su apodo, y es el el color de ese instituto político, porque así les pasaron por encima, al margen de lo que digan. ¡De ese pelo!

Ante lo que se deduce que acudieron a ese “tira tira” “celebrar su derrota”, como se los echaran en cara, y no es para menos, después de que no ganaran nada importante, salvo regidurías, pero a la clásica la están disfrazando con que crecieron en votación, que para el caso de muy poco les sirvió, porque eso no les representó victorias, pero ese es el consuelo del que están echando mano, para no verse tan mal. ¡Tómala!

Pero con toda y esa debacle “El Pato” De Lucas no la consideró una fracaso, después de la cátedra que le diera Manlio Fabio, al que tanto criticara en la campaña, y que en la práctica le demostró que todavía la falta para llegar a igualarlo en aceptación ante el electorado, pues contrario a las echadas que se trajo, ahora salió con que el haber fracasado sería el seguir “haciendo política de rodillas”, como lo hacía en el pasado. ¡Palos!

Sin embargo, y por encima de que la quieran componer en el aire el grupito que encabeza a los emecistas en el Estado, entre los que está su cabecilla, Manuel Scott, que ahora será diputado por “dedazo”, o “pluri”, al igual que Gabriela Félix, a la que por fin le hará justicia la revolución, lo cierto es que el 2 de junio los arrollaron hasta los priístas y panistas, cuando presumían de que “el tiro” sería con los morenistas. ¡Ajá!

Más menos así estuvo ese “golpe de realidad” para los de MC, y en especial para de Lucas Hopkins, quien llegó del tricolor -PRI- para “jugarla” de redentor, al grado que se habla que desplazó a otros cuadros para hacerse de la candidatura al Sendo, y es por lo que en su momento fuera tachado de advenedizo, como se lo restregara Carlos León, el “famoso” “Charly”, que también “la quería”, entre algunos otros. ¡Vóitelas!

No obstante, y ante ese éxito no obtenido, después de que se ufanaban de que “se las comerían a puños”, es que ahora se están escudando en los números obtenidos a nivel nacional, que tampoco están como para echar las campanas a vuelo, como lo prueba el que perdieran la alcaldía de Monterrey, así como la representación senatorial en el mismo Nuevo León, con Luis Donaldo Colosío Jr., al de panzazo quedar en segundo lugar.

Porque si ganaron Jalisco es por que el aún gobernador, Enrique Alfaro, se desmarcó del yugo que les ha impuesto el regenteador de ese partidito, que por algo es tildado de “palero”, como es el caso de Dante Delgado, que es el que pone, dispone, e impone a su antojo, como también lo hicieran en Hermosillo, al postular por la alcaldía a la ex priísta, Natalia Rivera, ante lo que se intuye que ahí seguirán enqui$tado$.

Más “lana” en uniformes…Y como los números no mienten, sí que está como para ponderarse el dato revelado por el gobernador, Alfonso Durazo, de que entre el 2022 y 2024, el Gobierno del Estado ha destinado mil 71.5 millones de pesos para el Programa de Uniformes y Zapatos Escolares, siendo la cifra más alta invertida en los últimos quince años, por lo que así ha estado el esfuerzo presupuestal que se ha hecho.

Aunque para que quedara más claro, es que Durazo Montaño casi lo explicara con peras y manzanas, al manejar que del 2009 al 2015 se canalizaron mil 46 millones de pesos para esas uniformadas de los estudiantes de Educación Básica; en tanto que del 2015 a 2021 fueron $462 millones de pesos, monto que aumentó a más del doble en los primeros tres años de la administración que encabeza. ¡De ese tamaño!

Aunado a que puntualizara con todas sus letras algo que es por demás importante, como es el que ahora están bien hechos, o fabricados, al hacer hincapié en que: “La calidad de los uniformes garantiza que en una de esas les duren de por vida, estoy exagerando, les garantizamos que no se van a deshilachar a la primera vez que los metan a la lavadora”, ya que antes esa era de una de las principales quejas, porque además se encogían.

Con ese fin es que el Ejecutivo Estatal detallara que en el presente ciclo escolar 2024-2025 son 880 mil prendas escolares las que habrán de entregarse, que representan una inversión de $210 millones 284 mil 800 pesos; así como 440 mil pares de calzado, en los que se invertirán $92 millones 765 mil 200 pesos, para un monto total de $303 millones 50 mil pesos, lo que denota que no han escatimado en esa materia. ¡Mínimo!

Mientras que con respecto al Programa de Distribución de Uniformes, dan cuenta que a la fecha ya se tiene un avance del 95%, porque ya nomás falta uniformar al alumnado de seis de los 72 municipios, contrario al pasado periodo, cuando la repartición se hizo muy tardía, y es de lo que tal vez influyó para que corrieran al hoy ex titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Aarón Grageda Bustamente, entre otras fallas.

Si se parte de que es un retraso que resultaba inadminisble, por tenerse todo un año para programarlo, y es por lo que muchos padres de familia se veían obligados a comprar esas vestimentas por su cuenta, cuando la intención es que sean “un re$piro” para la economía familiar. ¿Qué no?

Ootra de cal para el STJE…Al que hay que abonarle oootra de cal es al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, por la sentencia de 20 años de prisión que acaban de dictarle a una tal, Bertha Yadira, de 46 años de edad, por su culpabilidad en el delito de maltrato infantil cometido contra su hijastra de 11 años, al aprovecharse de que era su madrastra. ¡Pácatelas!

Al ser una resolución condenatoria que está de resaltarse, por considerarse ejemplar, a partir de su severidad, y con la que se reafirma el compromiso de protección de los derechos de niños y adolescentes, además de sentarse un precedente en ese tipo de casos, en los que se atenta contra uno de los grupos poblacionales más vulnerables, por lo que así está el nuevo acierto del también magistrado, Acuña Griego, y sus jueces.

Ciertamente que no es para menos el que a Bertha Yadira la condenaran a pasar dos décadas tras las rejas, por la crueldad con la que tratara a la pequeña, a la que comenzó a maltratar en septiembre de 2023, en un domicilio localizado en la colonia Joyas del Parque, en San Luis Río Colorado, cuando estaba a su cuidado, ya que su pareja, y padre de la infante, está preso, y es por lo que abusaba al extremo de ella. ¡Glúp!

Ya que las investigaciones arrojaron que la agredió constantemente, causándole lesiones en el cuerpo por quemaduras y arañazos, además de que la flageló con un cable eléctrico, aunado a que la golpeó con un palo de mezquite, y aplicó fuerza en sus manos hasta lesionarla, y todo bajo amenazas de muerte, ya que le decía que si la delataba la mataría junto a su papá y el resto de su familia, y es por lo que callaba. ¡Así el dato!

Aun así, y a pesar del temor que le provocaban esos amagos, llegada la hora se animó a contar los ataques de los que era objeto, lo que derivó en una denuncia que terminó en esa condena que es única, porque además deberá pagar $829 mil 520 pesos de multa, y $73 mil 552 pesos por la reparación del daño de la víctima, con lo que se corrobora que al del STJE y compañía “no les está temblando la mano” para hacer justicia. ¡Órale!

¡Instalan radares solares!…Quien ha continuado demostrando que no es pura casualidad su visión vanguardia es el Presidente Municipal, Antonio “Toño” Astiazarán, y para prueba está el que ahora anunciara lo que será un nuevo programa, como es el de la instalación de radares solares para medir la velocidad de los automóviles en las vialidades con mayor flujo vehicular de Hermosillo. ¡Qué tal!

Tan ya es una realidad ese novedoso esquema vial con un sentido preventivo, que Astiazarán Gutiérrez ventilara que: “Hoy tendremos, entiendo, los primeros tres o cuatro, no estoy seguro, señalamientos que son sobre, por un lado, te señalan los límites de velocidad y, al mismo tiempo, te dicen, con base en este radar con paneles solares, a qué velocidad vas”, de los que proyectan que haya un total de 18 a nivel de prueba.

Y por aquello de las dudas que pudieran surgir, es que “El Toño” Astiazarán aclarara que son unos esquemas de medición que únicamente servirán para informar y advertir a los conductores, para que “le bajen de rayitas al acelerador, o a la hora de “aplastarle a la chancla”, pero sin proceder a multar, al precisar que: “Es solamente una alerta, apelando a la responsabilidad ciudadana. Sin necesidad de aplicar multas”. ¡Ups!

Para el caso es que señalara las rúas en las que quedarán ubicados esos marcadores, como es en el bulevar García Morales, a la altura de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal; el bulevar Enrique Mazón López, frente a la Universidad del Valle de México; además de los bulevares Gustavo Mazón López, en la colonia Monterosa; el Lázaro Cárdenas y República de Panamá; así como el Morelos, a la altura de Televisa.

Completan esa proyección el bulevar Colosio, frente al colegio Campo Grande, más otros que pudieran agregarse, como parte de ese plan que ya iniciaran, y que está aplicando el acalde aliancista, y que es uno más de los tantos con los que está haciendo la diferencia en beneficio de los hermosillenses, ahora en el ámbito del tránsito de vehículos, en aras de reducir la incidencia de accidentes. ¡Ni más ni menos!

