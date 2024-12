Alumno atacó con un martillo a dos compañeros en una preparatoria de Guadalajara

Un estudiante de la preparatoria San Andrés, ubicada en la avenida Circunvalación Oblatos de Guadalajara, agredió este sábado 30 de noviembre a dos compañeros con un martillo mientras estaban en clase. La agresión, que ocurrió durante una proyección en el aula, fue anunciada previamente por el agresor en redes sociales.

En su publicación, el joven afirmó: “Ya llegó el momento. No crean que unas lágrimas y pésames me van a detener. He invertido suficiente dinero en esto para este día, mañana muchos se alegrarán, otros me maldecirán, pero yo sigo adelante con la misión”.

Durante el ataque, el joven de 17 años golpeó en la cabeza a dos alumnos y trató de arremeter contra otros antes de ser sometido por sus compañeros. El incidente fue transmitido en vivo desde su teléfono móvil, que había colocado en su pupitre. En el video, algunos estudiantes lo retuvieron mientras le preguntaban: “¿Qué más traes?”.

Los estudiantes afectados fueron trasladados a un puesto de auxilio, donde los reportaron estables. El agresor, quien llevaba apenas dos meses en la institución, fue detenido por las autoridades. Además del martillo, le aseguraron una daga tipo militar, unas pinzas de corte y una botella de alcohol.

Compañeros del atacante lo describieron como una persona callada y poco participativa, que solía mantenerse distante. En sus redes sociales, compartía imágenes perturbadoras, incluyendo fotografías de animales pequeños desollados, como ratones y pájaros. También hacía comentarios contra la religión católica y el comunismo.

La situación generó alarma entre estudiantes y padres de familia, quienes exigieron medidas para garantizar la seguridad en las instalaciones educativas. Autoridades locales investigaron el caso para determinar los motivos detrás del ataque y prevenir futuros incidentes similares.

