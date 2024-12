Cobran accidentes dos vidas en la ciudad durante la semana anterior

Además, los 31 percances dejaron ocho personas con lesiones

Redacción Entorno Informativo

Dos personas fallecidas y ocho lesionadas fue el resultado de 31 accidentes viales reportados durante la semana anterior en este municipio.

El vocero de Tránsito Municipal, César Ovier Quintero Pérez, dijo que 22 de los percances fueron choques entre vehículos.

Asimismo, en el periodo del 25 de noviembre al uno de diciembre se registraron cuatro atropellamientos, así como tres choques contra objetos fijos, un volcamiento y una salida de camino.

En este periodo se aplicaron tres mil 242 infracciones de las cuales 48 fueron por conducir en estado de ebriedad y 670 en exceso de velocidad.

Quintero Pérez reiteró el llamado de no combinar el alcohol con el volante, no exceder la velocidad y no hacer uso de distractores.

