Avalan especialistas de Universidad de Harvard programas municipales

Pueden replicarse en otras ciudades; El investigador de la Universidad de Harvard, Andrés Fortunato aseguró que los esfuerzos del Ayuntamiento a favor de las energías renovables son espectaculares



Redacción Entorno Informativo

Los programas que promueven el uso de energías limpias y a favor de la electromovilidad que realiza la administración del presidente municipal Antonio Astiazarán están a la vanguardia y pueden replicarse en otras ciudades, destacó el investigador de la Universidad de Harvard, Andrés Fortunato.

Andrés Fortunato junto a Lucas Lamby, estuvo a cargo de la conferencia “Powershoring: Hacia una estrategia para el crecimiento verde en Hermosillo” en el segundo día del Tercer Foro Mundial de Energía.

“Creemos que es importante, especialmente porque puede ser un piloto para que el resto de la sociedad lo use, porque, en definitiva, el objetivo no es sólo que el sector público lo use, sino que el resto también pueda beneficiarse de este recurso natural que están abundante aquí que es la energía solar,”, expresó.

Destacó que Hermosillo tiene mucho potencial y puede aprovechar como un área de oportunidad el sector donde empresas utilizan las cadenas de valor verde.

Precisó que el Powershoring es la idea de atraer industrias con alto consumo energético para aprovechar del potencial solar que tiene Hermosillo y Sonora.

“Uno de los puntos claves es desarrollar parques industriales verdes dedicados a la generación renovable para poder atraer justamente empresas con alto uso energético que quieren producir y ser renovables, así que esto de nuevo es una parte que tiene parte de promoción de inversión, pero al mismo tiempo tiene que ir mano a mano junto con la CFE o con otras empresas para poder tener esa capacidad instalada dedicada hacia esas empresas”, agregó.

Comparte esto: Facebook

X